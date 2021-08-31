Моргенштерн потратил на свадьбу 10 миллионов: Рэпер заказал торт из конопли и построил на теплоходе сцену с кроватями

Молодые расписались и уже пару раз под крики «горько» поцеловались. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В последний день лета свадьбу гуляет 23-летний рэпер и бизнесмен Моргенштерн. Алишер женился на 21-летней студентке Диларе Зинатуллиной. Пара решила устроить торжество в стиле «лихих 90-х». Стилизация под свадьбы своих родителей выдержана в гиперболизированных тонах, приправлена матом и большими деньгами.

Моргенштерн нарядился в «советский» галстук и костюм, под широкими рукавами которого пытался спрятать часы Rolex из белого золотого с бриллиантами – но пришлось снять, так как не вписывалось в антураж. За невестой Алишер ехал в кортеже из машин прошлого века. Невесту в загс он отвез сам на старой Daewoo Nexia, а оттуда уехал с друзьями на лимузине – нашли самый старый в Москве.

Украшение подъезда невесты. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На этой машине Daewoo Nexia Моргенштерн сам отвез невесту в загс. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Начали шоу под названием «свадьба Моргенштерна» с квартиры, где жениха ждала Дилара. Алишер поднимался по ступенькам – на каждом этаже его ждали конкурсы. Откупался молодожен мелочью, а в некоторых конкурсах ему все же пришлось участвовать. Например, говорить комплименты невесте. Моргенштерн не ударил лицом рэпера в грязь: «Диларочка, ты у меня самая сексуальная, не воняешь, не прыщавая, красивая, у тебя очень большая жопа…» Был еще непечатный комплимент – его повторять язык не поворачивается. Алишер гордо нес букет из конфет чупа-чупс. А его друзья тащили в авоськах стеклянные банки с пивом и букеты из сушеной рыбы. Невесту благополучно «выкупили»: Дилара выглядела роскошно – платье с глубоким декольте, шлейфом, она отказалась от фаты и яркого макияжа.

Первые поцелуи и шампанское в лимузине по пути из загса. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Потом были – фото у памятника, загс, где после росписи Алишер исполнил тверк молодого мужа, шампанское с друзьями в лимузине, автопрогулка по Москве.

Гулять приехали на теплоход «Рио-1», который декорировали с самого утра – шарами, цветами, транспарантами в духе СССР, черными скульптурами и даже кроватями прямо на палубе. Много любимого музыкантом черного цвета. Установили сцену, а в качестве посуды были замечены в том числе тарелки, декорированные под награды музыкальной премии «Муз ТВ», которую в этом году надеялся получить Моргенштерн, но у него не вышло. Зато получилось исполнить другую мечту – жениться на своей давней подруге Диляре. Теплоход украсили баннеры с ангелочками, приветствиями молодым и буквами «АД» - это инициалы молодых. На место празднования пара приехала в отличном настроении – шампанское уже выпили. У реки молодоженов ждала белоснежная лошадь – намек на «принца на белом коне».

Алишер и букет невесты из конфет «чупа-чупс». Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

На теплоходе повесили баннеры с инициалами молодых — вышло «АД» Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Час аренды подобного теплохода стоит 30 – 40 тыс. руб. Но декорировали судно долго, поэтому аренда вышла около полумиллиона рублей. Учитываем услуги ведущей Ксении Собчак, рабочих по установке оборудования, декор, аренду, кейтеринг, банкет, фото и видеосъемку, торт, аренда лошадей и другие составляющие свадебной сметы – такой шикарный праздник стоит не меньше 10 млн. руб. А если учесть наряды, кольца, сложный декор и прочий антураж — то может быть и больше.

А торт заслуживает отдельного внимания. Его дизайн лично согласовывал Алишер – поэтому кондитерское изделие весит 666 кг. 666 – татуировка на лице рэпера, эти цифры он вставляет куда только может. Торт – черный, в нем много шоколада, а вверху фигурки жениха в свадебном платье и невесты в мужском костюме. Изюминка: конопляная мука и ядра конопли в составе торта, но тут эффект только кондитерский. «Ничего увеселяющего и запрещенного» заверил кондитер. Стоимость подобных гигантских тортов рот именитых кондитеров – от 700 тыс. руб. до 1 млн. руб. Видимо гости будут есть этот черный торт, лежа на кроватях с черными простынями, расположенными напротив сцены.

Алишер может себе позволить праздник за очень большие деньги. Для него это не большая проблема - за последний год по данным Forbes Алишер заработал $1,5 млн.

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