Возвращается ли школа к доковидному расписанию и как изменят ЕГЭ

Перед началом ЕГЭ по информатике. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне 1 сентября обозреватель «Комсомолки» Александр Милкус расспросил директора Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения России Евгения Семченко о новшествах, которые ожидают школьников.

Образовательные стандарты – что это и зачем?

- Евгений Евгеньевич, в последнее время много говорят о новых образовательных стандартах. Как их будут вводить?

- В этом году были приняты новые образовательные стандарты начальной и основной школы с первого по девятый класс. Эти стандарты будут вводиться со следующего учебного года, то есть с года 2022/2023. Но в отдельных учреждениях при желании и готовности эти стандарты могут уже применяться с этого учебного года. при этом обязательно учитывается мнение родителей,

- Чем они отличаются от действующих?

- В этих стандартах детализировано содержание по уровням обучения, чего раньше не было. Углубленное изучение предметов в основной школе. И под эти стандарты нашими коллегами в Институте стратегии развития образования разрабатываются 35 образовательных программ, в которых детализировано содержание по каждому предмету, под каждый класс.

- Это так называемая примерная рабочая программа…

- Да, все верно.

- Гильдия словесников критикует эти программы. Учителя утверждают, что они ограничивают возможности педагога. Например, он не может пройти какое-то произведение в шестом классе, даже если видит, что дети к нему готовы, если в стандарте это произведение «запланировано» на седьмой класс…

- Я бы ушел от эмоциональных оценок. В этом году были проанализированы рабочие программы школ по истории за 10-11 классы – насколько они соответствуют тому, что утверждено на федеральном уровне. Выяснилось, что не соответствуют в 70 % случаев! Причем даже в таких важных моментах, касающихся Сталинградской битвы, защиты Брестской крепости и так далее.

А ведь у нас единое образовательное пространство. У нас единые КИМы (контрольно-измерительные материалы, то есть задания на экзамене – прим. Ред.) на итоговой аттестации. Если часть программы не преподавали, в каком положении оказываются дети на экзамене?

- А как же творческий подход?

- Творческий подход, безусловно, должен иметь место. Но в прошлом году мы с коллегами из Рособрнадзора впервые за всю историю образования проанализировали десятки миллионов результатов человеко-экзаменов. Это результаты ЕГЭ, ОГЭ, ВПР (Всероссийских проверочных работ – прим. Ред.). Из 40 с лишним тысяч школы было выявлено 9324 школы с низкими образовательными результатами. В них примерно треть детей не осваивают программу. Если в такой школе не учат детей, то творчество нужно чуть-чуть попозже вводить. Сначала обеспечить хотя бы минимум знаний.

Про всероссийские проверочные работы

- В прошлом году часть учителей возмущалась тем, что ВПР проводили и осенью, и весной, тогда как раньше они проходили только раз в год…

- Были претензии не только к ВПР, а вообще к несистемной работе по контролю знаний в школах, к различным контрольным, которые проходят не только с федерального уровня, как ВПР, но и с регионального, и с муниципального. Мы все эти претензии, вопросы, пожелания слышим, учитываем. Вместе с коллегами из Рособрнадзора и региональными министрами создали рабочую группу и выпустили методические рекомендации по систематизации всех процедур.

- Что это значит?

- При проведении любых контрольных на региональном, муниципальном, школьном уровне необходимо избегать дублирования с федеральным уровнем. Зачем два раза с промежутком в неделю, в месяц спрашивать одно и то же? Рекомендуем проводить любые контрольные не чаще раза в две с половиной недели. Не устраивать их на первом и последнем уроке. После проведения контрольных проводить с детьми разбор ошибок.

Школе мы рекомендуем составить единый график проведения оценочных процедур на весь учебный год, чтобы родители его видели. В прошлые годы по ряду предметов до 25-30 % учебного времени уходило на контрольные, в том числе в начальной школе. И их называли ВПР во втором и третьем классе. Их там нет и никогда не было.

- А когда должны быть ВПР в младшей школе?

- Только в четвертом классе.

- А как же контролировать знания, которые получают дети до четвертого класса?

- Все это можно спокойно сделать на региональном, муниципальном уровне.

Наша же задача – посмотреть, что дети освоили за четыре года начальной школы. И освоить не для того, чтобы кого-то наказать. А то у ряда руководителей часто бывает управленческий зуд, когда они на основе результатов ВПР начинают принимать решения по отношению к директору школу, завучу, учителю. Это категорически запрещается!

ВПР, как и любая контрольная, проходит для того, чтобы учитель мог увидеть слабые места и в дальнейшем скорректировать образовательный маршрут. Нужно понять причину проблем. Если причина в учителе, ни в коем случае никто из наших коллег-чиновников не должен предъявлять претензии к нему! Их задача – организовать помощь педагогу. Нужно сделать все, чтобы учитель мог нормально работать. В этом смысл существования чиновников от образования.

- В прошлом учебном году было много обращений о том, что учителя начинают стращать родителей ВПР чуть ли не с 1 сентября родителей. Мол, нанимайте репетиторов, готовьтесь. Потому что учитель может за не очень хорошие результаты класса получить наказание от администрации.

- Это вредительство. Учителю, который с таким отношением сталкивается, нужно обратиться в региональный орган по контролю и надзору.

- Как правило, он интегрирован в местное министерство образования, департамент или управление.

- Да. И к коллегам в Рособрнадзор.

Когда несколько лет назад начинались ВПР, у нас были десятки муниципалитетов, в которых были десятки школ и десятки тысяч детей, у которых по результатам ВПР не было ни одной двойки, ни одной тройки и ни одной четверки. Сто процентов пятерок по всем предметам. Можно поверить в объективность таких оценок?

- Вы не поверили. И дальше как?

- Мы начали системную работу с субъектами федерации, с муниципалитетами по проведению объективного оценивания. И картина за эти годы улучшилась. Она далека от идеала, но ушла далеко от той ситуации, которая была еще несколько лет назад.

На Госсовете президент Российской Федерации сказал, что нам нужно для вхождения страны в десятку лучших систем образования в мире научить детей и воспитать гармонично образованную личность. Без объективных данных мы этого не можем сделать.

Единый госэкзамен – новая редакция?

- Очень много публикаций по ЕГЭ. Что в нем будет меняться?

- Никаких радикальных изменений не предполагается.

На сайте Федерального института педагогических измерений уже размещены демонстрационные версии, кодификаторы и спецификации экзаменационных работ 2021-2022 учебного года. Там есть определенные корректировки, но они заранее прогнозируемые, о них неоднократно говорили.

Мы планируем, что у нас все будет проходить штатно, как в доковидную эпоху. Но мы можем предполагать, а реальное развитие событий может вносить свои корректировки.

- Судя по всему, когда начнется введение нового федерального образовательного стандарта, и ЕГЭ будет корректироваться. Получается, через год?

- Это требует отдельного экспертного обсуждения, что и как мы будем менять. У нас нет задачи что-то менять ради изменений. Любые наши действия продиктованы той или иной объективной реальностью. Несколько лет назад был введен учет результатов ЕГЭ при выдаче медалей. Но в 2020 году эта увязка была убрана, медали вручались на основе школьных отметок. И мы наблюдали рост медалистов в стране с 60 тысяч до 80 тысяч. И увидели медалистов-двоечников, которые ЕГЭ потом не смогли сдать даже на минимальное количество баллов. Каждый региональный министр, каждый начальник муниципального отдела образования эту ситуацию знает пофамильно. Мы ее тоже мониторим пофамильно.

- Все возвращается к тому, как было в 2019 году?

- Надеюсь, что так и будет. Но это зависит не от системы образования, а от ситуации с коронавирусной инфекцией.

КОНКРЕТНО

Что изменилось в ЕГЭ

В ЕГЭ по базовой математике добавлены задания, требующие умения выполнять действия с геометрическими фигурами, строить, исследовать простейшие математические модели. В ЕГЭ по биологии включено задание на проверку навыков прогнозировать результаты эксперимента на основе знаний из области физиологии клеток и организмов разных царств живой природы. По истории – исключили сочинение, но добавили новое задание по установлению причинно-следственных связей. В задании по событиям Великой Отечественной войны, где ранее нужно было дать короткий ответ, теперь потребуется дать развернутый ответ. И для этого нужно пользоваться источниками.

Время, отведенное на выполнение экзаменационных работ по истории и обществознанию, сокращено с 235 минут до 180 минут. В ЕГЭ по литературе повысили требования к объему сочинения. Теперь оно должно содержать не менее 200 слов. Будет учитываться грамотность.

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