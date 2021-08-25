МВД увеличило награду за информацию о сбежавшем из ИВС в Истре Мавриди до 1,5 млн рублей

Награду за помощь в розыске сбежавшего из ИВС увеличили до 1,5 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

МВД России увеличило вознаграждение за помощь в поимке сбежавшего из ИВС в Истре Александра Мавриди до полутора миллионов рублей.

- Министерство внутренних дел Российской Федерации увеличило до 1 миллиона 500 тысяч рублей вознаграждение за помощь в розыске Мавриди Александра Николаевича, 16.01.1971 года рождения, который обвиняется в совершении убийства, вымогательства, незаконного лишения свободы и в побеге из-под стражи, — гласит сообщение на сайте ведомства.

Тем, кто сообщит информацию о местонахождении преступника, гарантируется конфиденциальность и безопасность.

Напомним, в ночью на пятницу, 6 августа, из ИВС в Истре сбежали пятеро заключенных. Сообщалось, что одним из сбежавших оказался Александр Мавриди, которого обвиняют в убийстве «колбасного короля» - владельца «Мясной империи» Владимира Маругова. Как уточняется, совершившие побег смогли выломать лоток для еды в камере заключения, после чего вскрыли замок, сбежав через заднюю дверь.