«Много безобразной лжи»: в Общественной палате предложили ужесточить наказание за фейки

Первый заместитель председателя комиссии по развитию информационного общества Общественной палаты Александр Малькевич. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Рабочая группа Общественной палаты (ОП) России по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности в Интернете с начала 2021 года выявила 39 тысяч фейков, в том числе по теме выборов, коронавируса и вакцинации. Об этом сообщил первый заместитель председателя комиссии по развитию информационного общества Общественной палаты Александр Малькевич. Статистику фейков, распространявшихся в ходе избирательных компаний двух последних электоральных циклов, представили во вторник в Общественной палате. Исследование провели в преддверии выборов в Государственную Думу, которые состоятся 19 сентября.

По данным Лиги безопасного интернета, перед значимыми событиями, в том числе выборами, число фейков резко увеличивается. Статистика такова: если за весь прошлый год было обнаружено 35 тысяч фейков на разные темы (из них больше 8 тысяч фейков касались поправок в Конституцию), то за 8 месяцев этого года их выявлено уже 39 тысяч. Из них 3,8 тысяч фейков касаются избирательной кампании. Основная часть фейков затрагивают выборы в Госдуму, но есть фейки и по региональным выборам.

- Состав нашей рабочей группы Общественной палаты обнаружил 3,8 тысячи фейков по избирательной кампании. Точек роста и запусков пока не так много - это отдельные СМИ и отдельные аккаунты, которые подвигают фейки с помощью иных технологий в социальных сетях, - сказала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

По ее словам, с точки зрения закона любое недостоверное сообщение, распространяемое под видом достоверного, является фейком.

- Каждая такая публикация рассматривается как отдельная, и по ней уже принимается решение. Мы видим, что количество фейков начинает расти, и предполагаем, что в неделю перед выборами их число будет значительно больше, - отметила Мизулина.

По ее словам, первые фейки, которые были обнаружены, распространили с территорий иностранных государств - Украины, Польши и Латвии.

- Уже есть сигналы распространения фейков из Праги, Закавказья, Средней Азии. Мы должны понимать, что это спланированная компания из-за рубежа. Фейки будут идти оттуда, где труд недорогой и где есть понимание нашей ментальности, - отметил Александр Малькевич.

По его словам, рабочая группа по противодействию фейкам в последние две недели перед выборами «заступает на круглосуточное дежурство».

- Появляется очень много безобразной лжи. Это касается выборов, вакцинации, военных действий, митингов. И это как пожар или вирус - пресекаешь точку распространения фейка, а сотни перепостов уже пошли по стране. Оригинальный фейк в ходе перепостов постоянно дописывается. Это приводит к валу ложной информации по одной теме, несмотря на то, что точек запуска фейков не так много, - пояснил Александр Малькевич.

Он отметил, что есть отдельные СМИ, которые специализируются на фейках, и отдельные аккаунты, которые занимаются вбросом фейков.

- Ресурсы, на которые обратили внимание правоохранители, измеряются сотнями, - отметил он. - Нужно понимать, что созданием фейков занимаются профессионалы, перед которыми заказчики ставят определенные задачи.

Александр Малькевич привел в пример распространенные в сети фейки.

- Пишут, что не надо ходить на выборы, потому что на следующий день объявят всеобщий локдаун. Еще по Сети гуляет видеоролик, в котором рассказывают, что сразу после выборов, если победит одна большая партия, из семей будут изымать детей. Мол, такой законопроект уже готов. Или показывают методичку, которую якобы прислали из Москвы председателям избирательных комиссий. В ней говорится, как фальсифицировать выборы. Еще один распространенный фейк - обязательность вакцинации для всех участников выборов. Людям, которые это все читают, сложно противостоять такому наплыву негативной информации, - поясняет Малькевич.

По его словам, идет большая информационная компания, направленная на то, что ввести людей в гнетущее состояние.

- Фейки подрывают основы конституционного строя. В начале 20 века фейки про хлебные карточки стали тригером для двух последующих революций. - Информация сейчас течет глобальным потоком, и ее надо оценивать через критическую призму, - замечает директор Центра изучения сетевого мониторинга молодежной среды, член Общественной палаты Денис Заварзин.

Общественная палата выступает за ужесточение закона о распространении фейков.

- Авторы злонамеренных фейков должны нести ответственность за свои действия. Когда сочиняют страшную аварию на АЭС или пишут, что детей будут изымать из семей - это не просто пошутили. Люди сознательно создают ложь, подгоняют видео и фото. Также и соцсети должны отвечать, если отказываются удалять фейки. Власти должны понять, что фейки - это самый простой и надежный способ дистабилизации ситуации в нашей стране, - говорит Александр Малькевич.

При этом он уточнил, что Общественная палата выступает за ужесточение наказания именно для тех, кто создает фейки, а не для тех, кто их потом распространяет.

- Когда люди из разных источников ежедневно получают кучу негативной информации, это сказывается на общественном настроении. Мы должны понимать, что с нами работают на перспективу. Глобальная цель создателей фейков - президентские выборы 2024 года, - замечает Малькевич. - Если каждый день рассказывать безостановочно о маньяках, которые бродят по улицам, о страшных авариях на заводах, о вирусах, то не сложно представить, с каким психологическим настроем общество подойдет к 2024 году. А это важная веха в истории нашей страны. Если общество не заставит власть изменить регулирование информационногого пространства для нашей защиты, то последствия будут страшными.

По словам Малькевича, россиян просто изматывают страшилками.

- И в час «Х» люди могут не собраться с силами, чтобы противостоять агрессии как информационной, так, возможно, и какой-то другой, - считает Малькевич.

- Мы призываем всех пользователей соцсетей, если они увидели недобросовестную информацию, писать жалобы в Роскомнадзор или в Общественную палату, - добавила Екатерина Мизулина.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С начала 2021 года было выявлено 38,9 тысяч фейков. Рабочая группа разделила все фейки на восемь категорий: выборы - 3 тыс. 800 материалов, коронавирус - 10 тыс. (включая локдаун, ограничительные меры в регионах), вакцинация - 15 тыс. (включая насильственную вакцинацию), традиционные темы - 3 тыс. (фоновые фейки: взрывы, пожары и так далее), незаконные протестные акции - 1 тыс. 900, политические фейки - 1 тыс. 500 (иноагенты и прочее), военные фейки - 1 тыс. (включая Сирию и Афганистан), финансовые фейки - 2 тыс. 700 (кредитные фейки, а также продажа фальшивых билетов, справок об отсутствии коронавируса и сертификатов о вакцинации).