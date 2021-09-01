Французская полиция задержала крупнейшего наркобарона современности

Его сеть снабжала наркоманов стран Евросоюза 50 тоннами зелья в год Фото: EAST NEWS

Французским полицейским понадобилось 10 лет, чтобы отыскать и задержать торговца марихуаной, 41-летнего Муфида Бушиби. Сотрудники управления по борьбе с наркотиками задержали его в Дубае, где он скрывался под вымышленным именем Тарека Титуни.

Бушиби опознали по фотографии и отпечаткам пальцев из базы Интерпола и экстрадировали во Францию.

Его считают одним из самых крупных нелегальных поставщиков марихуаны в Европу. Его сеть снабжала наркоманов стран Евросоюза 50 тоннами зелья в год. Ежегодно Бушиби, по разным оценкам, зарабатывал до €70 миллионов.

В марте 2011 года напарник Бушиби не смог оторваться от полицейской погони. Во время проверки у него нашли более 700 кг каннабиса и сообщение в его мобильном телефоне от некоего Пато с требованием немедленно уходить от полиции и избавляться от товара. Служителям правопорядка было известно, что под псевдонимом Пато скрывается Бушиби, которого задержать тогда не удалось, пишет Le Parisien.

Позже выяснилось, что Бушиби уехал в ОАЭ, предварительно сменив имя и документы. В Эмиратах он вел обычный для богатого человека образ жизни, но продолжал торговать наркотиками.

- В Дубае у моего подзащитного - недвижимость, машины и роскошная вилла, - рассказывает адвокат Бушиби Томас Бидник. – Он немало инвестировал в экономику ОАЭ, поэтому был на хорошем счету у местных властей и бизнесменов.

Сейчас, сидя за решеткой, Бушиби сотрудничает со следствием в надежде на то, что ему уменьшат срок заключения и вынесут более мягкий приговор.