Прохор Шаляпин бросил умирающую жену Фото: Личный архив

Не успел Прохор Шаляпин жениться на миллионерше Татьяне Клаудии Девис, как случилось страшное. 42-летняя женщина угодила в реанимацию и находится при смерти. Однако это ничуть не смутило певца. Он бросил жену и отправился в Москву на шоу.

Жена Прохора Шаляпина находится в коме. Татьяна Клаудия Девис слегла сразу после пышной свадьбы в Лас-Вегасе. В итоге медового месяца у влюбленных не получилось.

Тем временем новоиспеченный муж прилетел в Москву, чтобы стать героем скандального шоу. Эфире "Пусть говорят" на Первом канале начался чуть ли не с истерики Прохора. Он эмоционально рассказал, как переживает за любимую.

Пикантность ситуации заключалась в том, что свои чувства Шаляпин изливал на глазах бывших возлюбленных. Они пришли в студию.

Анна Калашникова пожелала музыканту счастья и любви. Говоря про его новый брак, она отметила: "Это просто выгода, а хотелось бы, чтобы все было по-настоящему".

Лариса Копенкина по-матерински смотрела на Прошу. Он по сей день не может забыть жену, отзывается о ней с любовью и теплотой. "У нас прекрасные отношения. Как там говорят: «По старому саду всегда хорошо прогуляться». Все, что было до Татьяны - все в утиль. Вспоминаю как страшный сон всех, кроме Копенкиной", - отреагировал он на 65-летнюю Ларису.

Артист вспомнил и другую возлюбленную Виталину Цымбалюк-Романовскую. По его словам, пианистка на протяжении их романа постоянно говорила об Армене Джигарханяне. "Мне что, с Виталиной сопли жевать сидеть? Я ей про Шаляпина, а она мне про Джигарханяна. Сложилось чувство, что мы в сумасшедшем доме", - отметил выпускник "Фабрики звезд".

Сейчас все мысли 36-летнего Прохора о новой жене, которая хотела помочь ему с гражданством. Думать о худшем красавец не хочет. Но Татьяне становится все хуже. Не помогла даже витаминная капельница за 4500 долларов.