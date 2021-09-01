Кому Украина нужна со своим новым атомом

Владимир Зеленский. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новые реакторы могут вылиться в большую головную боль для Украины. Об этом говорят эксперты. В первую очередь речь идет о серьезной финансовой кабале, в которую может завести незалежную её президент. Сумма сделки по его же словам оценивается в $30 млрд. Очевидно, что в Киеве таких денег нет.

- Если они и начнут строить, то это будут креитные средства, - заявил в беседе с kp.ru директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. - Кто-нибудь эти кредиты даст. А американская компания их с удовольствием освоит.

Причем, не исключено, что деньги выделит сама американская сторона. Схема простая - дают миллиарды американцы, их осваивают американцы, а расплачиваются украинцы. Отличный план. Причем, договоренности такого рода обычно бывают крайне жесткие, считает гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор Финансового университета при правительстве РФ Константин Симонов:

- Я бы очень осторожно оценивал ситуацию с этим договором. Ключевой момент — финансирование этого проекта. Выплачивать этот кредит Украина будет очень долго.

Не исключено, что раскошелиться под проценты может и Европа, где Зеленский так любит просить деньги. Но не факт, что там он найдет единомышленников. Потому что в ЕС нет единого мнения по поводу атомной энергетики. Не все страны, как Франция, которая является мировым лидером по доле атомной энергии в энергобалансе, одобряют её использование.

- Германия к атому относится резко отрицательно, - говорит Симонов. - Там помнят про Чернобыль. Они знают, что это было на Укарине, хоть и в СССР. К тому же возникает много вопросов с захоронением отходов. Слишком много неизвестных. Я бы очень аккуратно отнесся к сегодняшним заявлениям.

Зеленский уже начал работать на следующую предвыборную кампанию, уверен эксперт:

- Очевидно, что он пытается получить политические очки сейчас, а как программа будет реализовываться, подумает потом. Потому что надо готовиться выборам. Они не за горами. Пока согласуются кредитные договоры пройдет достаточно много времени. И разгребать это всё будет уже следующий президент Украины. Поэтому пока будет больше хайпа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как Байден стал «крестным отцом» коррупции на Украине

США взяли под свой контроль все теневые бизнес-схемы Киева, чтобы не разорвать их, а получать долю. Об этом Дмитрию Стешину рассказал экс-подполковник СБУ Василий Прозоров (подробности)