Мария Миронова зарабатывает в шесть раз больше молодого мужа

48-летняя артистка придумала для 29-летнего супруга бизнес на сладостях Фото: Борис КУДРЯВОВ

Популярная актриса не только родила в 46 лет ребенка молодому мужу Андрею Сороке, но и пристроила супруга директором созданной ею кондитерской компании.

Идеальный супруг

Ее муж Андрей Сорока - бывший актер Театра Безрукова, снимался в эпизодах сериалов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Мария Миронова появилась на свет в прославленной семье: мама - актриса Екатерина Градова, радистка Кэт в «Семнадцати мгновениях весны», отец - кумир миллионов Андрей Миронов. Неудивительно, что после школы Маша поступила в театральное Щукинское училище, где влюбилась в сокурсника Антона Яковлева, сына актера Юрия Яковлева. Она даже несколько месяцев жила в семье Юрия Яковлева, который Машу называл дочкой. У влюбленных родился сын, названный в честь отца Марии Андреем. Но Миронова с Антоном разругалась и после разрыва быстро вышла замуж за другого ухажера, продюсера Игоря Удалова. На момент знакомства он уже был известен в мире телевидения, организовал модельное агентство. Он окружил Марию заботой, усыновил Андрея и дал ему свою фамилию. И как-то проронил в разговоре, мол, «Андрей Удалов - мой сын, потому что я его воспитал, и точка».

Мария Миронова тайно вышла замуж в 2017 году. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сейчас старшему сыну Марии 29 лет. Он стал актером, работает в Театре Вахтангова, женился по помощнице известного театрального художника Павла Каплевича. Общается с обоими отцами, хотя папой называет только Удалова. Сама же Миронова никогда не упоминала, что отец Андрея - Антон Яковлев.

Антоном Яковлевым Мария жила в гражданском браке. От этих отношений она родила сына Андрея. Фото: Наталья ЛОГИНОВА/Global Look Press

Кому довелось общаться с Игорем Удаловым, едины во мнении: невероятный мужчина, очень добрый и до сих пор с нежностью говорит о Маше. В 90-е годы он обеспечивал всю ее семью: ее маму, потом и ее отчима, а также приемного ребенка, которого Градова взяла в семью. Мария смогла вернуться к учебе (в Щуке она брала отпуск по уходу за ребенком). Спустя время поступила в ГИТИС и стала осваивать профессию. Однако со временем отношения супругов разладились.

Первый законный муж Мироновой Игорь Удалов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Удалову доносили слухи про романы Маши, но он все прощал, - поделилась его знакомая. - Однако чувствовал, что жена больше не любит его, как раньше. Спустя десять лет брака предложил расстаться, не доводить до скандалов. Удалов после развода купил бывшей жене и сыну отдельную квартиру.

Когда у их сына Андрея был переходный воз

Старший сын звезды Андрей Удалов. Фото: mariya_mironova/Instagram

раст, именно Игорь выруливал из всех сложных ситуаций. А у наследника звезды были и приводы в милицию (однажды он провел ночь в «обезьяннике» за то, что с друзьями скинул с балкона пакет с водой на лобовое стекло машины начальника ОВД «Арбат»). После этого мама дала наказание: два месяца сидел в углу и учил Есенина.

С научным сотрудником Дмитрием Клоковым артистка прожила 5 лет. Фото: Геннадий СЕРГЕЕВ/Global Look Press

Следующего избранника Марии, который был моложе ее на 4 года, сотрудника Академии наук Дмитрия Клокова, сынвоспринимал просто как «мужа мамы» и отцом не считал. С ним звезда рассталась через пять лет из-за взаимных обид.

Затем в сети Маши попал и актер Алексей Макаров, сын Любови Полищук. Говорили, что Миронова и Макаров два года жили как муж и жена, а рассталась, по слухам, из-за пристрастия артиста к алкоголю.

Новый избранник - ровесник сына

В 46 лет Мария родила младшего сына Федора. Фото: mariya_mironova/Instagram

В сентябре 2019 года актриса снова стала мамой, родив в 46 лет сына Федора. Вскоре выяснилось, что еще в 2017 году Миронова сыграла в Греции свадьбу с отцом своего ребенка. Пошли слухи, что ее муж - греческий олигарх-судостроитель. Мария подняла этот слух на смех, заявив, что ее муж не грек, и рассекретила имя избранника - Андрей. Дальше просочилась информация, что муж Мироновой - по профессии актер, но особого успеха не добился и после знакомства со звездой оставил лицедейское поприще. Такие разговоры задели Миронову, и она заявила журналистам, что Андрей - крупный предприниматель, «директор по развитию русско-японской компании, занимающейся медицинскими технологиями».

В итоге молодым мужем Мироновой оказался 29-летний актер с Урала Андрей Сорока, снявшийся в эпизодах сериалов «Кухня», «Охота на дьявола», «Мент в законе-9» и какое-то время работавший в Губернском театре под руководством Сергея Безрукова. Правда, в театре не понимают, почему, связав себя узами брака с Мироновой, перспективный артист покинул сцену. После рождения наследника супруги некоторое время жили в Греции. Когда Мария вернулась к съемкам, ее молодой муж, как считалось, остался без актерской работы.

Пристроила в свою фирму

Недавно выяснилось, что Мария - не только успешная актриса, но еще и бизнес-леди. Актриса осенью прошлого года открыла в Туле свою фирму по производству сладостей. Миронова является учредителем ООО «Миро Нова Свит Арт». Генеральным директором фирмы является ее муж Андрей Сорока. Специализацией компании Мироновой значится «производство сухарей, печенья, мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов, бисквитов, предназначенных для длительного хранения».

В прошлом году Мария Миронова получала от 79 до 403 тысяч рублей в месяц. Фото: Евгения ГУСЕВА

В соучредителях «сладкой» компании - давний деловой партнер актрисы (еще по благотворительному фонду) Гор Степанян. Он является коммерческим директором крупной кондитерской фабрики. Видимо, новая фирма Мироновой стала ее дочерним предприятием. Актриса дальновидно назначила ее гендиректором мужа. Миронова рассказывала, что с удовольствием занималась разработкой ассортимента лакомств. Привела пример, что ее маленький сын обожает сладости, но столкнулась с проблемой, что в магазинах сложно купить безвредные товары без красителей и консервантов. Сделала ставку на экологически чистую продукцию с пониженным содержанием сахара. Цены - выше среднего: к примеру, 100 граммов зефира продается за 360 рублей. Сообщается: в линейке скоро появятся мармелад и батончики на финиковом сиропе.

Всего за 2020 год актриса заработала 1 млн 947 тыс. 929 рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Кстати, даже в должности директора компании Андрей отказывается от общения с прессой. Поэтому звоню его супруге.

- Мария, пишут, что ваш молодой муж - не крутой бизнесмен, а у вас на подхвате? - спрашиваю актрису.

- Пишут чушь собачью, мне надоело это, - отрезала Мария. - Он предприниматель.

- Но есть мнение, что он сидит у вас на шее?

- Это не так, - поспешила закончить разговор Миронова.

Впрочем, те, кто считает, что молодой супруг звезды - альфонс, не правы.

Андрей зарабатывает на жизнь, правда, гораздо меньше жены. В распоряжение «КП» попали сведения о задекларированных доходах актрисы и ее мужа. Из них следует, что еще до того, как Сорока стал директором компании сладостей, он действительно занимался медицинским бизнесом. Так, за 2020 год он задекларировал свой доход от компании «Представительство ТОО «Гранд-Ленз Нова» (Казахстан). Компания является дистрибьютером контактных линз (производства Японии, Америки и других стран). И хотя Миронова говорила, что муж работает в японской компании, но казахская тоже ничего…

Если верить декларации, Андрей проработал в компании пять месяцев и в среднем зарабатывал по 60 тысяч рублей в месяц. Общая сумма его дохода за 2020 год - 304 тысячи 400 рублей.

Миронова же за январь - март прошлого года указала заработок в 118 тысяч рублей за месяц. В ноябре доход актрисы составил 403 тысячи рублей. Всего за 2020 год Мария заработала 1 млн 947 тыс. 929 рублей. Плюс к этому добавляется 91 тысяча от иного дохода, 15 тысяч - дивиденды в банке. И от Международного театрального фонда им. Леонова она получила в свою копилку еще 11 500 руб. Получается, что актриса опережает мужа по заработкам более чем в шесть раз.

Живет в ее доме

Как говорят, всеми финансами в семье заправляет Мария, все имущество тоже на ней. Отец младшего ребенка актрисы пришел жить в ее двухэтажный дом в элитном поселке «Княжье озеро». Супруга актрисы не раз видели за рулем ее черного «Мерседеса». Бывает он и в ее купленной до брака большой (сто с лишним квадратных метров) квартире в Москве.

Но если злые языки сомневаются в долгосрочности этого союза, сама Мария признается, что она очень счастлива и просто купается в своем позднем материнстве. Молодой муж вполне вписался в дружную семью Мироновой. Сейчас актриса отдыхает на курорте в Хорватии вместе с Андреем, их сыном, отчимом и приемным сыном Екатерины Градовой, который уже взрослый и, как говорят, помогает Марии с производством сладостей - работает шеф-поваром.

Производство убыточно?

Изучив доходы Марии, мы удивились, что для успешной актрисы она зарабатывает сравнительно немного. А ведь она - еще и владелица бизнеса.

- У производителей еды миллионные и миллиардные обороты, - заверил меня один специалист. - Либо ее компания убыточна или не доходна, либо… есть и другой вариант - прибыли от производства направляются прямиком в благотворительные организации (с которыми Миронова тоже сотрудничает) и не облагаются налогом, а дальше распределяются каким-то образом. То, что она указала в декларации, - это мало по сравнению с обычными заработками бизнесменов и звезд. Сбавила темпы или не все доходы показала? Есть над чем подумать, но это уже совсем другая тема…