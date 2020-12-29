На пике холодной войны был популярен сюжет: западные и советские разведчики объединяются против третьей силы — реальной угрозы миру. Об этом, например, один из лучших фильмов о Джеймсе Бонде — «Из России с любовью»: как суперагент 007 вместе с советской гражданкой Татьяной Романовой дают бой международным террористам-неонацистам. Кинолента, между прочим, вышла в 1963 — всего через год после Карибского кризиса, когда США и СССР едва не испепелили друг друга ядерными бомбами.И вот в 2020 году случилось нечто похожее. ФСБ России и Управление по борьбе с наркотиками при Минюсте США провели многоходовую операцию на нескольких континентах, чтобы накрыть каналы поставок кокаина из Южной Америки в Европу.Операция до сих пор продолжается, многие её подробности засекречены. Поделимся тем, о чём уже можно рассказать, попутно отвечая на вопросы.Вроде бы, между США и Россией — холодная война?Это так, да не так. Действительно, Конгресс постоянно принимает, а президент США исправно подписывает всё новые пакеты антироссийских санкций. Но, если вы углубитесь в заокеанские газеты, то главная угроза, по мысли их публицистов, — отнюдь не Москва. А Китай. Именно его экономика и технологическая мощь, сопоставимая с американской, представляют для Штатов экзистенциальную опасность. Такого мнения придерживаются не только республиканцы, которым положено быть патриотами-ястребами, но и многие демократы.Так что трескучая антироссийская риторика отнюдь не мешает Москве и Вашингтону вести переговоры по целому ряду сюжетов: от вывода американских войск из Афганистана и Сирийского Курдистана и до совместной борьбы с глобальной преступностью. Пока политики пикировались, спецслужбы продолжали взаимодействие по каналам, действующим ещё со времён окончания Карибского кризиса. Например, в 2017 году переданная американцами информация помогла предотвратить серию терактов в России.Какую роль в мировом наркотрафике играет территория России?Достаточно скромную — ведь основные (и самые богатые) потребители «дури» живут совсем в других регионах: США и Европе.До последнего времени южноамериканский кокаин доставлялся туда морским путём. На океанских судах под… черногорским флагом. О специфических связях бессменного лидера Черногории с 1991 года Мило Джукановича и его окружения писали даже обычно «толерантные» западные СМИ и эксперты.В июне 2019 года полиция в порту Филадельфии накрыла крупнейшую партию наркотиков в истории США — аж 20 тонн «кокса» ценой в миллиард долларов. «Дурь» перевозилась на судне под названием Gayane, куда была погружена с катеров где-то в океане между Панамой и Перу. Вместе с наркотиками были арестованы члены экипажа сухогруза — несколько черногорцев. За кокаиновый рейс каждому из них наркобароны обещали гонорар примерно в 50 тыс. евро. Но теперь неудачливых барыг (и их боссов) стали разрабатывать американские следователи.А с февраля 2020 года для «торговцев смертью» настали чёрные дни: из-за коронавируса разные страны начали отгораживаться друг от друга, многие привычные маршруты оказались заблокированы. Наркобароны начали искать, что называется, новые подходы. В том числе и через Россию. Всякий знает, что между РФ и Белоруссией на границе есть дыры (до начала пандемии та и вовсе пересекалась без досмотра). А оттуда товар можно контрабандой забросить дальше: в Литву, Польшу — короче, в Европу.А как перед этим доставить товар в саму Россию? Вариантов много. Например, через один из портов под видом «эквадорских бананов»…Как проходила операция?В мае 2020 года в Петербурге был задержан наркокурьер при попытке сбыть 1 кг кокаина. Химический состав и другие особенности «товара» позволяют примерно определить, из какой страны он поставлен и какому картелю принадлежал.Можно предположить, что наши правоохранители поделились этими данными с американскими коллегами — и стали вместе распутывать тугой узел. Ведь ниточки тянулись туда же, что и у рекордной партии кокса, перехваченной годом ранее в Филадельфии.Члены наркобанд в России неплохо конспирировались, координируясь в даркнете (теневом сегменте Сети) и переписываясь с помощью защищённых мессенджеров с автоуничтожением сообщений. Тем не менее, у спецслужб есть определённые возможности отслеживать даже и таких «деятелей» (сами эти возможности — оперативная тайна.)В июне 2020 года в Москве задержали курьеров с ещё более крупной партией — 34 кг. Из прежнего источника…Не без товарищеской помощи со стороны американских спецслужб — кольцо вокруг международной наркобанды сужалось. В ноябре под Москвой ФСБ обнаружила тайник с почти 300 кг всё того южноамериканского кокаина. Последовали новые аресты членов банды. Следствие ещё продолжается — но, вероятно, новые подробности мы очень скоро узнаем.Южная Америка и Россия — лишь две точки по маршруту незаконного трафика. В процесс вовлечены сотни людей — от перуанских крестьян до балканских моряков, перевозящих белый груз через Атлантику.…Кстати, в августе черногорский лидер Мило Джуканович неожиданно проиграл выборы. И очень возможно, что кое-каким наркокартелям, оставшимся без «крыши», скоро не поздоровится.