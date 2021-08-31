Путину рассказали о 100 тысячах жителей Ульяновска, «сползающих» в реку

Под конец врио губернатора вспомнил пожар 12-летней давности, когда на военных складах в Ульяновске при утилизации снарядов произошел пожар. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Начал глава области с того, что рассказал Владимиру Путину про оползни.

- У нас проблемы с оползнями. У нас правая часть города, правый берег потихонечку сползает. И сейчас под угрозой порядка 100 тысяч населения правого берега, потому что оползни практически подошли уже к домам, - пожаловался Русских.

- Дома, предприятия, там линии передач, - президент добавил, что под угрозой еще и инфраструктура.

Врио губернатора пообещал в этом году начать проектирование защитных мер. В будущем береговую линию укрепят, а сверху сделают водоотведение, чтобы убрать лишнюю влагу из оползневой зоны.

- Строительство (жилья в области – Ред.), кстати, «припало», - недовольно заметил президент.

Областной глава в ответ сослался на коронавирус и добавил, что больше всего в регионе строят индивидуальных домов. «Многоэтажного комфортного жилья» не так много.

- Помогать нужно людям. Вовремя землю им давать, выделять, разбюрокрачивать принятие этих решений, помогать с инфраструктурой, - Путин объяснил Русских, как надо работать, чтобы строительство частных домов не «припадало».

Под конец врио губернатора вспомнил пожар 12-летней давности, когда на военных складах в Ульяновске при утилизации снарядов произошел пожар. Оказалось, с тех пор тысяча гектаров в городе огорожена и не используется из-за возможных неразорвавшихся боеприпасов. Русских попросил Путина поддержать разминирование земли, чтобы городу было куда расширяться.

- Давайте. Это будет хорошая, перспективная работа с развитием города и социальной сферы, - поддержал президент.

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