1 сентября в России в фотографиях: В Краснодаре для классов кончаются буквы, а в селах будут учиться одинокие первоклассники

Как всегда первый учебный день стал запоминающимся не только для первоклассников, но и для их родителей. Фото: Иван МАКЕЕВ

1 сентября во всех школах России слышался радостный детский смех. Тысячи ребятишек с охапками цветов в первый раз пришли на торжественную линейку, впервые сели за парты, познакомились со своей первой учительницей, и услышали первый звонок. Этот день стал запоминающимся не только для самих первоклассников, но и для их родителей.

Первоклашек в этом году оказалось так много, что в некоторых регионах побили рекорды. В Краснодаре, например, школы столкнулись с нехваткой букв в алфавите. В учебных заведениях впервые появились 1 «Ы» и даже 1 «Я» классы. Причем помимо литера, чтобы не путать классы, им присваивают еще и цифровое значение.

Несмотря на такую тенденцию в глубинках есть школы, в которых линейка проходила всего для одного первоклассника. В поселке Селиваново Ленобласти, например, в первый класс пошла единственная ученица. Старшеклассники читали ей стихи, дарили шарики и букеты. Девочка будет учиться вместе со второклассниками по специальной программе.

Такие школы есть и других регионах. В селе Заря, что в Выселковском районе Краснодарского края тоже один первоклассник. Такому повороту удивился даже учитель. Говорит, что в прошлом году из начальной школы он выпустил пятерых, что тоже немного, но все же больше, чем сейчас. Заниматься с мальчиком педагог будет индивидуально. А в деревне Голендухино Режевского района Свердловской области в этом году три первоклассника. Они будут учиться по специальной программе с третьим классом.

Показываем лучшие фото, как прошли линейки в школах России.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как Володя Путин учился в школе

В детстве будущий президент обладал острым умом, интересовался историей и заступался за слабых (подробности)

ЕГЭ “перетряхнули”, контрольные ограничили: что изменится в школах с 1 сентября

Мы изучили рекомендации Минпросвещения, Рособрнадзора и Роспотребнадзора для нового учебного года (подробности)