«Познакомились в ЗАГСе»: Подруга рассказала, что связывает беглого убийцу «колбасного короля» Александра Мавриди и экс-жену бизнесмена

Александр Мавриди на кадрах съемки Следственного комитета.

Александр Мавриди, которого обвиняют в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова, по-прежнему в бегах. Напомним, в ночь на 6 августа мужчина сбежал из изолятора в подмосковной Истре. Вместе с ним бежали четыре уроженца Молдавии, которых судили за кражи. Молдован в течение нескольких дней поймали. А вот Мавриди продолжает скрываться. Хотя за информацию, которая позволит его поймать, МВД России готово заплатить 1,5 млн рублей.

Как ранее писал сайт kp.ru, изначально у следствия было несколько версий убийства Владимира Маругова. Попытка ограбления. Захват успешного мясоперерабатывающего завода. Устранение из-за наследства. Тут, конечно, сразу всплывала история, что Маругов последние годы судился за имущество с бывшей женой Татьяной. После развода он широким жестом оставил бывшей жене и сыну завод, загородный дом, квартиру. А потом внезапно объявил себя банкротом, переписал активы на маму с отчимом и затянул тяжбы с бывшей женой.

Владимир Маругов. Фото: YouTube

В общем, пошли разговоры, что Татьяне Маруговой смерть экс-мужа была на руку. А уж когда стало известно, что женщина оказалась лично знакома с Александром Мавриди, задержанным за убийство… Впрочем, по информации «КП», следствие Татьяну из числа подозреваемых в итоге исключило. После побега Мавриди из ИВС она отказалась общаться с журналистами. Хотя при этом пошли слухи, что женщина вот уже почти месяц прячется, опасаясь, что беглый убийца может к ней неожиданно явиться.

«Комсомольской Правде» удалось поговорить с близкой подругой Татьяны Маруговой, клиническим психологом Инессой Швацкой. Женщины знакомы уже около семи лет.

«ОН ПРЕДСТАВИЛСЯ ДИРЕКТОРОМ СТРОИТЕЛЬНОЙ ФИРМЫ»

- Инесса, вам известно, каким образом Татьяна познакомилась с Мавриди и какие у них были отношения?

- Они познакомились в ЗАГСе - Таня туда пришла забирать свидетельство о смерти сына. (25-летний Александр Маругов трагически погиб в аварии в 2019 году, - Авт.). Что там делал Мавриди, я не знаю. Как-то познакомились. Сейчас уже, задним умом, я допускаю, что он по какой-то причине искал этого знакомства, подстроил его.

Татьяна Маругова в телешоу "Прямой эфир".

- Писали, что Мавриди был рабочим, который следил за домом Татьяны Маруговой.

- Да не был он никаким рабочим. При знакомстве он представился бизнесменом, владельцем строительной фирмы. Вы же понимаете, что Татьяна осталась одна в большом загородном доме, который требует ухода. Женщина не может решать проблемы такого рода. В разговоре с Мавриди она сказала, что у нее в доме есть проблемы с водопроводными трубами, с камнем на фасаде дома. Мавриди вызвался помочь. Он не сам все это ремонтировал. Он прислал к Тане рабочих, которые все сделали. И на совесть сделали, надо признать. Сам Мавриди к Тане не ездил.

- То есть, у них не было амурных отношений?

- Не было. Татьяна - порядочная и глубоко верующая женщина.

«ПОСЛЕ ПОБЕГА МАВРИДИ У ТАНИ СЛУЧИЛСЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ КРИЗ»

При этом известно, что красивой миниатюрной брюнетке Мавриди неоднократно оказывал знаки внимания и даже, как говорят, мог быть в нее влюблен. Безответно.

Как сообщил «КП» источник в следствии, на момент побега Александра Мавриди из изолятора в следствии считали, что убийство «колбасного короля» он совершил, якобы пытаясь решить проблему любимой женщины. Хотя она не просила. Поэтому осенью 2020 года он купил арбалет, взял подельника и забрался на загородный участок Маругова. Тот в этот момент парился в баньке с молодой гражданской женой. Женщину связали (и она потом удивительным образом сбежала, перемахнув через двухметровый соседский забор), а сам бизнесмен был убит несколькими стрелами из арбалета.

- Для Тани, когда она узнала об убийстве Владимира и о том, кто к этому причастен, все это стало просто шоком, - продолжает Швацкая. - Тем, кто в теме, очевидно, что смерть Владимира Маругова никак не была выгодна Тане. Наоборот, после этого ворох ее проблем только увеличился.

Напомним, фиктивно объявивший себя банкротом Маругов заявил, что «на самом деле» все его имущество принадлежит отчиму, директору Москонцерта Александру Беленькому. Якобы все активы покупались в долг, на миллионы долларов, которые чиновник занял предпринимателю. В феврале нынешнего года Беленький скончался. Кто вступит в наследство, пока неясно. Продолжит ли этот кто-то тяжбу с Маруговой - тоже вопрос.

- Правда ли, что Татьяна сейчас скрывается, опасаясь Мавриди?

- Думаю, она не этого опасается. Между ними ничего не было, поэтому с чего бы он сейчас пришел к Татьяне? Она глубоко переживает, что оказалась в эпицентре сплетен и слухов, без вины виноватая. Как психолог могу сказать, что Таня сейчас находится в состоянии острого стресса. У нее панические атаки, она истощена физически. Когда сбежал Мавриди, из-за переживаний у Тани начало скакать давление, случился гипертонический криз. Она переживает, что оказалась втянута в эту историю.