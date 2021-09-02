Министр труда России назвал удаленку долгосрочным трендом

До пандемии удаленно и дистанционно работали только 30 тысяч человек Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В России на сегодняшний день 2,8-3 млн человек продолжают работать удаленно, сообщил на сессии Восточного экономического форума министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

- Если до пандемии удаленно и дистанционно работали только 30 тысяч человек, то в прошлом году их число выросло до 11% от числа всех занятых – 5-6 млн человек. Сейчас это число сократилось до 2,8 – 3 млн человек, то есть мы видим, что работодатели и сами работники оценили все прелести удаленного формата и продолжают им пользоваться. Это долгосрочный тренд, - сказал Котяков.

Глава Минтруда также отметил сокращение численности россиян, состоящих на учете в службах занятости как безработные. На пике пандемии их было 3,7 млн человек, сейчас – 1 млн человек.

- При этом 58 процентов стоящих на учете в службах занятости не имеют ни высшего, ни среднего профессионального образования, - добавил Котяков. – Это ставит перед нами запрос на долгосрочные образовательные программы, 250 часов и более. Ранее акцент был сделан на краткосрочные образовательные программы, которые позволяли соискателю быстро повысить свой уровень и вернуться к активному поиску работы.

В целом, уровень квалифицированных работников в России продолжает повышаться, сказал министр. Если в 2010-м году – 24% работников не имели высшего или среднего профессионального образования, то в 2021-м году этот показатель снизился до 19%.

Наиболее растущей индустрией в России с точки зрения кадрового потенциала Антон Котяков назвал IT-индустрию – в ближайший годы число вакансий в этой сфере увеличится на 2 млн. Также будет расти спрос на кадры в сфере услуг и сфере гостеприимства, где растет тренд на кастомизацию (индивидуальный подбор) услуг для клиентов.