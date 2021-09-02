Почти три миллиона человек в России продолжают работать на удаленке Фото: Мария ЛЕНЦ

В России за время пандемии коронавируса значительно выросло число граждан, которые работают дистанционно. Сейчас в стране трудящихся на удаленке порядка 2,8 - 3 миллионов человек. Об этом заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

При этом он отметил, что граждане выбирают такой формат работы даже несмотря на снятие большинства ковидных ограничений.

До пандемии в нашей стране, по словам министра, удаленно и дистанционно работали только около 30 тысяч граждан. Во время пандемии наблюдался рост этого показателя до 11% от работоспособного населения, он составлял порядка 5 - 6 миллионов человек.

Напомним, из-за вируса на время перейти на дистанционку пришлось даже ученикам вузов и школ. Большую помощь в этом вопросе вузам оказало министерство науки и высшего образования, оказавшись своеобразным координатором такой работы.