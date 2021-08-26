Леонид Прошкин: Я вынимал из петли маршала Ахромеева

Герой Советского Союза, маршал Сергей Ахромеев. Фото: Малышев Николай, Мусаэльян Владимир/Фотохроника ТАСС

22 сентября, через сутки после провала ГКЧП, в своей московской квартире застрелился министр МВД СССР, генерал-полковник Борис Пуго. 24 мая повесился в своем рабочем кабинете в Кремле Герой Советского Союза, маршал Сергей Ахромеев.

Оба случая расследовал старший следователь по особо важным делам при Генеральном прокуроре Союза СССР Леонид Прошкин.

МАРШАЛ-ДОБРОВОЛЕЦ

- Леонид Георгиевич, а разве Ахромеев был в «официальном» составе главных путчистов?

- Бывший начальник Генерального штаба, а на тот момент помощник президента СССР Михаила Горбачева, услышал о ГКЧП утром 19-го августа 1991 года по телевизору. Среди будущих 12 фигурантов уголовного дела №18/624- 91 его не было и быть не могло.

- Маршал находился в Москве?

- Ахромеев был в отпуске в Сочи. Оттуда он рванулся в Краснодар. Но вылететь в Москву не смог - и отправился поездом. Приехал без жены. Когда она вернулась с юга, маршала уже не было в живых.

Баррикады на улицах Москвы в 1991 году. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- Куда Ахромеев направился в столице?

- К «главе путчистов», вице-президенту Янаеву, где заявил, что готов работать. Он взял на себя организаторскую работу. Олег Бакланов мне говорил, что «с появлением Ахромеева у нас появился штаб, который начал хоть что-то делать». При том в ГКЧП ведь были руководители Минобороны, МВД и КГБ – разве кто-то из них мог считать другого министра подчиненным. Ну, или, наоборот, способным отдавать им приказы?

- Не мог никак?

- Конечно, нет! А тут Ахромеев. И ведь все эти силовики сидели 18-21 августа не в своих министерствах, чтобы их приказы там исполнялись мгновенно. А Ахромеев пользовался очень серьезным авторитетом не только в армии. И он отдавал указания помощникам, которые были у каждого члена ГКЧП. При том сам членом Госкомитета по чрезвычайному положению не являлся.

- Почему?

- Ну, как бы не по рангу – там сплошь министры да премьеры…

ПЕТЛЯ ВМЕСТО ПУЛИ

- Как вы узнали о самоубийстве Ахромеева?

- Мне дали команду поздно вечером. Я в кабинете в прокуратуре на Благовещенском писал отчет по самоубийству главы МВД Пуго. А это куча документов. Меня вызывает начальник следственной части и говорит, мол, езжай в Кремль, тебя встретят и проводят – там покончил жизнь самоубийством маршал Ахромеев.

- Задержания участников ГКЧП на тот момент все прошли?

- Да, но Ахромеева к 24 августа не было в списке тех, кого надо задерживать. Тогда, вообще, все были в шоке - и та, и другая сторона. Я подъехал к Боровицким воротам. Туда пришел заместитель коменданта Кремля Барсуков (будущий глава ФСБ — ред.), и проводил меня в 14-й корпус.

Старший следователь по особо важным делам при Генеральном прокуроре Союза СССР Леонид Прошкин Фото: "КП" Архив

- Вы вошли - и что увидели?

- Ахромеев в петле на подоконнике. Из петли я его и вынимал. Писали, что повесился маршал на какой-то тесемке. Не было тесемки. Был шпагат, которым тогда перетягивали посылки, бандероли.

- Разве такая веревка может удержать тело взрослого человека?

- Там была такая история. Он оставил несколько записок. В одной из них написал: «В 21.00 я покончил с собой. Видимо, я плохой мастер самоубийства. Шпагат порвался. Я его завязал. Прошло 20 минут. Придется повторять».

Воспроизвожу содержание той записки по памяти.

- То есть, маршал дважды вешался?

- Да. Еще была записка, к которой на скрепочке было пришпилено 25 рублей. И написано «Прошу передать эти деньги в буфет, я задолжал буфетчице». Была записка двум своим бывшем коллегам (один из них генерал армии). А также жене и Горбачеву. Президенту он покаялся.

Сообщал, что понял - попал в нехорошую историю: «я вас предал и начал делать не то» и «считаю, я был не прав».

- Он покончил с собой в кабинете, который занимал как помощник Горбачева?

- Да, в своем кабинете в 14-м корпусе Кремля. Там приемная на два кабинета для двух помощников президента СССР. В двери кабинета Ахромеева снаружи торчал ключ. Дежурный по корпусу обходил здание, осматривал помещения - и увидел этот ключ. Открыл дверь, увидел повесившегося маршала, сообщил Барсукову, а тот позвонил в Генеральную прокуратуру.

- Вы сказали — он был на подоконнике?

- Там слишком высокие потолки. На крюке люстры не повесишься. И маршал повесился на ручке окна. Именно к ней он привязал эту петлю из шпагата посылочного.

- Но офицеры в России стреляются...

- Его адъютант, капитан кажется, на допросах потом сказал, что, когда Ахромеева отстранили с поста начальника Генштаба, тот сдал все имевшееся у него оружие (это случилось после того, как самолет Матиаса Руста сел на Красной площади в 1988-м). У него дома оставался наградной пистолет, из которого маршал вытащил всю начинку – и пружину, и боек, и патроны.

- Ходили разговоры — Ахромееву помогли уйти из жизни...

- Я слышал рассуждения об этом, мол, раз повесился – значит, его убили. Но, если бы серьезные люди тогда хотели с ним покончить в Кремле, они вложили бы ему в руку пистолет. Что, разве не нашли бы ствол?

- Он быль в гражданке?

- В форме. Но китель снял.

СТРАШНЫЕ ПОХОРОНЫ

- Маршал Ахромеев ушел из жизни когда Кремль спал?

- Судмедэксперты время смерти установили примерно. Но напомню про записку, где он сам указал время вторую попытку самоубийства: 21.20.

- Нашли его сразу?

- Обнаружили его не сразу. Мы туда приехали около 11 часов вечера. Работали всю ночь. Около 5 часов утра Барсуков вызвал из кремлевского гаража «Чайку», чтобы нас отвезли по домам.

- Уточните, сколько всего было записок?

- Пять. И по всем его запискам эксперты-почерковеды дали категорическое заключение – это написал Ахромеев.

- Сейфы его вскрывали?

- Были запасные ключи. Ничего особенного мы там не обнаружили. После отъезда на юг маршал в кабинете-то и не был – после отпуска сразу явился «в расположение ГКЧП. И там никаких бумаг не жег.

- Как хоронили маршала и Героя Советского Союза?

- Страшные были похороны. Никто не явился на Троекуровское кладбище, кроме двух его дочерей и вдовы. И одного генерала.

- И никаких воинских почестей?

- Нет. А ночью могилу вскрыли и выкрали маршальский китель с наградами. Уголовное дело по этому поводу было. Но оно ничем не закончилось. Еще вскрыли могилу рядом - генерала, который тоже был похоронен с наградами.

- Дочерей и вдову допрашивали, они объяснили мотивы?

- Ну как они причину самоубийства могли объяснить? Женщины сами были в шоке. Что могли сказать об отце, который участвовал в путче?

- В те дни вы допрашивали в «Матросской тишине» членов ГКЧП — как отреагировали они на самоубийства своих товарищей?

- Например, на допросах Олег Бакланов высказывал большое сожаление и по Ахромееву, и по Пуго. И сам Бакланов пару раз говорил – мне, наверное, тоже надо было уйти.

- Маршал тоже мог оказаться в «Матросской тишине»?

- Если бы Ахромеев остался в живых, обвинение ему наверняка было бы предъявлено. При том все те, кого мы допрашивали, вину на Ахромеева не спихивали. Но и себя не обвиняли. Было ощущение, что они ощущали себя теми, кто хотел сохранить страну.

Члены Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР, Борис Пуго - в центре. Фото: Владимир Мусаэльян, Александр Чумичев/ТАСС

ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ

Пуго стрелял в жену, потом в себя

Почему ушел из жизни глава МВД СССР

Первой жертвой среди тех, кто пытался осуществить ГКЧП, стал глава Министерства Внутренних дел, Борис Пуго. Он застрелился 22 августа. Чего только не сообщали в те дни о его смерти!

- Писали, что на задержание главы МВД поехали несколько заместителей министров и даже вице-премеьр Совмина РСФСР Григорий Явлинский в качестве... понятого. Они опоздали?

- Пуго был мертв, жена его была еще жива.

- Что там произошло?

- Пуго выстрелил в супругу, потом в себя. Пистолет лежал на тумбочке.

- Как это?

- Его туда положил тесть Пуго. Он мне сам, лично об этом сказал.

- Почему тесть так сделал — его же отпечатки остались на оружии?

- Так ему сколько лет? 90? Он испугался, был в страшно стрессовом состоянии. Про какие там отпечатки он мог думать, когда у него дочь лежит в соседней комнате застреленная, при смерти?!

- Сколько было выстрелов?

- Было три гильзы. Одну из пуль мы нашли тогда практически сразу. Пуго выстрелил в жену, потом в висок себе. Он лежал на диване. На тумбочке рядом с ним лежал журнал, раскрытый на статье о том, как в 1964-м Брежнев свергал Хрущева. Статья была жесткая. Скорее всего, он ее читал перед смертью.

Министр внутренних дел СССР Борис Карлович Пуго. Фото: Соболев Валентин/Фотохроника ТАСС

- Так почему три выстрела?

- Полагаю, он дважды выстрелил в жену, потом в себя. Жена просила его об этом. По заключению судмедэкспертизы, он умер сразу. В себя стрелять легче, чем в любимого человека.

- А жена?

- Выжить она не могла. Умерла, когда ее увезла скорая. Мне это говорили судебные медики. А отец убитой в конечном итоге про убийцу, своего зятя, ничего плохого так и не сказал. Ни слова. Хотя в первые часы мы его допросить толком не могли — он был в шоке.

- Но он слышал выстрелы?

- Несмотря и на возраст, и плохой слух, выстрелы в соседней комнате он слышал.

- Дети Пуго были в этой же квартире?

- Нет. Сын Вадим, офицер милиции, жил отдельно.

- Почему на задержание министра МВД СССР поехали российские силовки?

- Это решение принималось не при мне. Тогда же, примерно в одно время, выехали на задержание и других членов ГКЧП. Надо понимать - Пуго был союзным министром. Ну и как бы его задерживал заместитель союзного министра, его подчиненный? А когда приводят воспоминания Явлинского, который там будто бы присутствовал в качестве понятного, мне это странно. Тогдашние политики были своеобразными людьми. Такой... гоголь-моголь, солянка...

- У Пуго было много оружия?

- Очень большая коллекция. Но это все было оружие охотничье. Он был большой любитель охоты — это его тесть рассказал. Нет, ружья не висели на стенах, но и в оружейных сейфах они заперты не были — в шкафах хранились.

- Недешевое удовольствие...

- Свою коллекцию охотничьих ружей он привез в Москву из Латвии. Там он был 1-м секретарем компартии, а в республике был особый культ именно этого оружия, и были возможности его коллекционировать. Переехав в Москву из Риги, он все забрал с собой.

- Когда вы приехали — «боссов» из российских силовых ведомств уже не было?

- Когда мы прибыли, там уже работали два следователя из прокуратуры РСФСР.

- А дело кто вел?

- Мы. Но «россияне» выехали по вызову на убийство, по звонку тех, кто прибыл на задержание. На полчаса раньше нас. Но протокол был от моего имени. Я его составлял. У нас сомнений не было вообще. Картина ясная - и свидетель самоубийства, и убийства. Тестю не было смысла врать. Да и вряд ли он был на такое способен. Ведь погибла его любимая дочь. И зять, которого он уважал. Когда мы прибыли, медики как раз увозили жену. Они мне сказали: она не жилец.

- Записки были?

- Записок предсмертных никаких не было. Нет, вернее, была одна — где Пуго прощался с родными.

- Российские коллеги не ставили палки в колеса в расследовании?

- Нет, там работали люди, с которыми я был хорошо знаком. Они позже были включены в мою следственную группу. Мы были люди одного пошиба.

- Вы допрашивали сына Пуго — как он объяснял самоубийства отца?

- Сын той ночью не приезжал на место самоубийства. Он потом приехал в прокуратуру на допрос. Хорошие, обстоятельные показания давал. Поступок отца он объяснял тем, что тот понимал - его арестуют. А Пуго не хотел в тюрьму.