Разработан вариант вакцины «Спутник V», ориентированный на борьбу с дельта-штаммом

Разработчикам вакцины предстоит оценить эффективность, безопасность и иммуногенность препарата. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург объявил о том, что в центре разработан специальный вариант вакцины «Спутник V», ориентированный на выработку антител против Дельта варианта коронавируса, наиболее заразного и распространенного сейчас варианта.

По словам Александра Гинцбурга, «конструкция вакцины» уже лежит в холодильнике, однако насколько эффективной окажется модификация препарата, пока не понятно. Применять новый вариант «Спутника V» планируется в качестве бустерной, усиливающей иммунный ответ прививки. «Комсомолка» попросила рассказать о дальнейшей судьбе этой вакцины иммунолога, кандидата медицинских наук, генерального директора контрактно-исследовательской компании Николая Крючкова.

- В холодильнике сейчас лежат экспериментальные лабораторные образцы обновленной вакцины, - говорит Николай Крючков. - Разработка вакцины происходит в несколько стадий. Определенное время занимает модификация аденовирусного вектора, дальше идет организация процесса, когда проверяется, насколько модифицированная вакцина стабильна. Думаю, сейчас препарат прошел оценку качества в соответствии с нормативной документацией, подтвердил свои стабильные физико-химические свойства. Вероятно, стало понятно, что продукт сходен по свойствам с изначальным вариантом вакцины. На это требует около полутора месяцев и этот этап пройден.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Сейчас разработчикам вакцины предстоит оценить эффективность, безопасность и иммуногенность препарата. Очевидно, однако, и то, что полный цикл испытаний относительно препарата «Спутник V», заточенного под Дельта вариант короны, проводиться не будет.

- Слишком дорого и долго, и к тому времени, как полный цикл испытаний завершится, уже появится новая доминирующая линейка коронавируса. Так мы будем всякий раз готовиться ко вчерашней войне, - считает Николай Крючков.

Есть и проблема в законодательстве. Дело в том, что на сегодня существует отдельная ветка законодательства для противогриппозных вакцин, которая позволяет быстро и безопасно менять эти вакцины относительно сезонных штаммов гриппа. Такая законодательная база делает возможным каждый год вносить изменение в состав вакцины без проведения полноценных клинических и доклинических исследований. Для антикоронавирусных вакцин пока такая регуляция на уровне закона не выработана. Поэтому формально, препарат, в составе антиген которого есть изменения, считается новым препаратом.

- Я думаю, что скоро будет принято соответствующее законодательство, которое и позволит применять новую модифицированную вакцину «Спутник V» без того, чтобы проходить все фазы исследования, - говорит Николай Крючков.

На данный момент разработчики нового варианта вакцины «Спутник V» должны оценить иммуногенность препарата, то есть то, как вакцина работает в живом организме. Наш эксперт предполагает, что испытания проведут на отдельных группах животных, а клинических испытаний на людях делать не будут.

- Свойства препарата сравнят с ныне действующим «Спутником V». Это, скорее всего, будут небольшие доклинические исследования на животных, чтобы сравнить, как вакцина работает. Замер проведут по контрольной группе. Нужно подтвердить идентичную эффективность с точки зрения образования антител обновленной вакцины с тем, как это происходит при применении классического «Спутника V», и при этом показать улучшенную эффективность по нейтрализации Дельта линии. Самое быстрое, на это уйдет еще месяца два. И затем можно будет параллельно выпускать на производственных площадках уже две версии препарата.

Логичный вариант применения этой модифицированной вакцины – ревакцинация, считает наш эксперт.

- Проблема здесь вновь в законодательстве, которое бы регулировало показания к ревакцинации. И вторая категория людей, которым может быть показан новый «Спутник V» – это вакцинация переболевших. По многим параметрам эти две группы, и те, кому нужна ревакцинация, и те, кто переболел коронавирусом, схожи. И таких людей становится все больше и больше, а к моменту окончания разработки препарата их станет очень много. Бустерные дозы вакцины от коронавируса разрабатывают сейчас в Израиле. В США принята положительная рекомендация по ревакцинации. В Европе тоже скоро ожидается одобрение относительно ревакцинации. В этом плане разработчики «Спутника V» идут, что называется, в мировом тренде. Однако наша проблема сейчас не в том, применять ли бустерную дозу или проводить ли ревакцинацию. Главный вопрос в том, чтобы первичная вакцинация шла высокими темпами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Розыгрыш 100 тысяч рублей за прививку в России: как получить приз за вакцинацию от коронавируса с 1 сентября 2021

Призы за прививку от коронавируса получат тысяча человек. Розыгрыш пройдет в России с 1 сентября по 1 декабря 2021 года (подробности)