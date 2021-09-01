Дневник организатора концертов звезд: «Я гавкал для Антонова и возил Безрукова к бандитам»

Для своих собак и кошек Юрий Антонов устроил роскошные вольеры. Фото: Максим БУРЛАК/Global Look Press

Зрители видят артистов в основном на сцене и в соцсетях. И лишь немногим приходится работать с ними в реальной жизни. Анатолий Демидов 35 лет сотрудничает с артистами и ведет дневник. Пролистав его, вспомнил случаи из своей работы с кумирами.

«Пять минут» и 45 тысяч марок

Гурченко часто проявляла характер, но потом выходила на сцену - и очаровывала всех. Фото: Global Look Press

Из дневника: «1992 год. Людмила Гурченко. «Пять минут» за 45 000 дойчемарок».

- При зале «Россия» в 90-х я руководил маленькой государственной фирмой, устраивал гастроли артистов за рубежом, - рассказывает Демидов. - Вдруг от моих немецких друзей-эмигрантов приходит запрос на участие Людмилы Гурченко в открытии кинофестиваля «Феликс» в уже объединенном Берлине. С популярной песней из кинофильма «Карнавальная ночь».

Гурченко согласилась сразу и без капризов. Еще бы: гонорар - 45 тысяч немецких марок - по тем временам очень даже приличный. Мне пообещала 10 процентов. Гурченко вылетела на сутки раньше - у нее были съемки фильма под Берлином. На следующий день я прилетел в Германию. Узнал, что этим утром была репетиция, на которую Гурченко из-за своих ночных съемок опоздала. Звоню ей. Снимает трубку.

- Анатолий, вы сошли с ума, ваши немцы меня достали: встретили плохо, сразу стали пугать, что за опоздание на репетицию с меня неустойка 30 процентов. Я им что - рабыня? Нет, я российская актриса, и извольте меня уважать за это. Так и передайте этим «фашистам». Это мы у них войну выиграли. Это они должны по струнке ходить, а не я. У меня есть другая работа в Берлине. Так что, скорее всего, и не буду участвовать в открытии кинофестиваля.

Говорила надменно, но красиво, артистично.

В общем, возмутилась, что ей грозили неустойкой. Звоню немцам, они мне вежливо-холодно говорят, что неустойку с нас получат по немецким законам, если она сорвет свое выступление.

Бегу, покупаю букет цветов - и к ее дверям. Звоню и встаю на одно колено. Открывает. С царственной интонацией: «Так должны сами немцы извиниться, а не вас подсылать, как шпиона. Выступать не буду. Аллес». Цветы взяла, дверь перед носом закрыла.

В соседнем отеле остановился Никита Михалков. Звоню ему, объясняю ситуацию и прошу помочь уговорить ее выступить.

«Бесполезно, Люся, она такая - плечом поведет и в сторону плюнет. Ищи свой к ней подход», - дал он совет.

Приехали немцы с вопросом: «Что, выступит ли?» Я при них делаю вид, что набираю номер Михалкова. Здороваюсь в тишину трубки, делаю вид, что разговариваю с ним. Кладу трубку. Говорю немцам, мол, все окей, он сказал, что договорился с ней.

На следующий день на открытии мы тусуемся с немцами в зале. Появляется Михалков. Подхожу, здороваюсь и делаю вид для немцев, что говорю о Гурченко. Гурченко за кулисами, но мне еще утром сказала, что выступать не будет. Внутри все дрожало: что дальше? Мы затаили дыхание, понимаю, что сейчас начнется скандал. Звучат фанфары и знакомая мелодия «5 минут» (по сценарию).

И вдруг! Она вышла в золотом платье (оказывается, купила там же, в Берлине, за немалые деньги). Была ослепительна. Спела и покорила европейцев.

Деньги я получил сразу после ее ухода со сцены. Всю сумму, без неустойки. На следующее утро на завтрак подсаживаюсь к ней за стол. «Деньги здесь, в конверте, я получил для вас», - бодро начал, собираясь напомнить про свои агентские проценты.

- Оставь все себе, - вновь царственный жест. - Я тоже получила деньги, но не от твоих немецких прохвостов-посредников, а от главного режиссера кинофестиваля перед выходом на сцену. Я сказала ему, что меня хотят кинуть на треть суммы. И он принес мне всю сумму. Ваших денег мне не надо. Делайте с ними что хотите, хоть себе оставьте.

Вот так я со своим компаньоном заработал кучу денег.

«Мои собаки любого порвут»

Из дневника: «Ездил к Антонову. Встретил плохо. Но деньги, слава богу, взял».

- Меня отговаривали работать с Юрием Антоновым, учитывая его непростой характер, - вспоминает Демидов. - Но Литовский вертолетный завод из Каунаса на свой юбилей заказал именно его. Это был 2000 год, впервые позвонил артисту, представился и сделал предложение - 20 тысяч долларов США.

«Полечу только за 30 тысяч, если хотят настоящую музыку, заплатят», - музыкант проявил деловую хватку. Попытки поторговаться результата не дали.

Директор завода очень любил песни Антонова и дал добро на 30 тысяч. Аванс доставили наличными в Москву - 50 процентов от гонорара.

Я договорился привезти Антонову аванс в его загородный дом. В условленное время подъехал, позвонил в дверь в высоком заборе, а дальше… Оглушительный лай собак заставил меня подпрыгнуть и отскочить от двери к машине. Я и раньше слышал про манеру некоторых артистов присматриваться к новеньким, но Антонов заставил меня вытанцовывать перед его забором минут 30. Изучив меня со всех сторон по камерам наблюдения, впустил. Я вступил на заветную территорию и в ужасе застыл - ко мне неслась свора собак с разинутыми пастями. Доги, овчарки, бульдоги, сторожевые, гончие - агрессия в чистом виде. Громкий окрик хозяина остановил собачью банду. Ко мне шел Юрий Антонов, самый интеллигентный из всех исполнителей нашей эстрады.

- М...к, ты чего ржешь? - просто и не заморачиваясь поприветствовал он. - Правильно, что боишься. Они (собаки) мои друзья и любого порвут за меня. Проходи в беседку, показывай бабки, - приказал, как гавкнул.

Одет этот самый богатый человек на нашей эстраде, один из первых советских миллионеров, был по-простому: старая дырявая рубашка, толстовка, треники с вытянутыми коленками.

В беседке я достал доллары. Антонов стал пересчитывать, поднял голову: «Ты чего мне привез, му…ла?»

Я в полном шоке ответил: «Аванс. 15 тысяч долларов. Мы же так договорились».

Антонов схватил пачку денег и швырнул в мою сторону: «Я передумал. Концерта не будет. Забирай деньги и проваливай!»

Зашагал в дом и захлопнул дверь. Я был ошеломлен. Собрал деньги в траве и встал перед дверью, над которой находились камеры наблюдения. Понимаю, что придется или вернуть деньги заказчикам, потеряв богатых клиентов, или уговорить артиста. И я стал работать на камеру. Я просил, умолял, кричал, взывал к богу. Ничего не помогало. Но я чувствовал его взгляд. И тогда я стал… гавкать (зная, что музыкант обожает собак). Его собаки в загоне поддержали мой лай хором. И тут дверь распахнулась. Антонов вышел ко мне на крыльцо и смилостивился: «Ладно, давай деньги. Ничего так ты, на правильном пути. Выступлю, не бойся».

На следующий день мы встретились в аэропорту и вылетели в Вильнюс.

- На автодорогу даю два часа, дольше не поеду, - предупредил Антонов. В самолете спрашивает, мол, и как это мы за два часа доедем из Вильнюса в Палангу, если между ними дорога 500 км? Небось, самолетом или вертолетом?

- Там нет аэродрома. Гоночный автомобиль, и за рулем чемпион Литвы по этому спорту, - я все предусмотрел.

По прилете нас встретили. Подъехал красный спортивный «Мерс». Антонов сел на переднее место. Водитель по-чемпионски рванул с места. Когда я прибыл в отель и зашел к Антонову в номер, музыкант хмуро сидел с бокалом коньяка.

- Скорость была адской, не знаю, как выступать завтра, плохо себя чувствую, - сказал и ушел в другую комнату.

Но выступил он изумительно, овации, песни на бис.

Розовая комната для девушек

- Потом мы много раз встречались с Антоновым в Кремлевском дворце, нормально с ним общались. Кстати, когда кто-нибудь из работников ехал в лифте после Антонова, то всегда понимал, что композитор уже где-то здесь - стойкий запах от собак и кошек неизменно сопровождал его появление.

Когда шли переговоры о его очередном сольнике в Кремле, он пригласил меня в свой нынешний дом. Первое, что я увидел, - маленький бассейн 3 на 3, где плескались осетры и белуга. Я хозяину заметил, мол, вот класс, и за икрой черной в магазин ездить не надо, своя всегда вкуснее. Он мне говорит: «Дурак ты, Толя, эти рыбы - такие же друзья, как и другие животные. А друзей не едят!»

Показал нам домик для свиньи - какому-нибудь бомжу как дворец.

«Пуся, иди к папочке», - на зов выходит экземпляр в 60 кг, не меньше, и покорно идет к Антонову.

- Какая аппетитная,- говорю я, намекая, что свиная рулька будет отменной.

- Совсем сдурел, идиот,- чуть не сжимает кулаки Антонов - реально, лучший друг фауны. У его собак и кошек объемистые загоны с большими площадками на улице и такими же вместительными помещениями. Его псы в свой рацион получают натуральное мясо. Собак штук 25, а кошек раза в два больше.

Показал нам свой дом - с первого по третий этаж, кроме четвертого, где секретная территория, не знаю уж что там.

Везде картины, в основном пейзажи. Сказал, что это шедевры, мол, всю жизнь собирал: XVI, XVII, XVIII и XIX века, голландская, французская, итальянская живопись. С его слов, все подлинники.

Мебель везде с восточной пышностью. И вдруг заводит нас в комнату, она вся розовая. Шторы, кровать (узкая), стены, ковер - все розовое. Какие-то куклы, мягкие игрушки. «Это комната ребенка?» - догадываюсь. Снисходительно пожимает плечом, распахивает розовый шкаф - там разноцветные халаты и пеньюары.

- Девушка попадает ко мне, и если она мне нравится - оставляю на пару дней. Здесь и ночует. Не люблю, чтобы долго в моей спальне отдыхали посторонние, - объясняет секрет «розовой комнаты».

Вот такой он, самый богатый из советских композиторов. Нежные песни о женщинах и грубость в повседневности - как в нем все сочетается?

Музыкальные поминки

- В лихие 90-е ко всему прочему добавились дополнительные нервы, - говорит Демидов. - Заказы поступали сплошь от бандюков. Помню, заказали мне привезти популярный тогда дуэт «Академия» (Лолита и Саша Цекало). Оплатили, привез. Лолита и Цекало, разодетые, с улыбками, выходят на сцену в дорогом ресторане и начинают свой веселый репертуар с «А муж пошел за пивом» и так далее. Бандиты в зале ресторана едят за столиками, смотрят. Лица хмурые. Не аплодируют, не смеются. Это поминки! Авторитета поминают. А он любил эту группу. Никто нас не предупредил. Отработали артисты веселый репертуар без всякой корректировки на ситуацию.

В другой раз организовывал выступление Гафта перед бандитами. После его выхода со сцены маленький, толстый вор в законе вышел со своей свитой, с букетом цветов, с конвертом денег, положил ему голову на грудь. Говорит: «Ты наш, Валентин!» Гафт незадолго до этого сыграл вора в законе. И они его приняли за своего.

Сергея Безрукова криминальные авторитеты принимали как родного. Фото: Кадр из фильма «Бригада», 2002 г.

Я был свидетелем, как Сергея Безрукова принимали бандиты в своем отеле. Они его облепили, и автографы, и фотографии, и он там наслаждался славой бандитской. Он же сыграл бандита Белого в сериале «Бригада». Потом долго отказывался от съемок продолжения…

«Полюбишь и Анжелику»

Анжелика Агурбаш разорила мужа - колбасного магната. Фото: Мила СТРИЖ

«Филип Киркоров в 2005 году был продюсером певицы Анжелики Агурбаш на «Евровидении». Ее муж - «колбасный король» - вкачал миллионы долларов в этот проект. Выхлоп нулевой - 13-е место. Перед конкурсом перелеты по всей Европе и концерты - раскрутка по-киркоровски.

- Себе миллион заработал и раскрутил Николая Агурбаша - и на самолет частный, и на сцены самые дорогие, и отели, - рассказывает Демидов. - Николай так сильно любил Анжелику, что не обиделся - сам поп-король Киркоров руку приложил, и весь мир его богиню увидел пару раз.

В 2011 году Николай вложил $2 млн в один ее сольный концерт в Кремлевском дворце (в подготовку, свет, звук, рекламу). Но билеты не раскупались. Он сам зал заполнял - автобусами людей привозили…

И что же? После концерта я пришел на сцену ее поздравить. Стою. Подошел Николай. И любимая супруга громко посылает его на три буквы. Шок у Николая, оно и понятно: ты сумасшедшие деньги даешь, а тебя далеко посылают. Я просто дар речи потерял, все думал: «Эх, Николай, не ту девушку ты полюбил». Анжелика как могла над мужем издевалась. Раз закатила ему публичный скандал. «Что ты за богач, если не мог мне место в первом ряду купить!» - при всех ударила его сумкой по голове. У них были места в третьем ряду…

Агурбаш с Анжеликой отдыхали в Эмиратах в дорогом отеле «Парус». Там встретили Пригожина с Валерией. Агурбаш - щедрый человек, пригласил их на ужин, мол, я угощаю. Коля немножко наивный человек, в винах не разбирается. Пригожин говорит: сейчас я выберу. Взяли три бутылки вина. Счет приносят на 40 тысяч долларов. Ну, Коля богатый, но не олигарх. Конечно, картой заплатил, но настроение упало. Потом так с этой своей женой и разорился, связавшись с шоу-бизнесом.

Иван Ургант не делится

Телеведущий никогда не снижает свои гонорары.

«Нередко артисты уступают некий процент от своего гонорара организаторам выступлений. Грустное исключение - Иван Ургант. Торговаться не любит, ни одного процента не уступит от им заявленного гонорара, - отрывает секреты режиссер. Из его дневника: «За ведение свадьбы дочери крупного чиновника Ургант объявил гонорар в 20 тысяч евро - вынь да положь за месяц в его баре рядом с театром Калягина. Ста евро даже не уступит организаторам!»

А, например, Кристина Орбакайте согласилась приехать на праздничный концерт в пансионат «Солнечная поляна» и выступить, снизив свой гонорар в два раза. Ребенком она часто приезжала сюда с бабушкой на лето. Мама Алла Пугачева тоже навещала. Орбакайте из тех людей, кто не забывает хорошее.

Колдовство Ваенги

Магическое притяжение Ваенги. Фото: Вадим ТАРАКАНОВ/Global Look Press

Из дневника: «Сегодня Ваенга приехала на репетицию сольника. Покидая кремлевскую гримерку, случайно оставила бриллиантовое кольцо на столе. Вернувшись, обнаружила пропажу. Начался шухер. Запахло скандалом.

Ваенга сказала, что кольцо заколдовано и принесет несчастье тому, кто взял. Слухи по Кремлевскому дворцу со скоростью света разносятся. Через несколько часов кольцо оказалось бережно повешенным на видном месте на крючке у зеркала в гримерной».

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