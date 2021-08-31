Не учите детку на безработного. Пусть идет в техникум!

Зачем гнаться за сомнительным высшим образованием, после которого никаких перспектив, если талантливый человек с рабочей специальностью гораздо выше ценится на рынке труда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Про высшее образование в родном отечестве я всем советую посмотреть документальное расследование Бориса Соболева под названием "На дне знаний". Это всё, что можно сказать и по поводу коррупции, и по поводу востребованности, и по поводу качества высшего образования.

Для меня в этих фильмах главный эпизод - как мастер на одном из тульских оружейных заводов рассказывает, что начальная зарплата на заводе - 30 тысяч (по тем временам штука баксов), но учеников нет, потому что рабочим быть западло и девки не дают.

Господибоже, чувак, который занимается моей газовой колонкой, за простой обзор оной берёт пять тысяч, а за минимальную починку восемь, плюс стоимость детальки (ещё восемь обычно, без чека). В то время как на факультет маркетинга в располагающейся недалече Менделеевке конкурс 0,6 человек на место. 0,6!

Я изучила меж тем рынок техникумов и колледжей.

В рубрике "вопросы" на сайте железнодорожного техникума, что на Каланчёвке, самый главный вопрос: "Я окончил такой-то профильный вуз, могу ли я без конкурса поступить к вам?". Потому что после дорожных вузов ты безработный. А почитайте список специальностей этого центрового техникума! После любого факультета вы будете с зарплатой, соцпакетом, гарантиями, востребованностью и, главное, внятной специальностью.

Откройте, к примеру, сайт колледжа архитектуры и строительства номер семь, что на Соколе. Там любая специальность - это профессия, зарплата, достоинство и перспектива (в отличие от психфаков, юрфаков и экономфаков во всяких институтах заочного обучения профсоюза торгового управления строительного менеджмента).

В хороший кулинарный техникум (в хороший, после которого ты нарасхват, а не воюешь с узбеком за место в псевдояпонской сетевой сушарне) надо сдавать химию и физику (как по мне - гениально, потому что без понимания физических и химических процессов на кухне делать нечего).

Вообще, поступить в хороший техникум на хитромудрого экскаваторщика - это сдать лютый экзамен по физике и по информатике. Но свои 100-150 тысяч ты начнёшь приносить домой сразу по окончании техникума.

А сварщики, а хорошие сантехники, а электрики...

Мою наследную квартиру в подмосковном Красногорске который год снимает мой знакомый электрик Саша. Он работает с 8 утра до 10 вечера. Но уже купил квартиры маме, сестре, племянникам в родном Тольятти, построил себе огромный дом... Мог бы уже вообще никогда не работать, но привык.

В то время как выпускники различных заборостроительных не могут себе найти место за 40 тысяч в месяц. А если и могут - то живут в чудовищном неврозе от того, что денег мало и даже на эти жалкие деньги претендентов 12 на дюжину.

Я не знаю, что происходит в провинции. Но в Москве если у ребёнка не под сто баллов за каждый экзамен и гарантированное поступление в топовый вуз (и то вопрос), если у него не мечта во лбу звездой горит - то просто посмотрите сайты техникумов, оцените перспективы и не учите детку на безработного.

Учите его на крутого в крутом техникуме. А если уж мечты - то после техникума пусть идёт в вуз за мечтой.

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