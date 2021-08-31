Роман Вильфанд: Сентябрь с столице начнётся с сильных дождей и гроз в День знаний

Сентябрь с столице начнётся с сильных дождей и гроз в День знаний. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лето 2021 в Москве и на всей территории России выдалось почти что самым жарким, подвёл итог сезона научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Почти - потому что было знойное и дымное лето 2010-го, и его рекорд не побит. Но и второе место за 140 лет метеонаблюдений впечатляет. И в очередной раз подтверждает, что глобальное потепление - не вопрос далекого будущего, а реальность. В столице минувшее лето по средней температуре оказалось на 3,8 градуса выше, чем обычно.

- На всей территории страны лето было теплым, я бы сказал жарким. Это довольно редко случается, чтобы на всей территории страны было теплее нормы, - констатирует Роман Вильфанд. - Учёные пришли к консенсусу: можно не сомневаться, что главная причина изменения климата связана с деятельностью человека.

Сентябрь с столице начнётся с сильных дождей и гроз в День знаний. При этом 1 сентября будет тепло, +20…+22 градуса, а со второго дня календарной осень резко похолодает. До конца недели днём всего +9…+14 градусов, пасмурно, ветрено и сыро. В Подмосковье воздух по ночам будет остывать до +2…+3 градусов. Хорошо хоть заморозков пока не предвидится. В отличие от многих других регионов, где морозец ударит уже в первые осенние ночи.

- В Мурманской области, в Карелии, в Архангельской области, Вологодской, Кировской, в Коми ночью будет до -3 градусов. Заморозки до -2 градусов Пермском крае, в Свердловской, Челябинской, Курганской областях. До -5 градусов - в Тюменской и Омской областях.

Жаловаться москвичам в общем-то грех: просто привыкли к тёплым аномалиям, а тут наступит нормальная для средней полосы осень. Но есть надежда и на бабье лето!

Роман Вильфанд в своих прогнозах на сентябрь настроен оптимистично - по средней температуре начало осени будет в рамках климатических норм или чуть теплее:

- Когда в сентябре наступает холодная погода, это всегда предвестник бабьего лета, - интригует метеоролог. Однако точных дат возвращения тепла и солнца, увы, не называет.

По предварительным расчётам, на короткий всплеск тепла можно рассчитывать в начале следующей недели. А полноценное бабье лето, скорее всего, порадует во второй половине месяца.