1 сентября в России в фотографиях: В Краснодаре для классов кончаются буквы, а в селах будут учиться одинокие первоклассники

Как всегда первый учебный день стал запоминающимся не только для первоклассников, но и для их родителей.
Фото: Иван МАКЕЕВ
1 сентября во всех школах России слышался радостный детский смех. Тысячи ребятишек с охапками цветов в первый раз пришли на торжественную линейку, впервые сели за парты, познакомились со своей первой учительницей, и услышали первый звонок. Этот день стал запоминающимся не только для самих первоклассников, но и для их родителей.
Первоклашек в этом году оказалось так много, что в некоторых регионах побили рекорды. В Краснодаре, например, школы столкнулись с нехваткой букв в алфавите. В учебных заведениях впервые появились 1 «Ы» и даже 1 «Я» классы. Причем помимо литера, чтобы не путать классы, им присваивают еще и цифровое значение.
Несмотря на такую тенденцию в глубинках есть школы, в которых линейка проходила всего для одного первоклассника. В поселке Селиваново Ленобласти, например, в первый класс пошла единственная ученица. Старшеклассники читали ей стихи, дарили шарики и букеты. Девочка будет учиться вместе со второклассниками по специальной программе.
Такие школы есть и других регионах. В селе Заря, что в Выселковском районе Краснодарского края тоже один первоклассник. Такому повороту удивился даже учитель. Говорит, что в прошлом году из начальной школы он выпустил пятерых, что тоже немного, но все же больше, чем сейчас. Заниматься с мальчиком педагог будет индивидуально. А в деревне Голендухино Режевского района Свердловской области в этом году три первоклассника. Они будут учиться по специальной программе с третьим классом.
Показываем лучшие фото, как прошли линейки в школах России.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Фото: Иван МАКЕЕВ
Фото: Иван МАКЕЕВ
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Мария ЛЕНЦ
Фото: Мария ЛЕНЦ
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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