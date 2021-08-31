Как Байден стал «крестным отцом» коррупции на Украине

«Мальчик, вон там подожди, я скоро подойду», - как бы говорит Джо Байден Владимиру Зеленскому. Встречу президентов США и Украины снова отложили. На этот раз на сутки. Американцы, видимо, еще не решили, что еще можно выкачать из Украины. Фото: Ken Cedeno / Pool via CNP

Экс-подполковник СБУ (Службы безопасности Украины) Василий Прозоров, живущий с 2019 года в России, взялся за исследование бездны украинской коррупции. Материала набралось на целую книгу! Накануне ее выхода он рассказал kp.ru о болезни, выносящей сознание украинской государственности.

СПРАВКА КП

Прозоров Василий Николаевич. Родился 29.06.1975 в городе Бердянск УССР. Экс-сотрудник Службы безопасности Украины, подполковник. С 2014 года, после госпереворота на майдане, сотрудничал со спецслужбами России по принципиальным соображениям. Возглавляет Центр расследований Василия Прозорова. Часть материалов готовящейся к печати книги опубликована на сайте Центра в открытом доступе.

ДВА СОРТА ВОРОВСТВА - ПРИ ЗЕЛЕНСКОМ И ПОРОШЕНКО

Владимир Зеленский поправляет свою невидимую корону. Фото: globallookpress.com

Как известно, одной из официальных причин майдана была якобы неимоверная коррупция прошлой власти. Конечно же, она никуда не делась после 2014 года, а только выросла и приумножилась, продолжая портить жизнь и нынешней Украине. Например, Евросоюз говорит, что не берет в свой состав Украину из-за ее коррумпированности. Может, это лишь формальная причина отказа? Я попросил Василия Прозорова оценить масштабы. Оказывается, есть два вида коррупции, одна хуже другой:

- Я, изучая украинскую коррупцию, разбил послемайданный период на две части: «при Порошенко» и «при Зеленском». Что поразило. При Порошенко уровень коррупции был зашкаливающий, но украденные деньги оставались в стране. Коррупционеры при Порошенко не отделяли себя от Украины. Это была такая «проукраинская коррупция», люди, крадущие деньги, видели свое будущее на Украине - олигархами, бизнесменами, депутатами Рады. При Зеленском все повернулось на 180 градусов, коррупция стала прозападной.

- Как это?

- Это воровство в интересах других стран. Коррупция сама по себе уничтожает государство, общественный и политический строй, экономику, но когда деньги воруются в интересах других стран...

- Есть ощущение, что Украину «обезжиривают» в последние годы. Страна вышла из СССР с ВВП на уровне Германии. Понятно, что в 90-х пришлось туго всем бывшим советским республикам, но Украина стала единственной из них, так и не достигшей своего же уровня 1991 года...

- Так Украина теряет миллиарды долларов, я был поражен, когда начал вникать. Претензии Евросоюза не пустые, они имеют основания. Причем коррупция на всех уровнях - от районных больниц до самого президента. Но я думаю, что и на Украине правы: ЕС использует коррупцию как причину для отказа в интеграции. Они просто опасаются связываться с Украиной.

НЕ БОРОТЬСЯ, А КОНТРОЛИРОВАТЬ

ПРОЗОРОВ Василий Николаевич. Экс-сотрудник Службы безопасности Украины, подполковник. С 2014 года, после госпереворота на майдане, сотрудничал со спецслужбами России по принципиальным соображениям. Фото: Владимир АСТАПКОВИЧ/РИА Новости

Чего может опасаться Европа при своей хорошо отлаженной государственной машине? По мнению Прозорова - системности этой коррупции. По сути, это искусственная модель управления государством:

- В Евросоюзе знают, что коррупция на Украине системна. Более того, Запад создал в Киеве вертикаль контролирующих коррупцию органов - Национальное антикоррупционное бюро Украины (далее НАБУ. - Авт.), специализированная «антикоррупционная» прокуратура и Антикоррупционный суд. То есть Запад имеет на Украине и оперативное следствие, и поддержку обвинений в суде - прокурорский надзор, и сам суд, который рассматривает все эти дела.

- Плотная связка! Коррупцию давно должны были победить!

- Да, это замкнутая, самодостаточная система. Но в чем проблема: она полностью подконтрольна западным странам! И тут у этой системы появляются незадекларированные возможности - орган, который борется с системой коррупции, получает компромат на любого чиновника и госслужащего.

- То есть именно так и работает пресловутое «внешнее управление» Украиной?

- НАБУ - это цепные псы, закошмарить могут любого. Я приведу пример прозападной коррупции, буквально убивающей страну. Был такой Николай Мартыненко, олигарх, занимался атомной энергетикой. Его фирмы сотрудничали с «Росатомом», обеспечивали работу украинских АЭС. Мартыненко поддержал майдан, стал одним из руководителей «Народного фронта» Арсения Яценюка. Его даже называли кошельком «Народного фронта». И тут на украинскую атомную отрасль кладет глаз такой гигант, как компания «Вестингауз» из США. Быстро возбуждаются дела о коррупции, олигарха выбивают из бизнеса, из всех сфер, его даже сажают на какое-то время. В итоге «Вестингауз» заходит на Украину, и теперь он поставляет ТВЭЛ (главный топливный элемент в ядерных реакторах. - Ред.) для атомных станций, причем дороже на 30%, чем аналогичные от «Росатома». Новая украинская власть послушно подписывает договора, и к 2025 году 60% ТВЭЛ в стране будут из США. Я думаю, это уже измена родине.

- Это действительно что-то новаторское в госуправлении - контролируемая извне коррупция. Фильм «Чужие». Американский, кстати.

КОЛОНИАЛИЗМ 5.0

- Коммерческий интерес США к Украине никто не опровергает. Наоборот, власти Украины очень гордятся сотрудничеством с такой могущественной страной. Но вот в вашей книге подробно раскрыта скандальная история с частной газодобывающей компанией «Бурисма». Где по странному совпадению в совете директоров оказался сынишка нынешнего американского президента...

- Да, стало известно, что сыну Байдена заплатили от 3 до 10 млн долларов, такая форма взятки, и не только сыну, но и отцу. Это правда. Но на фоне схем, которые работали в украинском «Нафтогазе», коррупция в «Бурисме» - это мелочь. И к этим схемам напрямую был причастен еще вице-президент Джо Байден.

- Что это были за схемы?

- Самая громкая - «реверсные поставки газа». Газ поставляется в Европу по украинской трубе, а потом из Словакии, Польши и Венгрии возвращается обратно, через «фирмы-прокладки».

- И цена у него уже другая?

- Настолько другая, что, по некоторым оценкам, с 2015 по 2020 год из карманов украинцев вытащили около 2 млрд долларов. И эта схема лоббировалась Байденом-старшим, который добился назначения своего помощника Амоса Хохштайна в члены наблюдательного совета «Нафтогаза» с очень широкими полномочиями, вплоть до участия в решении кадровых вопросов и контроля исполнения сделок. Без его личного участия афера с «реверсом российского газа» не была бы реализована.

- Теперь становятся понятны все причины страданий США по поводу «Северного потока-2».

- Что интересно: когда Зеленский пришел к власти, он прекрасно понимал, что это за схема. К нему сразу зачастили представители администрации Трампа, адвокат и политик Рудольф Джулиани, например: им нужен был компромат на Байдена к выборам президента. Зеленский и его советники решили тянуть время до последнего, не вставая ни на чью сторону. Но были готовы в случае победы Трампа переписать эту лавочку другим хозяевам. Приезжал министр энергетики США Рик Перри, проводил встречи с Зеленским - убеждал его заменить главу «Нафтогаза», чтобы поставить своего человека. Но Зеленский выкрутился, остался «ни вашим, ни нашим». В отличие от Порошенко, который ставил на Байдена, а победил Трамп.

- Я вижу новую колониальную систему мира, она работает даже без пушек и десантов на побережье...

- Да, это уже не нужно, деньги уводятся и так, а предприятия-конкуренты ликвидируются.

МУСОРНАЯ БРОНЯ

- Есть же еще наверняка и коррупция в украинской оборонке - она для особых людей, не боящихся крови. Уже открыто говорят, что во многом именно по этой причине Киеву нужно, чтобы война в Донбассе длилась как можно дольше.

- Ковырял я схемы в «Укроборонпроме»... Были два таких человека, Сергей Пашинский и Олег Гладковский, при Порошенко их звали «теневыми королями оборонки». Пашинский был депутатом и председателем комитета Верховной рады по обороне, а Гладковский - замом главы Совета национальной безопасности. Они крутили миллиардные схемы...

- Есть примеры?

- Для украинской армии закупались устаревшие БМП-1, еще советские, в Польше и Чехии. Покупались они через кипрские и польские фирмы по цене металлолома, 25 тысяч евро за единицу. Причем на Украину корпус и башня завозились по отдельности, по некоторым оценкам, «Укрооборонпром» за них платил порядка 170 тысяч евро. На Житомирском бронетанковом заводе за 30 тысяч евро их собирали, чуть модернизировали - ставили связь и решетки наваривали от попаданий из гранатомета. В итоге одна БМП-1 обходилась бюджету в 200 тысяч евро. Но! Есть одна деталь: на этом зарабатывали украинские чиновники и украинский завод. Деньги в целом оставались в стране. При Порошенко.

- А при Зеленском?

- 2019 год, «Укрооборонпром» полностью переходит под контроль Запада. Это был рейдерский захват. Поменяли руководство, объявили реформу структуры. Причем план этой реформы разрабатывало министерство обороны Великобритании! Затем на все предприятия «Укроборонпрома» высадились американцы, проанализировали и определили, какие производства являются конкурентными Западу, а какие - нет. И приняли меры.

- Что они еще посчитали угрозой для своего бизнеса?

- Судостроительную отрасль, доставшуюся Украине от СССР. Три завода-гиганта в городе Николаеве, способные производить даже авианосцы, со столетней историей, обанкротили. Черноморский судостроительный ликвидировали. И теперь Зеленский заявляет, что собирается усилить украинский флот, закупая корабли в Великобритании.

- Рынок сбыта был отжат полностью.

МИНОМЕТЫ СМЕРТИ

Хантер Байден - сын действующего хозяина Белого дома, главное связующее звено Украины и США. Именно Хантер с подачи своего отца стал проводником «революционной» реверсивной схемы транзита российского газа через Украину. Фото: Democratic National Convent

- Была еще история о том, что прибыль для коррупционеров дороже жизни людей. Почти два десятка своих же расчетов убили украинские минометы «Молот».

- Я был в ротации на должности заместителя командующего АТО (Антитеррористической операцией - так в Киеве называли войну в Донбассе. - Ред.), и на одно закрытое совещание приехал генерал-полковник Михаил Коваль. И заявил: «Никто от «Молотов» отказываться не будет, потому что это наше, украинское производство, киевский завод «Маяк».

- А что военные?

- Пожали плечами, «Молоты» приняли, но использовать их не стали. А когда начинаешь копаться в этой истории, то выясняется, что «Молоты» лоббировал господин Пашинский, и каждый миномет обходился министерству обороны Украины в 400 тысяч гривен (около 1 млн. руб. - Ред.). А завод «Маяк» получал всего 150 тысяч за миномет, остальное шло фирмам-прокладкам. Естественно, господин Пашинский был заинтересован, чтобы этих минометов в войсках было как можно больше.

- А что с ними было не так, разобрались?

- По моей информации, направляющие в стволах были изготовлены с дефектом, поэтому при выстреле миномет разрывало, мина срабатывала в стволе.

- Наказали кого-то?

- Нет, все коррупционные скандалы не получают никакого развития на Украине. Нет приговоров и решений суда. Россия, на которую Украина так любит кивать, каждую неделю сажает коррупционеров. С конфискацией. Неприкасаемых нет! А на Украине преследуют только за политику. За коррупцию - не принято.

- Что ждет Украину, если положение вещей сохранится в ближайшее десятилетие?

- Это мое мнение, но я боюсь, что этого десятилетия у Украины нет. И будущего тоже. И дело даже не в чиновниках, которые наворуют и сбегут, а во вполне прозаических вещах. Например, в износе инфраструктуры. Я не думаю, что осенью будет наступление в Донбассе, а вот замерзающие украинские города вполне реальны.