Какие страны открыты для туристов из России в сентябре 2021: Полный список с требованиями

Правила въезда сейчас часто меняются. Причем как в сторону послаблений, так и в сторону ужесточения. Обязательно нужно проверять информацию перед поездкой Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сайт KP.ru составил актуальный список стран, открытых для российских туристов в сентябре 2021 года. В него вошли государства, которые принимают граждан РФ именно с туристическими целями, а не только обладателей ВНЖ, для учебы или лечения.

Важно: правила въезда сейчас часто меняются. Причем как в сторону послаблений, так и в сторону ужесточения. Обязательно нужно проверять информацию перед поездкой.

АБХАЗИЯ

ПЦР: не нужен

Вакцинация: не требуется

Карантин: нет

Виза: нет, можно ехать по внутреннему российскому паспорту

Авиасообщение: перелет в Сочи

АВСТРИЯ

ПЦР: нужен, если нет справки о перенесённом заболевании (не более 180 дней назад) или справки о наличии антител (полученной не ранее чем за 90 дней до въезда)

Вакцинация: роли не играет, так как «Спутник» не признан

Карантин: 10 дней. Можно сократить до 5 дней, если на месте сдать ещё один ПЦР-тест и получить отрицательный результат

Авиасообщение: открыто

АЗЕРБАЙДЖАН

ПЦР: нужен

Вакцинация: с туристическими целями въезд возможен только после полной вакцинации

Карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: открыто

АЛБАНИЯ

ПЦР: нужен, если нет сертификата о вакцинации или справки о переменному заболевании

Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест

Карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: открыто

АРМЕНИЯ

ПЦР: нужен, если нет сертификата о вакцинации

Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест

Карантин: нет

Виза: нет, можно ехать по внутреннему российскому паспорту

Авиасообщение: открыто

БАХРЕЙН

ПЦР: нужен до въезда, по прибытии и на 10-й день пребывания

Вакцинация: «Спутник V» признан, но тест по прибытии сдать надо

Карантин: 10 дней для непривитых

Виза: по прибытии

Авиасообщение: открыто

БЕЛОРУССИЯ

ПЦР: нужен, если нет сертификата о вакцинации

Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест

Карантин: нет

Виза: нет, можно ехать по внутреннему российскому паспорту

Авиасообщение: открыто, также есть поезда и автобусы

БОЛГАРИЯ

ПЦР: нужен

Вакцинация: роли не играет (до 31 августа вакцинированным «Спутником» не нужен был ПЦР-тест, но решения о продлении этого правила пока нет)

Карантин: нет

Виза: шенген или национальная болгарская, оформляется через визовый центр

Авиасообщение: открыто

БРАЗИЛИЯ

ПЦР: нужен

Вакцинация: не играет роли

Карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: прямых рейсов нет, добраться можно с пересадкой

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ПЦР: нужен

Вакцинация: роли не играет

Карантин: 10 дней, в течение карантина 2 ПЦР-теста

Виза: нужна, оформляется через визовый центр

Авиасообщение: открыто

ВЕНГРИЯ

ПЦР: нужен

Вакцинация: «Спутник V» и другие российские вакцины признаны, вакцинированным не нужен ПЦР-тест

Карантин: нет

Виза: шенгенская, оформляется через визовый центр

Авиасообщение: открыто

ВЕНЕСУЭЛА

ПЦР: нужны два теста, до вылета и по прилету

Вакцинация: «Спутник V» признан, сертификат о вакцинации освобождает от ПЦР-теста перед вылетом, но тест по прилёту сдавать все равно надо

Карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: открыто

ГРЕЦИЯ

ПЦР: один тест до вылета, плюс бесплатный экспресс-тест про прилёту

Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированные освобождены от экспресс-теста по прилету

Карантин: нет

Виза: шенген, оформляется через визовый центр

Авиасообщение: открыто

ГРУЗИЯ

ПЦР: нужен

Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест

Карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: прямых рейсов нет

ДОМИНИКАНА

ПЦР: не нужен

Вакцинация: не требуется

Карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: открыто

ЕГИПЕТ

ПЦР: нужен

Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест

Карантин: нет

Виза: оформляется в аэропорту по прибытии

Авиасообщение: открыто

ИОРДАНИЯ

ПЦР: два теста - до вылета и после прибытия

Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен тест после прилёта

Карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: открыто

ИСЛАНДИЯ

ПЦР: нужен

Вакцинация: «Спутник V» не признан, въезд возможен со справкой о наличии антител

Карантин: 14 дней, если нет справки о наличии антител, можно сократить до 5 дней, если сдать ещё один ПЦР-тест

Виза: шенгенская, оформляется через визовый центр

Авиасообщение: прямых рейсов нет

КАЗАХСТАН

ПЦР: нужен

Вакцинация: роли не играет

Карантин: нет

Виза: нет, можно ехать по внутреннему российскому паспорту

Авиасообщение: открыто

КЕНИЯ

ПЦР: нужен

Вакцинация: роли не играет

Карантин: нет

Виза: нужна, оформляется онлайн или по прилету

Авиасообщение: прямых рейсов нет

КИПР

ПЦР: нужен до вылета, по прилёту и на 7-й день пребывания (все платные)

Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужны ПЦР-тесты

Карантин: нет

Виза: оформляется онлайн

Авиасообщение: открыто

КУБА

ПЦР: два теста, до вылета и после прибытия

Вакцинация: роли не играет

Карантин: 5 дней для самостоятельных путешественников, для организованных туристов нет

Виза: нет

Авиасообщение: открыто

ЛИВАН

ПЦР: ПЦР: два теста, до вылета и после прибытия

Вакцинация: роли не играет

Карантин: 72 часа

Виза: нужна, оформляется в посольстве или по прибытии

Авиасообщение: открыто

МАВРИКИЙ

ПЦР: нужен

Вакцинация: «Спутник V» признан, от ПЦР-теста не освобождает, вакцинированные туристы 7 дней живут в одном отеле, потом могут свободно перемещаться по острову

Карантин: 14 дней для не привитых

Виза: нет

Авиасообщение: открыто, но в реальности рейсов пока нет

МАКЕДОНИЯ

ПЦР: нужен

Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест

Карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: открыто

МАЛЬДИВЫ

ПЦР: нужен

Вакцинация: роли не играет

Карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: открыто

МАРОККО

ПЦР: нужен

Вакцинация: «Спутник V» признан, ПЦР-тест все равно нужен

Карантин: для непривитых или после одной дозы вакцины - 14 дней карантина

Виза: нет

Авиасообщение: открыто

МЕКСИКА

ПЦР: не нужен

Вакцинация: роли не играет

Карантин: нет

Виза: оформляется онлайн

Авиасообщение: открыто (только рейсы в Канкун)

МОЛДОВА

ПЦР: нужен

Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест

Карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: открыто

ОАЭ

ПЦР: нужны два теста, до вылета и после прибытия

Вакцинация: роли не играет

Карантин: в Дубае и Шардже нет, в Абу-Даби карантин 10 дней

Виза: нет

Авиасообщение: открыто

ОМАН

ПЦР: нужен

Вакцинация: роли не играет

Карантин: 7 дней

Виза: нужна, можно оформить онлайн

Авиасообщение: прямых рейсов нет

ПОРТУГАЛИЯ (МАДЕЙРА)

Российских туристов принимает только принадлежащий Португалии остров Мадейра, в материковую часть страны с туристическими целями пока приехать нельзя

ПЦР: нужен

Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест (но он может быть нужен для перелета, так как прямых рейсов нет)

Карантин: нет

Виза: шенген

Авиасообщение: открыто, есть рейсы в Лиссабон, прямых на Мадейру нет

СЕЙШЕЛЫ

ПЦР: нужен

Вакцинация: роли не играет

Карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: открыто

СЕРБИЯ

ПЦР: нужен

Вакцинация: роли не играет

Карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: открыто

США

ПЦР: нужен

Вакцинация: роли не играет

Карантин: нет

Виза: нужна, в России туристические визы сейчас не выдают

Авиасообщение: открыто

ТАИЛАНД

ПЦР: нужны 2 теста, до вылета и после прибытия, и еще два, через неделю и через 10 - 14 дней пребывания

Вакцинация: «Спутник V» признан, на островах Пхукет и Самуи вакцинированные освобождены от карантина (но не от ПЦР-тестов)

Карантин: 15 дней для непривитых

Виза: нет

Авиасообщение: официально не возобновлено, добраться можно со стыковкой

ТАНЗАНИЯ

ПЦР: нужен

Вакцинация: роли не играет

Карантин: нет

Виза: оформляется на месте

Авиасообщение: прямое приостановлено, добраться можно со стыковкой

ТУНИС

ПЦР: нужен

Вакцинация: роли не играет

Карантин: 7 дней для самостоятельных путешественников, для организованных туристов нет

Виза: нет

Авиасообщение: официально не возобновлено, но есть грузопассажирские рейсы и стыковочные

ТУРЦИЯ

ПЦР: нужен

Вакцинация: признаны все российские вакцины, с сертификатом о вакцинации ПЦР-тест для въезда не требуется

Карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: открыто

УЗБЕКИСТАН

ПЦР: нужны два теста, до вылета и в течение 7 дней после прибытия

Вакцинация: роли не играет

Карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: открыто

ХОРВАТИЯ

ПЦР: нужен

Вакцинация: роли не играет

Карантин: нет

Виза: шенген или национальная хорватская, оформляется в посольстве

Авиасообщение: открыто

ЧЕРНОГОРИЯ

ПЦР: нужен

Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест

Карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: не возобновлено, можно добраться с пересадками

ШРИ-ЛАНКА

ПЦР: нужен до вылета, а также на 1-й и 7-й день пребывания

Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированные освобождены от карантина

Карантин: 14 дней для непривитый

Виза: оформляется онлайн

Авиасообщение: открыто

ЭСТОНИЯ

ПЦР: нужен

Вакцинация: въезд с целью туризма возможен только после полного курса прививки любой вакциной

Карантин: для вакцинированных нет (а не вакцинированные не могут приехать с целью туризма, при въезде с другими целями - 10 дней)

Виза: шенгенская

Авиасообщение: прямых рейсов нет, но при этом граждане РФ с целью туризма могут прибыть только самолётом (с другими целями возможно и через наземную границу)

ЭФИОПИЯ

ПЦР: нужен

Вакцинация: роли не играет

Карантин: нет

Виза: оформляется на месте

Авиасообщение: открыто

ЮАР

ПЦР: нужен

Вакцинация: роли не играет

Карантин: нет

Виза: нет

Авиасообщение: прямых рейсов нет, можно добраться стыковочными

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