Кардиологи: Орехи снижают «плохой» холестерин и предупреждает болезни сердца

Разбираемся, сколько и какие именно орехи есть Фото: Shutterstock

Ежедневное в течение двух лет употребление орехов снижает уровень «плохого» холестерина. И, соответственно, риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом говорится в исследовании, результаты которого опубликовала Американская кардиологическая ассоциация (American Heart Association).

Эксперимент длился на протяжении двух лет, в нем приняли участие 708 добровольцев в возрасте от 63 до 79 лет. Все они были социально активными, не имели хронических заболеваний, и - для чистоты эксперимента – жили в разных странах.

Для исследования волонтеры были разделены на две группы: экспериментальная и контрольная.

Участники первой ежедневно к своему рациону добавляли половину стакана орехов, в то время как люди контрольной группы орехи игнорировали.

На протяжении всего эксперимента участники регулярно сдавали анализы, а в конце был взят контрольный тест на уровень холестерина. Также с помощью спектроскопии ядерного магнитного резонанса были проанализированы концентрация и плотность липопротеинов.

ЧТО ТАКОЕ ЛИПОПРОТЕИНЫ, ХОЛЕСТЕРИН «ПЛОХОЙ» И «ХОРОШИЙ»

Немного теории. Уже давно бытует мнение, что холестерин это плохо, и чем его меньше, тем лучше. Это не так. Отказываться от него совсем неправильно. Да и невозможно - наше тело нуждается в нем. Но холестерин холестерину рознь: условно его можно разделить на хороший и плохой. Какой преобладает у того или иного человека, зависит от наличия специальных белков, которые являются составляющей холестерина. Они называются липопротеинами и бывают разными - исходя от их плотности:

- Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) делают холестерин «полезным» - они забирают все вредное из холестерина и утилизируют это через печень.

- А вот липопротеины низкой плотности (ЛПНП), наоборот, способствуют тому, что вредные вещества прикрепляются к стенкам артерий и формируют бляшки.

Соответственно, атеросклероз и сердечно-сосудистые заболевания вызывает не холестерин сам по себе. Проблемы появляется из-за соотношения ЛПВП и ЛПНП в крови человека. Если преобладают последние, значит, будут формироваться бляшки, сужающие просвет сосудов. И наоборот. Но вернемся к исследованию.

ЧТО ПОКАЗАЛО ИССЛЕДОВАНИЕ

Через два года у участников экспериментальной группы уровень липопротеинов низкой плотности был ниже - в среднем на 4,3 миллиграмма, а общий холестерин снизился на 8,5 мг.

Холестерин липопротеинов промежуточной плотности (ЛППП, имеют плотность между липопротеинами низкой и очень низкой плотности) также снизился.

Изменения уровня ЛПНП различались по полу:

- у мужчин он снизился на 7,9%

- у женщин на 2,6%

Соавтор исследования Эмилио Рос, доктор медицины, директор департамента при Клинической больнице Барселоны в Испании также обращает внимание:

- В начале исследования все наши участники были вполне здоровы и не страдали от серьезных заболеваний. Средний уровень холестерина у всех людей в нашем исследовании был нормальным. Поэтому на основе результатов нашего исследования можно с уверенностью сказать, что у людей с высоким уровнем холестерина снижение ЛПНП после диеты, обогащенной орехами, будет еще больше.

ТАК КАКИЕ ИМЕННО ОРЕХИ ЕСТЬ…

Главным участником эксперимента стал самый популярный орех (по крайней мере, в нашей стране точно). Речь идет о грецком орехе.

Уже давно считается, что он помогает работе мозга. Жирные кислоты в его составе улучшают память и обладают седативным эффектом, тем самым снижая влияние стрессов и нервного перенапряжения. А высокое содержание витаминов и микроэлементов питает организм и повышает иммунитет.

Но главное, по данным Американской кардиологической ассоциации, грецкие орехи богаты омега-3 жирными кислотами, так полезными для сердца. Соответственно, ежедневное употребление грецких орехов - простой способ укрепить здоровье сердечно-сосудистой системы.

- Многие люди беспокоятся о прибавке веса, когда они включают орехи в свой рацион, - говорит доктор Эмилио Рос.– Но это беспочвенные опасения. В состав грецких орехов входят полиненасыщенные жирные кислоты, они полностью расщепляются в организме и не откладываются в жировых запасах. Наше исследование это подтвердило, никто из наших добровольцев не потолстел.

…И В КАКИХ ДОЗАХ

Согласно данному исследованию, для ощутимого результата – то есть, для снижения «плохого» холестерина, нужно каждый день съедать плюс-минус половину стакана грецких орехов. И как минимум, в течение двух лет.

- Предыдущие исследования уже показали, что орехи в целом, и грецкие в частности, связаны с более низкими показателями сердечных заболеваний. Наша работа показала, почему именно, одна из причин заключается в том, что они снижают уровень холестерина ЛПНП, и улучшают качество их частиц, - подытожил профессор Эмилио Рос.

НА ЗАМЕТКУ

Узнать о соотношении двух видов холестерина в своем организме можно при сдаче анализов крови. Нормальными показателями считаются:

общий холестерин - меньше 5,5 миллимоль/литр,

триглицериды - менее 1,7 миллимоль/литр,

ЛПНП - меньше 3,5 миллимоль/литр,

ЛПВП - более 1 миллимоль/литр (мужчины), более 1,2 миллимоль/литр (женщины).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Я больше не могу: как стресс вредит организму

Состояние стресса может вызвать как «поломка» организма, так и внешние факторы. К счастью, способ убедиться, что дело точно не в себе, есть (подробно)