Главный терапевт Минздрава рассказала, полезно ли кофе с молоком и какой чай лучше бодрит

Сегодня доказано, что потребление кофе снижает риск некоторых видов рака. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПРИВОДИТ В ТОНУС ДАЖЕ ЗАПАХ

- Несмотря на разницу во вкусе и, по мнению многих, в оказываемом на организм эффекте, и кофе, и чай содержат одно и то же вещество – алкалоид кофеин, обладающий возбуждающим свойством. Он же тонизирует и при употреблении какао, колы или южноамериканского чая мате, - говорит главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава, заслуженный врач России, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, профессор Оксана Драпкина.

Если вы уверены, что в капучино бодрящего ингредиента точно больше, чем в любимом напитке англичан, то заблуждаетесь. «Содержание кофеина в равных порциях свежеприготовленного зернового кофе или свежезаваренного листового чая не слишком отличается, - удивляет эксперт. - 150 мл кофе может содержать от 40 до 180 мг кофеина, а такое же количество чая – от 30 до 120». Однако за счет сочетания с остальными компонентами в составе чайной заварки этот напиток действует на организм мягче, без резкого прилива сил и бодрости, как это бывает с кофе.

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драпкина. Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Кстати, наблюдения показывают, что тонизирующее действие на человека оказывает даже запах молотых зерен, добавляет доктор Драпкина. У натурального чая аромат всегда слабее, и подобных эффектов не замечено. Как совмещать приятное с полезным, чаевничать и наслаждаться кофе без неблагоприятных побочных эффектов, а когда от одного или другого напитка лучше воздержаться, главный терапевт Минздрава рассказала в своем дзен-канале.

ОТ ПРОФИЛАКТИКИ РАКА ДО ЗАЩИТЫ ОТ СТАРЧЕСКОЙ ДЕМЕНЦИИ

На сегодня, по словам Оксаны Драпкиной, научными исследованиями подтверждены такие бонусы для кофеманов и любителей чая:

- кофе доказанно снижает риск некоторых видов рака: печени, полости рта, кишечника и др.;

- наслаждаясь этим напитком, вы также занимаетесь профилактикой болезней Альцгеймера и Паркинсона, сахарного диабета II типа, инфаркта миокарда, желчекаменной болезни;

- зеленый чай тоже полезен для мозга - при регулярном употреблении этого напитка снижается риск старческой деменции, радует доктор Драпкина;

- кроме того любовь к зеленому чаю помогает реже сталкиваться с ишемической болезнью сердца и глаукомой (опасное заболевание, связанное с повышением внутриглазного давления).

О пользе черного чая крупномасштабных исследований нет. Однако это не значит, что он очень сильно уступает своему собрату.

- Многие почему-то относятся к первому (черному чаю. - Ред.) как к повседневному напитку, а ко второму (зеленому) – с большим пиететом, практически как к лекарству. На самом деле, несмотря на совершенно разный внешний вид и вкусовые ощущения, в плане воздействия на организм черный и зеленый чай отличаются незначительно, - поясняет врач. - Чем дольше происходит ферментация чайного листа, тем меньше в нем остается биологически активных веществ. Поэтому в зеленом чае их несколько больше, чем в черном, который подвергается более длительной обработке.

Чай содержит немало кофеина и всё же действует на организм мягче, без резкого прилива сил и бодрости, как это бывает с кофе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ВЗБОДРИТЬСЯ И ПОХУДЕТЬ?

Если вы предпочитаете чай, то имейте в виду, что в зеленом кофеина больше, поясняет Оксана Драпкина. Недавно у нас в стране вошел в моду и зеленый кофе - напиток из необжаренных зерен. Особенно популярен он у худеющих. Но можно ли всерьез рассчитывать на такой эффект или это скорее маркетинговая уловка?

- Способность сжигать жир приписывается содержащейся в зеленом кофе хлорогеновой кислоте, которая ускоряет обменные процессы, - говорит доктор Драпкина. - Особого эффекта, впрочем, ждать не стоит. Человек набирает вес не за один день, причин всегда больше одной, и решить эту проблему не так просто, как хотелось бы.

Часто встает вопрос о норме чая или кофе - сколько чашек можно выпить, чтобы получить пользу по максимуму и не переборщить с действием биологически активных веществ? Как правило, это все-таки определяется индивидуально, говорят врачи. В среднем избыточным количеством считается больше 4-5 чашек кофе или чая в сутки, отмечает Драпкина.

БУДЬ В КУРСЕ

Пять случаев, когда арабика и цейлонский пойдут не на пользу

Главный терапевт Минздрава назвала самые распространенные ситуации, когда от крепкого (а в некоторых случаях вообще любого) кофе и чая медики советуют воздержаться.

1. Повышенное артериальное давление.

«Способность повышать артериальное давление — самое известное свойство этих напитков (и кофе, и чая. - Ред.), о котором нужно помнить», - подчеркивает врач.

Это не значит, что кофе противопоказан гипертоникам - с эспрессо или капучино нужно повременить именно в момент, когда давление подскочило выше нормы.

2. Прием лекарств.

Запивать их кофе приходит в голову немногим, а вот проглатыванием таблеток с чаем грешат чаще. Между тем, оба напитка могут повлиять на эффективность лекарственных препаратов, предупреждает профессор Драпкина. В том числе не рекомендуется запивать лекарства травяными чаями.

3. Борьба с похмельем.

Кофеинсодержащие напитки увеличивают нагрузку на сердечно-сосудистую систему, которая и без того страдает у перебравших алкоголя. Кроме того, кофе и чай имеют мочегонный эффект, за счет чего усиливают обезвоживание. А именно оно является одной из причин плохого самочувствия при абстиненции (похмельном синдроме), поясняет эксперт.

4. Замена завтрака.

- На голодный желудок лучше не пить ни крепкий чай, ни кофе – оба они, особенно второй, могут раздражать слизистую оболочку желудка, говорит доктор Драпкина.

5. Релакс перед сном.

С кофе так бывает реже, а вечернее чаепитие в некоторых семьях стало традицией. Однако не стоит забывать, что кофеин есть в обоих напитках. Если у вас неполадки со сном, попробуйте перенести кофе-брейки и чайные церемонии на первую половину дня, советуют врачи. Кофеин может не только мешать заснуть, но и менять качество сна, делая его неглубоким, отмечает эксперт.

В ТЕМУ

С молоком или без?

- У чая и кофе есть еще одна общая особенность – в большом количестве эти напитки могут затруднять усвоение кальция костной системой, - говорит Оксана Драпкина. В группе риска женщины в период менопаузы, во время беременности и в других случаях, когда обмен кальция в организме по каким-то причинам нарушен, а риск развития остеопороза увеличен.

Однако, во-первых, негативный эффект наблюдается именно при употреблении чая и кофе часто и в больших количествах (больше 3-4 чашек ежедневно). Во-вторых, есть простой секрет, как избавиться от неприятной «побочки». Просто добавьте в чашку молока, подсказывает эксперт.

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