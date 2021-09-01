Приодели детей к 1 сентября: на что родители потратили "президентские" выплаты в 10 тысяч рублей

Траты семей на подготовку школьников к 1 сентября за год выросли на 7,5% Фото: Мария ЛЕНЦ

Траты родителей на подготовку своих школьников к 1 сентября за год выросли на 7,5% - до усредненных 11165 руб. Такими выводами поделились аналитики «Сбериндекса», подсчитавшие августовские расходы семей с детьми школьного возраста. Учитывались не среднестатистические, а медианные (усредненные) траты — то есть у половины родителей они были больше, а у половины меньше. В статистике такой показатель считается более адекватным, иначе покупки 1% самых богатых родителей вполне могут дать завышенную среднюю цифру.

Интересно, что в сравнении с допандемийным 2019 годом рост расходов оказался менее существенным — 4,7%. Эксперты объясняют это тем, что в 2020 году траты к школе вообще упали: родители экономили как могли. Зато приодели детей в этом году — благо получили президентские выплаты в 10 тысяч рублей. Самой скромной статьей затрат нынче стали собственно книги и учебники. А самыми существенными — обувь и одежда (см. «Сколько стоило собрать ребенка в школу»). В список не включены гаджеты, поскольку роста спроса на них именно в августе, перед началом учебного года, не обнаружилось. Аналитики утверждают, что необходимая электроника в большинстве случаев была закуплена в карантинный 2020-й. На нее, как показывали исследования, в значительной степени пошли предыдущие детские выплаты. Ну не каждый же год ноутбуки с планшетами обновлять.

По оценкам «Сбериндекса», благодаря выплате 10 тысяч «школьных», в августе россияне потратили дополнительно 203,2 млрд рублей — это сверх обычных сезонных норм. Треть этого «неожиданного» спроса пришлось именно на детскую одежду-обувь — 61,3 млрд рублей.

Сколько стоило собрать ребенка в школу - 2021

(по оценке «Сбериндекса»)

Обувь — 3705 руб.

Одежда и аксессуары — 3702 руб.

Канцтовары — 1308 руб.

Цветы — 1252 руб.

Книги и учебники — 1199 руб.

ВСЕГО — 11165 руб. (в среднем по стране*)

Топ-5 регионов с самыми высокими расходами на подготовку к школе

Чукотка — 17716 руб.

Сахалинская обл.- 16086 руб.

Магаданская обл. - 15605 руб.

Камчатский край — 15457 руб.

Приморский край — 13708 руб.

И топ-5 - с самыми низкими

Кировская обл. - 8734 руб.

Удмуртия — 8825 руб.

Пермский край — 8976 руб.

Марий Эл — 9088 руб.

Карелия — 9153 руб.

А как в столицах

Москва и Московская обл. - 13240 руб. (7 место)

Санкт-Петербург и Ленобласть — 10907 руб. (ниже среднего по стране)

*Учитывались медианные расходы. То есть у половины родителей они больше, у половины — меньше.

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