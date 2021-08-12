Памфилова: критиковать видеонаблюдение на выборах могут только распространители фейков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель российской Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что критиковать систему видеонаблюдения на избирательных участках могут только те, кто после планирует распространять фейки о выборах. Об этом она сказала в четверг, 12 августа, во время заседания ЦИК.

- Активно сейчас разражаются серьезными заявлениями, обращаются к президенту, что людей лишили видеонаблюдения. Мы подробно объяснили, почему это сделали, и как на самом деле будет происходить видеонаблюдение. Теперь спекулируют и говорят, что в 2011 или 2012 году была такая возможность всем наблюдать за выборами. Но это разные эпохи. Мы живем в эпоху информационных войн и кибератак, и есть целый ряд угроз, - объяснила Элла Памфилова.

Председатель ЦИК России подчеркнула, что предложенная комиссией схема видеонаблюдения значительно расширяет возможности видеонаблюдения: впервые охват будет составлять почти 98% избирательных участков, на которых потенциально могут проголосовать до 96% избирателей.

Элла Памфилова подчеркнула, что необходимо оперативно реагировать на «лукавые заявления, которые звучат с целью дискредитировать выборы» в России.

Как писал сайт Kp.ru, накануне председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова прокомментировала решение ОБСЕ не наблюдать за выборами в России.