Будет ли власть бороться с русофобией после выборов?

В публичном выступлении комик Идрак Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к русским Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Нам конечно не нравится. когда чужаки злословят нашу Родину, наш народ и наши святыни.

Только невозможно избавиться от мерзкого чувства, что тему "борьбы с русофобией" свернут на следующий день после окончания думских выборов и вернутся к обычной в России практике - борьбы с «великодержавным шовинизмом».

История с депортацией Идрака Мирзализаде (МВД назвало нежелательным пребывание комика в России из-за неудачной шутки про русских. Его депортируют, если он не покинет страну добровольно - прим.ред.) выглядит настолько беззукоризненно «политтехнологической», что даже тошно. Точный расчет, разумная достаточность, чувство меры, легкость в исполнении.

Редкая национальность - талыш. А значит резонанс будет небольшим. Вы много знаете инцидентов с талышами? Вот и я ни сколько.

Негражданин. Не просто чужак, а чужак в самой что ни на есть политкорректной форме, иностранец. Стало быть никакого национального подтекста в решении компетентных органов быть не может (как известно, у преступников в России национальности нет), а если кто найдет, так он сам — расист.

Решение проблемы - технически простое и малобюджетное. Взял и депортировал. Все. Точка. Для краткосрочной политической кампании — самое оно.

А в жизни все по-другому. В жизни все очень запущено, очень сложно и не имеет простых решений.

Вы попробуйте почитайте комментарии в ТикТоке или инстаграмме по какой-нибудь "проблемной" околонациональной теме. Там у каждого второго комментатора на лбу 282 статья УК написана. А уровень русофобии, национального чванства и высокомерия у комментаторов с Северного Кавказа или Средней Азии такой, что невольно начинаешь задумываться - а кто кого колонизировал, депортировал и вообще всячески подавлял, как говорят всяческие альтернативные национальные историки?

Товарищи из МВД, вы куда этих домашних русофобов собираетесь выслать? Они — ведь почти всегда граждане РФ.

Никуда. Тут придется много, долго и нудно работать. Кого надо - наказывать, других - воспитывать.

А самое главное — нельзя не оставлять миллионы граждан России вариться внутри герметичных этнических котлов, где они являются по сути заложниками своих этно-феодальных кланов, которые в первую очередь заинтересованы в сохранении этих закрытых национальных сообществ.

В этой же логике существуют и могущественные национальные диаспоры, которые десятилетиями живут осознавая собственную исключительность и отдельность от России русских.

Наш народ он не жалостливый, он просто - умный. И ждет не ритуальной высылки в Белоруссию какого-то неизвестного шоумена, а - внятной и системной национальной политики, которая наконец будет соответствовать Конституции России, в которой черным по белому написано о государствообразующем народе.

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