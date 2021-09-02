Самые дорогие авиабилеты летом 2021 года россияне покупали для путешествий по стране

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Итоги летнего туристического сезона 2022 начинают подводить эксперты индустрии путешествий. Хотя впереди, конечно, ещё бархатный сезон.

В аналитическом центре сервиса поездок и путешествий Туту.ру kp.ru рассказали о самых дорогих билетах на самолёт, которые российские туристы покупали летом 2021.

Важный момент, прежде чем начнёте удивляться заоблачным суммам - это не средний чек, это именно максимальные цены за все лето. А стоимость авиабилетов зависит от разных факторов: понятно, что бизнес-класс дороже эконома (хотя и не всегда, судя по рейтингу). Если спрос высокий, то покупать билеты в последний момент - разорительно.

Самые дорогие авиабилеты лета 2021

Маршрут // Цена билета (туда - обратно, в рублях) // Класс

Москва — Владивосток

329 326

Бизнес

Москва — Петропавловск-Камчатский

282 122

Бизнес

Москва — Хабаровск

191 042

Бизнес

Челябинск — Лима (Перу)

189 030

Эконом

Москва — Южно-Сахалинск

171 858

Бизнес

Ростов-на-Дону — Москва

170 639

Бизнес

Екатеринбург — Астрахань

168 135

Бизнес

Москва — Новокузнецк

159 896

Бизнес

Москва — Симферополь

159 844

Бизнес

Москва — Одесса (Украина)

150 203

Бизнес

Москва — Ереван (Армения)

143 371

Бизнес

Москва — Салоники (Греция)

129 186

Бизнес

Сургут — Бургас (Болгария)

128 384

Бизнес

Санкт-Петербург — Мюнхен (Германия)

120 873

Бизнес

Москва — Тиват (Черногория)

120 708

Бизнес

Москва — Анталья (Турция)

113 302

Бизнес

Москва — Баку (Азербайджан)

112 952

Бизнес

Москва — Дели (Индия)

110 425

Эконом

По данным: аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Названы самые популярные курорты России летом 2021: санатории, теплое море и самостоятельный отдых

Эксперты туристического бизнеса рассказали, куда туристы едут в 2021 году ради пляжного отдыха, а куда - ради экскурсий и санаториев (подробности)