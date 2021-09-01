В Пушкино грибник нашел в лесу тело новорожденного

Известно, что место, где было найдено тело, находится буквально в сотне метров от ближайших домов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Подмосковье ищут мать ребенка, которого бросили умирать в лесу под городом Пушкино. Днем 31 августа тело неподалеку от деревни Луговая обнаружил местный житель.

- Мужчина вышел с родными за грибами и обнаружил труп новорожденного, - рассказал сайту kp.ru источник в правоохранительных органах. - Вызвали полицию.

Известно, что место, где было найдено тело, находится буквально в сотне метров от ближайших домов.

- По предварительному заключению судмедэкспертов, ребенок мужского пола скончался около суток назад. Внешних признаков насильственной смерти на теле нет. Не исключено, что его могли просто оставить в лесу, когда он был еще жив. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу в морг Пушкино.

Расследованием занимается Следственный комитет.

Не исключают, что мать ребенка может быть приезжей из одной стран СНГ.

- Такая версия отрабатывается. При этом непосредственно в Луговой и окрестностях нет объектов, где могли бы работать мигранты - ни складов, ни рынков, там только частный сектор. Но при этом есть дома, которые арендуют приезжие, - отметил источник.

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