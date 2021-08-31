Разработчики рассказали, когда «Ковивак» станет доступнее и «подкрутят» ли его под дельта-штамм

Руководитель Центра имени Чумакова считает, что прививаться нужно сейчас, не дожидаясь новой вакцины. «КовиВак» дает 80 % выработки антител. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В центре имени Чумакова готовят новую вакцину, мишенью которой станет «дельта» линия коронавируса. В интервью RT генеральный директор Федерального научного центра исследования и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов рассказал о том, как идет работа.

Ранее глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил о том, что в их центре разработан специальный вариант вакцины «Спутник V», ориентированный на выработку антител против «дельта» варианта коронавируса, наиболее заразного и распространенного сейчас варианта. Однако, если в случае со «Спутником V» потребовалась модификация вакцины и процесс, по оценкам экспертов, от момента создания прототипа, до этапа применения вакцины должен занять около трёх месяцев, то в случае с «КовиВаком» ситуация принципиально другая.

Айдар Ишмухаметов рассказал, что потребуется создание нового препарата. Сейчас выделен исходный штамм коронавируса линии «дельта», который и станет основой для новой цельновирионной (то есть на основе целого вируса - прим. Ред.) вакцины. Образец был взят у пациентов «Коммунарки».

Дальше нужно вновь пройти весь тот путь, который уже был проделан с вакциной «КовиВак», а именно – научиться выращивать штамм в лабораторных условиях таким образом, чтобы образец был устойчив. После этого надо будет заново проводить доклинические и клинические исследования. По оценке гендиректора Центра имени Чумакова, на это может уйти год. Также он не исключает возможность того, что для создания новой вакцины ученые пойдут комплексным путем, то есть на каком-то этапе в препарате будут использованы два штамма коронавируса: и из линейки «альфа», и из линейки «дельта». Кроме того в Центре имени Чумакова создают промышленную коллекцию разных штаммов коронавируса, которые могут пригодиться на будущее для создания новых вакцин.

Гендиректор центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов пообещал удвоить поставки вакцины с 1 октября. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

ПРИВИВАТЬСЯ СЕЙЧАС ИЛИ ПОДОЖДАТЬ НОВОЙ ВАКЦИНЫ?

Руководитель Центра имени Чумакова считает, что прививаться нужно сейчас, не дожидаясь новой вакцины. «КовиВак» дает 80 % выработки антител.

ПОЧЕМУ «КОВИВАК» В ДЕФИЦИТЕ?

Не хватает мощностей, чтобы удовлетворить спрос. Однако месяц назад было получено дополнительное оборудование. Айдар Ишмухаметов считает, что с 1 октября производство «КовиВака» будет удвоено и сможет выйти на 2,5 миллиона доз каждый месяц.