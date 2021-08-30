Где Идрак Мирзализаде будет теперь шутить над русскими

Комик Идрак Мирзализаде. Фото: YouTube

Идрак Мирзализаде едет домой - шутить про белорусов. Хотя, это — вряд ли. Батька такие штуки вряд ли одобрит. Независимость требует довольно серьезного отношения к национальному чувству. Белоруссия в этом смысле не исключение.

А куда еще можно поехать, чтобы выступать со сцены, чтобы за это платили деньги?

В Израиль? Отличная страна, русский язык фактически второй государственный. Только, что там будет делать Идрак Мирзализаде? Шутить про евреев? Правда?…

Это уже смешно. Дальше можно не продолжать. Не так давно жена поэта-юмориста Игоря Иртеньева — Алла Боссарт - попыталась в Израиле саркастично пошутить про местных. Я вас уверяю - ей очень не понравилось.

Тогда куда? На Украину!

Но, иронизировать над украинской идентичностью я Идраку тоже не рекомендовал бы. У них там суровый нацбилдинг, с рунами, факельными шествиями и люстрациями в мусорном баке. А за такие шуткаюмор там могут сразу сломать пару рёбер.

Про русских — можно попробовать. Начиная от Винницы и Ровно и дальше на Запад, вплоть до Карпат.

Но, и там следует сохранять осторожность.

Русскими в Закарпатье себя называют русины, автохтоны, которые во множестве живут в районе Черновцов. Они - люди с тяжелой рукой и плохим чувством юмора.

В общем, я не знаю, куда податься Идраку Мирзализаде, чтобы заниматься любимой профессией. Кажется, некуда.

Хорошо, если у парня есть еще какая-нибудь профессия, кроме ремесла стендапера. Не поздно начать карьеру с нуля.

А теперь — серьезно.

Есть такое понятие «социальное доказательство». Так называется «психологическое явление, происходящее, когда некоторые люди не могут определить предпочтительный способ поведения в сложных ситуациях. Предполагая, что окружающие лучше знакомы с ситуацией, такие люди считают их поведение предпочтительным».

В переводе на понятный язык — когда не знаешь, что является нормой, веди себя как окружающие. Идрак Мирзализаде в принципе не то чтобы очень виноват в том, что считал русских за говно. Он вел себя так, как очень долго считалось в нашей стране нормой.

До сих пор национальное достоинство в России предполагалось только у представителей национальных меньшинств. Их считалось обязательным уважать, стараться никак не ранить, да они и сами вполне энергично требовали уважения к себе. Русским национальное достоинство не полагалось. Поэтому, десятилетиями об это достоинство считалось вполне нормальным вытирать ноги. Объяснять про русское рабство, ордынское сознание и генетическую ущербность.

Идрак Мирзализаде вырос на этой культурной норме. Он брал пример с бессчетного числа деятелей культуры (не только массовой), кто безнаказанно толковал про «обосраный русскими матрас» десятилетиями. Их за это не то что не наказывали, а даже награждали орденами и присваивали звания заслуженных и народных.

И вот привычный механизм вдруг сломался. Оказалось, что действовавшая сто лет норма больше нормой не является. Более того, за «невинную шутку» метрополия со всей дури бьет по голове и отправляет на мороз.

Я не уверен, что все сразу прочитают этот сигнал.

Скорее всего, потребуется еще несколько «идраков мирзализаде», прежде чем у множества людей выработается устойчивый рефлекс, что Россия — это не гостиница, где ты выкупил номер-люкс и можешь куражиться над «персоналом». Что русские здесь — государствообразующий народ. Что это государство, Россия воспринимает оскорбление русских людей как оскорбление самого себя (согласно Конституции). И реагирует соответственно.

Но, в конце концов так и будет.