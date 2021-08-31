Дмитрий Песков: «У президента - необходимый защитный уровень антител».

Информация о состоянии здоровья президента у нас является не публичной. Фото: kremlin.ru

- ...Дмитрий Сергеевич, хорошо, что у президента высокий уровень антител. Об этом он сказал в минувшую пятницу. А вот по какой методике это определено? Сейчас же все специалисты, может быть, - поконкретнее? Может, не президент, а врачи об этом скажут, к примеру, из медцентра Управления делами президента? Это бы, на мой взгляд, сыграло бы свою мобилизующую роль. Уж слишком медленно, черепашьими темпами у нас идет вакцинация в России.

Такой вопрос журналист KP.ru задал официальному представителю Кремля во вторник, 31 августа.

- Вы знаете, у нас нет такой практики, - сказал Песков. - И информация о состоянии здоровья президента, она у нас является не публичной.

Только, единственное, что мы... (сообщаем) - собственно, вы сами видите президента ежедневно, мы вас можем заверить, что он активно работает.

И, действительно, вакцинация дала свой положительный эффект. Он (Владимир Путин. - А.Г.) обладает необходимым защитным уровнем антител.

- И еще вопрос в связи с этим, Дмитрий Сергеевич. Вот сейчас готовится поездка Владимира Путина на Дальний Восток. У президента будет много встреч и, вообще, он очень активно общается с людьми. Насколько часто Владимир Владимирович проводит анализы на антитела и делает ПЦР-тесты, которые, кстати, журналисты регулярно сдают? Насколько они - результаты анализов и ПЦР-тестов президента развернуты?

- Настолько, насколько это целесообразно, с точки зрения врачей.

- Спасибо за исчерпывающие ответы.

- Пожалуйста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин рассказал, почему он для прививки от коронавируса выбрал вакцину "Спутник V"

Президент пояснил, что выбрал ту же прививку, которую используют в армии (подробно)