Самые дорогие авиабилеты летом 2021 года россияне покупали для путешествий по стране

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Фото: Алексей БУЛАТОВ
Итоги летнего туристического сезона 2022 начинают подводить эксперты индустрии путешествий. Хотя впереди, конечно, ещё бархатный сезон.
В аналитическом центре сервиса поездок и путешествий Туту.ру kp.ru рассказали о самых дорогих билетах на самолёт, которые российские туристы покупали летом 2021.
Важный момент, прежде чем начнёте удивляться заоблачным суммам - это не средний чек, это именно максимальные цены за все лето. А стоимость авиабилетов зависит от разных факторов: понятно, что бизнес-класс дороже эконома (хотя и не всегда, судя по рейтингу). Если спрос высокий, то покупать билеты в последний момент - разорительно.
Маршрут // Цена билета (туда - обратно, в рублях) // Класс
Москва — Владивосток
329 326
Бизнес
Москва — Петропавловск-Камчатский
282 122
Бизнес
Москва — Хабаровск
191 042
Бизнес
Челябинск — Лима (Перу)
189 030
Эконом
Москва — Южно-Сахалинск
171 858
Бизнес
Ростов-на-Дону — Москва
170 639
Бизнес
Екатеринбург — Астрахань
168 135
Бизнес
Москва — Новокузнецк
159 896
Бизнес
Москва — Симферополь
159 844
Бизнес
Москва — Одесса (Украина)
150 203
Бизнес
Москва — Ереван (Армения)
143 371
Бизнес
Москва — Салоники (Греция)
129 186
Бизнес
Сургут — Бургас (Болгария)
128 384
Бизнес
Санкт-Петербург — Мюнхен (Германия)
120 873
Бизнес
Москва — Тиват (Черногория)
120 708
Бизнес
Москва — Анталья (Турция)
113 302
Бизнес
Москва — Баку (Азербайджан)
112 952
Бизнес
Москва — Дели (Индия)
110 425
Эконом
По данным: аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру.
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