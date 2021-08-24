СССР сделал Украину мощнее Германии. А теперь она самая бедная в Европе

Киев празднует 30 лет незалежности. Фото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС

Именно с этой даты - 24 августа - на Украине отсчитывают срок своей самостоятельности и празднуют его с парадом, вышиванками и салютом. И именно уход Украины в 1991 году во многом сделал невозможным существование прежнего СССР хотя бы в урезанном виде, без Прибалтики...

Еще через три месяца на Украине проведут референдум, на котором 90% проголосуют за независимость (и только Крым на 50% выскажется против). Чтобы достигнуть такого фееричного результата, все три месяца украинцам из каждого утюга рассказывали об их счастливом будущем без СССР.

Ведь Украина, как убеждали народ, кормит весь Советский Союз! Значит, сбросив нахлебников, заживет еще богаче.

Газеты наперебой публиковали агитки, сравнивающие экономику Украины и ФРГ: судостроение, самолетостроение, сталь, уголь, сельское хозяйство, наука, даже производство автомобилей - все было вровень с Германией или даже выше! Сейчас - вот-вот - скинем балласт и запануем...

Спустя 30 лет, пока на Крещатике армия чеканит шаг на репетициях парада по случаю Дня независимости, Украинский институт будущего печатает доклад, в котором констатирует деградацию экономики страны. Имея мощнейший стартовый капитал, пожалуй, самый мощный среди республик СССР, сегодня Украина плетется в арьергарде по уровню богатства - ее уже опередили не только Россия, но и страны Балтии, и Белоруссия, и Казахстан...

В Херсоне рухнул самый высокий в области флагшток с трезубцем, который устанавливали к Дню независимости. Очень символично… Фото: YouTube

В 90-е упадок экономики затронул всех соседей по бывшему соцлагерю. Но все республики уже давно достигли уровня ВВП, который был у них до развала СССР, и пошли дальше. Не допрыгнула до этой планки лишь одна страна - Украина.

Почему самой процветающей республике Советского Союза независимость принесла только беды, позор и разорение? Об этом мы поговорили с бывшим министром экономики Украины Виктором Сусловым и экс-премьером Николаем Азаровым.

НАРОД ОБМАНУЛИ

Накануне 30-летия незалежности разоткровенничался бывший президент Украины Леонид Кучма. Он честно признал: «Мы людей обманывали, когда говорили, что Украина кормит всю Россию, считали все, что в Украине производится, по мировым ценам, а Россия, считали, должна и так поставлять. Ведь мы раньше нефть и газ получали по ценам меньше чая, меньше простой воды. Поэтому расплата наступила практически сразу, когда Россия перешла на торговлю по мировым ценам. Мы многие годы занимались самоуничтожением. Поэтому то, что мы потеряли за эти годы - научно-технический, людской потенциал, - не нагонишь ни за 10, ни за 20 лет».

- Получается, провели украинцев? - спросил я своих собеседников.

Суслов: 30 лет назад, с одной стороны, была мощнейшая пропагандистская кампания, основанная на реальных цифрах, из которых следовало, что Украина по основным экономическим показателям была на четвертом-пятом месте в Европе, если рассматривать ее как самостоятельную страну. Но она ведь не была таковой. Экономические достижения, которые у Украины тогда были, это достижения за счет всего Советского Союза.

Сейчас в Киеве будет парад. Его основной хит - пролет самого большого в мире самолета «Мрия», выпущенного в Киеве еще в 1988 году. Но это плод конструкторской мысли и производственной кооперации всего СССР. Не случайно после обретения независимости ни одного такого самолета либо даже относительно более простых самолетов типа «Руслан» на Украине уже произведено и не было.

Сейчас в Киеве будет парад. Его основной хит - пролет самого большого в мире самолета «Мрия», выпущенного в Киеве еще в 1988 году. Фото: EAST NEWS

- То есть показатели были дутыми?

Суслов: Искусственными. Известно, что ракеты, которыми мы гордились, типа «Зенит», они на 75% российской комплектации. То же самое многие другие виды сложной технической продукции. Этим же объясняется и крах мощнейшего украинского судостроения, а ведь практически весь надводный флот Советского Союза сходил со стапелей Херсона и Николаева. И таких примеров огромное количество.

ПОБЕДИЛИ КОММУНИСТЫ-НАЦИОНАЛИСТЫ

Азаров: Вся Украина жила так же, как ее самолетостроение: крыло делал Ташкент, планер - Воронеж... И когда после 91-го года руководство Украины взяло курс на выход из единого экономического пространства Советского Союза, сразу получили обвал. Тут не было никакого злонамеренного желания уничтожить экономику...

- Неужели не было понимания?

Азаров: Во-первых, победило националистическое крыло в компартии Украины. Это же не бандеровцы делали. Это делал первый секретарь компартии Украины Кравчук и второй секретарь, председатель Киевского горсовета Плющ. И когда мы, производственники, в 92-м году стали их убеждать, что нельзя выходить из рублевой зоны, не подготовившись к введению своей валюты, нас назвали ретроградами. В 94-м году, когда к власти пришел Кучма, вообще возобладало мнение (оно уже было подготовлено американцами, европейцами), что нужны радикальные экономические реформы типа польских. Или тех, которые в России Гайдар проводил. Что это означало? Бросить экономику в хаос. Что и произошло, мы потеряли 65% ВВП. И сейчас уже производство Украины не нуждается ни в прикладной, ни в фундаментальной науке. Потому что перешли на примитивное производство. Металлургия - полуфабрикаты, сельское хозяйство - выращивание зерна, рапса, кукурузы, подсолнечника. Где тут добавленная стоимость, где тут самолеты, ракеты, спутники?

ВЛАСТЬ ОЛИГАРХОВ

- Но почему так произошло?

Азаров: Потому что олигархи сначала завладели средствами производства, а потом взяли в руки и власть. И средства массовой информации, и даже политические партии - все принадлежит им. Так было во всех постсоветских странах. Но Украина стала самым тяжелым случаем.

Суслов: Согласен. Несколько самых богатых семей монополизировали целые ключевые отрасли экономики. И финансировали партии и СМИ, определяли и состав парламента. Олигархизация - первый тормоз Украины.

Но беда страны в том, что у нее, вместо одной педали тормоза и одной - газа, обе педали тормозят!

Второй тормоз - то, что Украина очень долго жила по рекомендациям западных экспертов - Международного валютного фонда, групп консультантов из США типа группы профессора Джеффри Сакса. Вступила в ВТО на самых невыгодных условиях. И подписала заведомо кабальное соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Все эти уступки привели к тому, что экономика становилась все больше сырьевой. А технологические и промышленные достижения, доставшиеся от СССР, утрачивались и утрачиваются до сих пор.

СТРАТЕГИЯ ЗАПАДА

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

- И на этом фоне перманентный политический кризис. За такой короткий срок - 30 лет - два переворота.

Азаров: 30 лет - это громадный исторический период, жизнь целого поколения. Сталину хватило 12 лет, чтобы, как говорится, из лапотной России сделать индустриальную страну, которая была способна победить всю Европу. Но у нас громадное количество агентов влияния, бандеровцы никуда не делись. Они были и во времена СССР, а после его развала вошли во власть. Здесь целенаправленно работали спецслужбы США, создающие вокруг России «санитарный пояс». И если так дальше пойдет, то Россия получит границу по состоянию на начало XVIII века, когда она проходила за Смоленском. Спецслужбы Запада работают в этом направлении, абсолютно не стесняясь. Госпожа Нуланд (замгоссекретаря США. - Ред.) даже призналась, что на переворот 2014 года американцы потратили 5 миллиардов долларов.

Суслов: 30 лет назад решалась задача обескровливания Советского Союза путем расчленения его на части. Эта задача Западом была успешно решена. Я рассматриваю момент распада СССР как момент полной победы Запада в холодной войне.

Нуланд (замгоссекретаря США) даже призналась, что на переворот 2014 года американцы потратили 5 миллиардов долларов Фото: REUTERS

При этом Запад вполне трезво оценивал, что Украина, выходя из СССР, становилась одной из крупнейших стран Европы с очень большим потенциалом. И ее ослабление тоже было задачей. Я неоднократно слышал такие заявления в частных беседах от высокопоставленных представителей того же Евросоюза. Нам прямо говорилось, что с точки зрения Европы в Украине, допустим, не должно быть автомобильной промышленности вообще. Потому что обеспечение Украины машинами берет на себя ЕС. То же самое с авиапромом. То же с судостроением. Не случайно сюда не пришли так ожидаемые Украиной западные инвестиции. Запад вовсе не собирался здесь создавать себе экономического конкурента.

Виктор Суслов (министр экономики Украины в 1997 - 1998 гг.).

«ЕВРОСОЮЗ ЭТИ 30 ЛЕТ ОБЪЕДИНЯЛСЯ, А МЫ ДЕЛАЛИ ВСЕ НАОБОРОТ»

- История могла пойти по-другому?

Суслов: В истории многие империи распались. Наверное, и советская империя должна была распасться. И совершенно бесполезно об этом жалеть. Можно жалеть о том, что многие страны, такие как Украина, не смогли использовать свой действительно значительный на то время потенциал.

Николай Азаров (премьер Украины в 2010 - 2014 гг.). Фото: Иван МАКЕЕВ

Азаров: Можно было бы преобразовать СССР в СНГ так, чтобы не разрушать единое экономическое пространство. Евросоюз за те же самые 30 лет ликвидировал границы, таможни, сделал единую валюту, свободное передвижение товаров, капиталов, рабочей силы. А что делали наши постсоветские республики? У них все, что построил за 30 лет ЕС, уже было! Но они действовали ровно наоборот! Строили границы, таможни, максимально затрудняли передвижение товаров, вводили свои тугрики, которые, естественно, обесценивались... Мы почему такие бедные? Наверное, потому, что не самые умные.

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