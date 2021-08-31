Чтобы старшие не мечтали о Сталине, а младшие о Навальном, выкладывайте триллион на бочку!

Свобода и счастье в России наступят лишь тогда, когда людям дадут нормальные деньги Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Организовать в России "свободу и демократию" (настоящую, а не фальшак из чужой пропаганды), и даже "либеральные ценности" - очень легко, элементарно, но в то же время и неимоверно трудно, почти невозможно.

Нужно только одно. Деньги. Много денег.

Вложите в страну - но именно в страну, а не в московскую плитку, - этак триллион долларов лет за десять, по сотне миллиардиков в год, и все у вас будет.

Вложите любые деньги - государственные, частные, иностранные, обеляемые таким образом неправедно нажитые, кредитные, но под цивилизованный низкий процент, - вложите их в равномерное создание крепкой и комфортной жизни, то есть инфраструктуры, работы и товарного спроса везде, а не только в центрах нескольких мегаполисов, - и не будет никакой "рабской ментальности", никакой "диктатуры", все поменяется быстро, буквально на жизни одного поколения.

Потому что не бывает прав и свобод там, где нет массового, равномерного, утоптанного и привычного благополучия, неизбежно психологически превращаемого людьми в чувство собственной значимости и ответственности.

Но для этого нужна другая экономика, ведомая другим миром - модерна, а не постмодерна и нового средневековья, - миром, которому нужны солидарные, общие результаты и общие достижения хотя бы в рамках одной страны, а не нынешняя реальность, которая вся стоит на сознательном, принципиальном воплощении идеи "тут густо, а тут пусто" даже в самих америках и британиях, а не то что тут.

Никакого благополучия, а с ним и демократии не бывает в жанре "перевезем половину страны в многоэтажки ближнего Подмосковья и пусть они все стоят в очереди в лифт, а остальное пусть зарастет борщевиком".

Потому что старшие, оставшиеся в объятиях борщевика, будут мечтать о Сталине, а младшие, уехавшие в гетто, будут мечтать о Навальном, и все будут обмануты.

У бедных и скученных людей без собственности, без домов, без машин, без земли, - не может быть прав.

Их голоса, их желания, их эмоции - в условиях фальшивой "свободы" - окажутся скуплены по цене "за пучок пятачок" разного рода баронами, новыми Ходорковскими и Лужковыми, после чего те бароны будут вечно драться за ресурсы или же их подавит "дирекция единого заказчика", как это уже случилось в 2000 году, и разочарованная толпа будет рада, что уж хотя бы хаос закончился.

Все преобразования восьмидесятых-девяностых годов, прекрасные или отвратительные, неважно, обернулись пшиком и позором ровно по этой причине: денег России не дали и в нее не вложили.

И буквально из-за того же самого - меня так раздражает демагогия нынешней intellegentsia, обожающей махать руками и рассуждать про "выборы" и "европейский путь" после воображаемого "краха режима".

А план Маршалла вы организовать сможете?

А кредиты под два-три процента заставите давать?

А частные дома вместо бетонных трущоб - вместе со всеми трубами, проводами и сопутствующими учреждениями, - будете строить?

А нынешние верхние несколько тысяч благородных донов уговорите вкладывать состояния здесь - как коноваловых-рябушинских, - или они посмотрят на вас ласково, как на больных детей, погладят по голове, а сами по-прежнему останутся в Кенсингтоне и Мэйфере?

Потому что если не будет широкой, полноводной реки денег, если "прекрасная Россия будущего" сведется к тому же, чем она и была тридцать лет назад, да плюс еще копирование модного мультикультизма-трансгендеризма, то после некоторого периода смуты, митинговщины, крови, стыда и поражений - какой-нибудь неизвестный сейчас майор, босс со стройки или начальник "префектуры и прокуратуры" просто закроет весь этот цирк, пообещав нищим и несчастным людям немного кормежки и порядка.

И зачем тогда экспериментировать и рожу в лужу макать?

А если денег не будет, если они останутся там, где и сейчас любят лежать-румяниться, то есть в Швейцариях и Сингапурах, то уж лучше оставить все так, как оно есть.

Бедно, но тихо и мирно, и все же немного лучше, чем было.

В Костромской губернии, я читал, газ наконец-то тянут. В Тверской губернии храмы открывают. Может, и мост где-нибудь образуется вместо паромной переправы.

А если хотите всего и сразу, свободы и счастья, и чтобы никто не ушел обиженным, - триллион на бочку.