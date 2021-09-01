Когда Российская Федерация вырвется из своего советского прошлого

России давно пора выбраться из ловушки «советского» дискурса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

России давно пора выбраться из ловушки «советского» дискурса. Бесконечная гражданская война между «интернет-красными» и «интернет-белыми» приправленная яростной войной между сталинистами и антисталинистами, давно уже не вызывает ничего, кроме скуки.

Даже предложенная Путиным реабилитация Ивана Грозного выглядит глотком свежего воздуха.

Имперский подход к российской истории имеет помимо прочего и мощный терапевтический эффект. Если постсоветский человек просто обречен на то, чтобы вечно ныть и ежеминутно страдать от распада СССР (который признают необратимым даже самые непримиримые левые), то, «имперец» смотрит вглубь русской истории на 600, а то и на 1000 лет и спокойно отвечает на любую истерику: «Зря радуетесь. Мы все равно вернемся и всех вас перевешаем».

Что такое распад СССР, когда Россия благополучно пережила 30 лет смутного времени, когда в Кремле пировали поляки с запорожцами, а через 100 лет сделала и поляков и запорожцев — русскими подданными?

Что нам ныть про сталинские репрессии и ГУЛАГ, если реформы Петра обескровили всю империю, а блистательный Санкт-Петербург является тестовой моделью для бессчетных норильлагов.

Коррупция? Временщики? Неэффективная бюрократия? Любой человек, даже поверхностно знакомый с русской историей, будет только демонически хохотать от расследований Навального и его рассказов, про то, что коррупция убивает Россию.

Сталин перед войной это понял и немедленно «реабилитировал» проклятое царское прошлое. Именно в нем искала опору и советская идеология, и военная пропаганда. Александр Невский, Иван Грозный, Суворов и Екатерина Великая весь имперский период рассматривались как не противоречащие советскому проекту, хотя и с оговорками.

Мы же, как зомби топчемся вокруг Великой Отечественной войны и полета Гагарина, словно история России началась примерно в 1938 году, временно прервалась на 90-е и возобновилась в 2000-м.

Именно поэтому ни для Минкульта, ни для федеральных телеканалов не существует ни юбилея Гумилёва, ни Стояния на Угре. Как не существовало 200-летия Бородинской битвы или 200-летия Тургенева. Главное - не прекращать финансировать поток одинаково бездарных фильмов про Войну.

Может быть, хотя бы после выступления Путина во Владивостоке, что-то начнет меняться? Хотелось бы в это верить.

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