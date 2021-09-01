«Главные качества руководителя – профессионализм и компетентность»

Ирина Сидорова: С самыми сложными проблемами, в том числе в ЖКХ, женщины успешно справляются

Ирина Сидорова возглавляет управляющую компанию уже 16 лет. «Холмсервис» входит в рейтинг лучших УК Красноярска, получает награды на городских конкурсах за лучшие дворы и образцовое содержание многоквартирных домов.

– Ирина Ивановна, для вас есть разница, кто руководитель – мужчина или женщина? Отличаются женский и мужской подход к управлению домовым хозяйством?

– Я думаю, это та ситуация, когда пол перестает быть важным. Руководителем может быть хоть мужчина, хоть женщина. Главное, обладать необходимыми качествами – как профессиональными, так и человеческими. Руководитель – это человек, который способен эффективно управлять компанией, грамотно подбирать коллектив единомышленников, четко выстраивать взаимодействие между всеми отделами и сотрудниками. Коллектив «Холмсервиса» высокопрофессиональный, стабильный. Уверена, моя команда решит любую задачу самостоятельно. Сфера ЖКХ непредсказуемая, требующая концентрации, молниеносных решений в сложных ситуациях. Так что если рассуждать на тему, может ли женщина быть руководителем в этой сфере, то ответ однозначный – может. Тем более женщина, как хранительница очага, более пристально, внимательно относится ко всему, чтобы риски для дома были минимальны.

– Полтора года мир живет в состоянии пандемии. Что для вас как руководителя было самым сложным в это время – кадровые вопросы, финансовые или преодоление страха перед неизвестностью?

– В условиях пандемии пришлось перестроиться всем, в том числе и жилищно-коммунальному хозяйству. Мы так воспитаны – надо, значит, берешь и делаешь. Наверное, самым трудным было пережить состояние паники от неизвестности. Как не заразиться, как правильно и эффективно организовать работу в непростых условиях. Мы оказались на рубеже – человек, выходя из квартиры, должен чувствовать себя защищенно, уверенно, что не подхватит болезнь. А если кто-то заболел, нельзя позволить распространиться вирусу по всему дому. Мы стали особо тщательно дезинфицировать подъезды, понимали: так мы оберегаем и жителей, и свои семьи. Консультировались со специалистами, какими средствами лучше проводить обработку. Рабочий процесс не останавливался ни на минуту, все решения принимались в процессе. Сталкивались и с такими ситуациями, когда, например, в квартире коммунальная авария, а семья болеет, на карантине. Сантехники предпринимали усиленные меры защиты и шли, как в красную зону. Но со всем справились!

– На ваш взгляд, в современных условиях какие меры необходимы, чтобы управляющие компании работали более эффективно?

– До того как стать руководителем, я прошла долгий путь – получила образование, связанное с теплоэнергетикой, работала в проектно-конструкторском отделе, в ресурсоснабжающей организации, в ТСЖ. Все плюсы и минусы управления многоквартирными домами знала не понаслышке. И на должность директора управляющей компании пришла полностью подготовленной, со сформировавшимся набором необходимых знаний, умений. Сейчас проблема в том, что порой в отрасль приходят люди без образования. А сфера ЖКХ требует профессиональных знаний и понимания своей ответственности. Хочется, чтобы власть обратила внимание именно на эту проблему – в ЖКХ не должны приходить случайные люди или временщики.

Это в интересах и жильцов, и управляющих компаний, и государства.