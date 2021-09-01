Какие страны открыты для туристов из России в сентябре 2021: Полный список с требованиями

Правила въезда сейчас часто меняются. Причем как в сторону послаблений, так и в сторону ужесточения. Обязательно нужно проверять информацию перед поездкой
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Сайт KP.ru составил актуальный список стран, открытых для российских туристов в сентябре 2021 года. В него вошли государства, которые принимают граждан РФ именно с туристическими целями, а не только обладателей ВНЖ, для учебы или лечения.
Важно: правила въезда сейчас часто меняются. Причем как в сторону послаблений, так и в сторону ужесточения. Обязательно нужно проверять информацию перед поездкой.
ПЦР: не нужен
Вакцинация: не требуется
Карантин: нет
Виза: нет, можно ехать по внутреннему российскому паспорту
Авиасообщение: перелет в Сочи
ПЦР: нужен, если нет справки о перенесённом заболевании (не более 180 дней назад) или справки о наличии антител (полученной не ранее чем за 90 дней до въезда)
Вакцинация: роли не играет, так как «Спутник» не признан
Карантин: 10 дней. Можно сократить до 5 дней, если на месте сдать ещё один ПЦР-тест и получить отрицательный результат
Авиасообщение: открыто
ПЦР: нужен
Вакцинация: с туристическими целями въезд возможен только после полной вакцинации
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: открыто
ПЦР: нужен, если нет сертификата о вакцинации или справки о переменному заболевании
Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: открыто
ПЦР: нужен, если нет сертификата о вакцинации
Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест
Карантин: нет
Виза: нет, можно ехать по внутреннему российскому паспорту
Авиасообщение: открыто
ПЦР: нужен до въезда, по прибытии и на 10-й день пребывания
Вакцинация: «Спутник V» признан, но тест по прибытии сдать надо
Карантин: 10 дней для непривитых
Виза: по прибытии
Авиасообщение: открыто
ПЦР: нужен, если нет сертификата о вакцинации
Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест
Карантин: нет
Виза: нет, можно ехать по внутреннему российскому паспорту
Авиасообщение: открыто, также есть поезда и автобусы
ПЦР: нужен
Вакцинация: роли не играет (до 31 августа вакцинированным «Спутником» не нужен был ПЦР-тест, но решения о продлении этого правила пока нет)
Карантин: нет
Виза: шенген или национальная болгарская, оформляется через визовый центр
Авиасообщение: открыто
ПЦР: нужен
Вакцинация: не играет роли
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: прямых рейсов нет, добраться можно с пересадкой
ПЦР: нужен
Вакцинация: роли не играет
Карантин: 10 дней, в течение карантина 2 ПЦР-теста
Виза: нужна, оформляется через визовый центр
Авиасообщение: открыто
ПЦР: нужен
Вакцинация: «Спутник V» и другие российские вакцины признаны, вакцинированным не нужен ПЦР-тест
Карантин: нет
Виза: шенгенская, оформляется через визовый центр
Авиасообщение: открыто
ПЦР: нужны два теста, до вылета и по прилету
Вакцинация: «Спутник V» признан, сертификат о вакцинации освобождает от ПЦР-теста перед вылетом, но тест по прилёту сдавать все равно надо
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: открыто
ПЦР: один тест до вылета, плюс бесплатный экспресс-тест про прилёту
Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированные освобождены от экспресс-теста по прилету
Карантин: нет
Виза: шенген, оформляется через визовый центр
Авиасообщение: открыто
ПЦР: нужен
Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: прямых рейсов нет
ПЦР: не нужен
Вакцинация: не требуется
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: открыто
ПЦР: нужен
Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест
Карантин: нет
Виза: оформляется в аэропорту по прибытии
Авиасообщение: открыто
ПЦР: два теста - до вылета и после прибытия
Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен тест после прилёта
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: открыто
ПЦР: нужен
Вакцинация: «Спутник V» не признан, въезд возможен со справкой о наличии антител
Карантин: 14 дней, если нет справки о наличии антител, можно сократить до 5 дней, если сдать ещё один ПЦР-тест
Виза: шенгенская, оформляется через визовый центр
Авиасообщение: прямых рейсов нет
ПЦР: нужен
Вакцинация: роли не играет
Карантин: нет
Виза: нет, можно ехать по внутреннему российскому паспорту
Авиасообщение: открыто
ПЦР: нужен
Вакцинация: роли не играет
Карантин: нет
Виза: нужна, оформляется онлайн или по прилету
Авиасообщение: прямых рейсов нет
ПЦР: нужен до вылета, по прилёту и на 7-й день пребывания (все платные)
Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужны ПЦР-тесты
Карантин: нет
Виза: оформляется онлайн
Авиасообщение: открыто
ПЦР: два теста, до вылета и после прибытия
Вакцинация: роли не играет
Карантин: 5 дней для самостоятельных путешественников, для организованных туристов нет
Виза: нет
Авиасообщение: открыто
ПЦР: ПЦР: два теста, до вылета и после прибытия
Вакцинация: роли не играет
Карантин: 72 часа
Виза: нужна, оформляется в посольстве или по прибытии
Авиасообщение: открыто
ПЦР: нужен
Вакцинация: «Спутник V» признан, от ПЦР-теста не освобождает, вакцинированные туристы 7 дней живут в одном отеле, потом могут свободно перемещаться по острову
Карантин: 14 дней для не привитых
Виза: нет
Авиасообщение: открыто, но в реальности рейсов пока нет
ПЦР: нужен
Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: открыто
ПЦР: нужен
Вакцинация: роли не играет
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: открыто
ПЦР: нужен
Вакцинация: «Спутник V» признан, ПЦР-тест все равно нужен
Карантин: для непривитых или после одной дозы вакцины - 14 дней карантина
Виза: нет
Авиасообщение: открыто
ПЦР: не нужен
Вакцинация: роли не играет
Карантин: нет
Виза: оформляется онлайн
Авиасообщение: открыто (только рейсы в Канкун)
ПЦР: нужен
Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: открыто
ПЦР: нужны два теста, до вылета и после прибытия
Вакцинация: роли не играет
Карантин: в Дубае и Шардже нет, в Абу-Даби карантин 10 дней
Виза: нет
Авиасообщение: открыто
ПЦР: нужен
Вакцинация: роли не играет
Карантин: 7 дней
Виза: нужна, можно оформить онлайн
Авиасообщение: прямых рейсов нет
Российских туристов принимает только принадлежащий Португалии остров Мадейра, в материковую часть страны с туристическими целями пока приехать нельзя
ПЦР: нужен
Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест (но он может быть нужен для перелета, так как прямых рейсов нет)
Карантин: нет
Виза: шенген
Авиасообщение: открыто, есть рейсы в Лиссабон, прямых на Мадейру нет
ПЦР: нужен
Вакцинация: роли не играет
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: открыто
ПЦР: нужен
Вакцинация: роли не играет
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: открыто
ПЦР: нужен
Вакцинация: роли не играет
Карантин: нет
Виза: нужна, в России туристические визы сейчас не выдают
Авиасообщение: открыто
ПЦР: нужны 2 теста, до вылета и после прибытия, и еще два, через неделю и через 10 - 14 дней пребывания
Вакцинация: «Спутник V» признан, на островах Пхукет и Самуи вакцинированные освобождены от карантина (но не от ПЦР-тестов)
Карантин: 15 дней для непривитых
Виза: нет
Авиасообщение: официально не возобновлено, добраться можно со стыковкой
ПЦР: нужен
Вакцинация: роли не играет
Карантин: нет
Виза: оформляется на месте
Авиасообщение: прямое приостановлено, добраться можно со стыковкой
ПЦР: нужен
Вакцинация: роли не играет
Карантин: 7 дней для самостоятельных путешественников, для организованных туристов нет
Виза: нет
Авиасообщение: официально не возобновлено, но есть грузопассажирские рейсы и стыковочные
ПЦР: нужен
Вакцинация: признаны все российские вакцины, с сертификатом о вакцинации ПЦР-тест для въезда не требуется
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: открыто
ПЦР: нужны два теста, до вылета и в течение 7 дней после прибытия
Вакцинация: роли не играет
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: открыто
ПЦР: нужен
Вакцинация: роли не играет
Карантин: нет
Виза: шенген или национальная хорватская, оформляется в посольстве
Авиасообщение: открыто
ПЦР: нужен
Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированным не нужен ПЦР-тест
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: не возобновлено, можно добраться с пересадками
ПЦР: нужен до вылета, а также на 1-й и 7-й день пребывания
Вакцинация: «Спутник V» признан, вакцинированные освобождены от карантина
Карантин: 14 дней для непривитый
Виза: оформляется онлайн
Авиасообщение: открыто
ПЦР: нужен
Вакцинация: въезд с целью туризма возможен только после полного курса прививки любой вакциной
Карантин: для вакцинированных нет (а не вакцинированные не могут приехать с целью туризма, при въезде с другими целями - 10 дней)
Виза: шенгенская
Авиасообщение: прямых рейсов нет, но при этом граждане РФ с целью туризма могут прибыть только самолётом (с другими целями возможно и через наземную границу)
ПЦР: нужен
Вакцинация: роли не играет
Карантин: нет
Виза: оформляется на месте
Авиасообщение: открыто
ПЦР: нужен
Вакцинация: роли не играет
Карантин: нет
Виза: нет
Авиасообщение: прямых рейсов нет, можно добраться стыковочными
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