Свежие фото со съемок шоу «Голос.60+»: Нагиев и дедушка с палочкой, удивленная Вайкуле и Леонтьев на дельтаплане

Фото: Максим ЛИ

Четвертый сезон шоу «Голос.60+» стартует 3 сентября (привет Михаилу Шуфутинскому!) на Первом канале, и «КП», чуть забегая вперед, публикует снимки со съемок проекта. Где был полностью обновлен состав наставников.

В этом году в проект поступило несколько тысяч заявок от желающих попасть в проект. Люди из Люберец и Лос-Анджелеса, Москвы и Нижнего Новгорода в возрасте от 60 лет заполняли заявки, записывали фрагменты песен и высылали в музыкальную дирекцию Первого канала. Только после этого их приглашали на кастинг в Останкино. Лучших мы и увидим на слепых прослушиваниях.

Олег Газманов был так увлечен процессом, что даже иногда забывал нажимать на кнопку. Фото: Максим ЛИ

Лайма Вайкуле не скрывала восторга от дебюта в «Голосе». Практически каждое выступление — просто буря эмоций. Фото: Максим ЛИ

Стас Намин осторожно присматривался. Даром, что давно руководит музыкальным театром и расслышать талант может легко. Фото: Максим ЛИ

Зрители давно уже прочили Валерию Леонтьеву место в красных креслах. Но только сейчас он добрался до него. И сразу почувствовал себя будто парящим на дельтаплане. Фото: Максим ЛИ

Единственной константой проекта по-прежнему остается ведущий Дмитрий Нагиев: он и объявит, и поддержит, и плечо подставит, если понадобится. Фото: Максим ЛИ

«Голос.60+», Первый, пятница, 21.30