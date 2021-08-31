«Вирус бескультурья опаснее коронавируса»: Мишустин вручил госнаграды деятелям культуры

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и актриса Мария Шукшина, награжденная медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Во вторник в Белом доме премьер Михаил Мишустин вручал государственные и правительственные награды деятелям культуры и искусства.

- Культура - это служение людям, стремление дать им новые впечатления, эмоциональную поддержку и, конечно, знания . Вы много и упорно работаете, чтобы порадовать зрителей, слушателей, вносите реальный вклад в развитие российской культуры, - обратился премьер к лауреатам.

Мишустин вручил орден Дружбы композитору, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства Вячеславу Добрынину, художественному руководителю - главному дирижеру Московского камерного оркестра «Музыка вива» Александру Рудину и артисту «Ленкома Марка Захарова» Андрею Соколову. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени глава кабмина досталась артистке Марии Шукшиной.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и композитор Вячеслав Добрынин. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

- Чтобы с гордостью носить медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» на груди, нужно об отечестве и говорить, говорить правду, - подошла к микрофону Шукшина. - А правда в том, что у нас, простите, беда. Прежде всего, в культуре. Вирус бескультурья гораздо опаснее, чем модный нынче коронавирус. Опаснее тем, что от него никто не умирает, но выкашивает он целое поколение. Без духовно-нравственной основы не может устоять ни одно государство, ни одна цивилизация, ни одна империя, и примеров исторических тому масса.

Шукшина обратила внимание на разногласия в обществе.

- Люди ненавидят друг друга. Сначала из-за масок, теперь из-за вакцин, скоро из-за QR-кодов, видимо. И это необходимо прекратить, - заметила Шукшина. Свою речь она закончила словами «служу Отечеству!».

- Не полемизируя с Марией, я бы сказал одну очень простую вещь. Профессия моя счастливая, я сейчас поеду домой, выучу чужие слова, сделаю их своими и буду мирить людей, - заметил народный артист России Юрий Стоянов.

Ему Мишустин вручил почетную грамоту правительства.

Актер Юрий Стоянов, награжденный почетной грамотой правительства РФ. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

- Спасибо за то, что продлили мое детство. Это моя вторая грамота после 4 класса за сбор металлолома. Между этими двумя грамотами большая жизнь - моя и моей страны, - пошутил Стоянов.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоилась артистка Московского музыкально-драматического цыганского театра «Ромэн» Екатерина Жемчужная. Она призналась, что всю ночь перед церемонией не могла уснуть от волнения.

- Я цыганка, я горда, что стою тут и получаю такую высокую награду за свой скромный труд, - заметила Жемчужная.

Награждение актрисы Екатерины Жемчужной. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Почетного звания заслуженного артиста РФ удостоены оперная певица Аида Гарифуллина, режиссер-постановщик Егор Дружинин, артистка «Ленкома Марка Захарова» Олеся Железняк, артист балета Государственного академического Большого театра Артем Овчаренко. Звания заслуженного деятеля искусств РФ удостоен ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Михаил Мишустин и хореограф Егор Дружинин, получивший почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации". Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Мишустин пообещал, что власти продолжат поддерживать отечественную культуру. Так, до конца года будут отремонтированы 165 школ искусств в 76 регионах.

На следующие три года запланирована реконструкция и ремонт еще почти 500 зданий детских школ искусств по всей стране. По словам Мишустина, 2 млрд. рублей будет дополнительно выделено на развитие библиотек, детских и кукольных театров. В детских театрах установят новое звуковое и световое оборудование, заменят кресла.

- Всего за счет этих средств планируется улучшить 30 театров и 150 библиотек, - сообщил Мишустин.

Премьер также рассказал, что власти выделят в 2021 году Фонду президентских грантов около 11 млрд. рублей на поддержку проектов в креативных индустриях, еще 3,5 млрд. рублей получит президентский Фонд культурных инициатив.