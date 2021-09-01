Мишустин: «По химии у меня была «четверка», я чуть не взорвал аппарат Киппа»

Премьер-министр Михаил Мишустин во время посещения "Фихтех-лицея" имени П.Л. Капицы в Долгопрудном. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Премьер Михаил Мишустин в День знаний решил встретить в Физтех-лицее имени П. Л. Капицы в Долгопрудном. Лицей занимает первую строчку в рейтинге лучших школ Подмосковья и входит в топ-10 всероссийского рейтинга школ. Выпускники лицея поступают в ведущие вузы страны, из них 75% в МФТИ.

По поручению Владимира Путина на базе Физтех-лицея будет создан современный физико-математический кластер. Он станет работать по модели сочинского образовательного центра «Сириус». Учебный корпус на 425 мест планируется открыть в сентябре 2022 года, технопарк и кампус для проживания 200 детей - в феврале 2024 года.

- На эти цели из федерального бюджета будут направлены серьезные деньги - в течение трех лет более 1 млрд рублей, - сказал Мишустин во время общения с учениками и выпускниками лицея.

Мишустин заглянул в несколько классов. На уроке химии школьники проводили опыты по получению серебра из лактозы. Результаты опытов оказались удачными, и премьер даже получил в подарок небольшую пробирку с выделенным химическим веществом.

- У меня по химии была единственная «четверка» в аттестате. Я чуть не взорвал аппарат Киппа (универсальный прибор для получения газов, - Ред.), - признался Мишустин, поблагодарив за подарок.

Следующим был класс физики.

- Ребята, вам интересно? - поинтересовался у них Мишустин. Дети дружно ответили: «Да!».

- Желаю, чтобы ваш коэффициент полезности всегда был равен 100%, - заметил премьер.

Говоря об уровне среднего образования в России, Мишустин назвал его «достаточно сильным». При этом он заметил, что во всех регионах нужно обеспечить доступ для дальнейшего образования тем, кто хорошо учится.

- Дело даже не в 100 баллах по ЕГЭ, хотя это тоже подвиг - написать на 100 баллов математику, русский и тем более физику, но в том, чтобы ребята, которые способны учиться, у кого больше способностей, получали возможность продолжать свою учебу, - отметил премьер.

Мишустин также заметил, что «нет ничего важнее, чем создание самых качественных базовых образовательных школ».

- Что касается научных программ. На ближайшие три года у нас на научные исследования из федерального бюджета будет выделено свыше полутора триллионов рублей, - рассказал Мишустин.

Ученики расспросили премьера о его школьных годах.

- С уроками родители не помогали, потому что я неплохо учился. Я быстро эти уроки пытался учить. Мы как-то успевали разобраться с уроками, и помощи родителей не требовалось, зато они помогали мне в жизни. В том числе, какой вуз выбрать, и просто у нас были отличные отношения в семье, - поделился Мишустин.

По его мнению, в каждом конкретном случае в семье решают, нужна ли ребенку помощь с уроками.

- Насчет помощи - не знаю. С одной стороны, надо помогать, особенно малышу, с другой стороны - самостоятельность, которую вы приобретаете, делая уроки, - это очень важное качество, оно потом пригодится для учебы в вузе, - заметил Мишустин.

Учащиеся также поинтересовались, что премьер делает в свободное время.

- Времени у нас не так много, работа правительства предполагает постоянное вовлечение. Иногда хватает времени на спорт, без этого совсем будет плохо: поплавать, поиграть в хоккей. Почитать книги, больше, наверное, специальную литературу, - признался Мишустин.

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