Журналисты из США описали начало Третьей мировой войны: космические роботы атакуют флот спутников

Несмотря на то, что написанное журналистами сейчас выглядит как фантастика, по утверждениям специалистов подобный вариант развития событий вполне возможен Фото: Shutterstock

Журналисты американского издания Popular Mechanics в красках описали сценарий начала Третьей мировой войны, которая, по их мнению, развернется вне пределов Земли.

– В холодных просторах космоса вражеские космические аппараты-роботы медленно корректируют свои орбиты и готовятся к внезапной атаке на флот спутников США. Беспилотные летательные аппараты с роботизированными руками, достаточно сильными, чтобы вывести из строя спутник, подкрадываются к американским космическим кораблям, собираясь нанести сокрушительный удар по армии США…

Естественно, противостоять армии США будут Россия и (или) Китай.

Поводом для всплеска фантазии американских журналистов послужил тот факт, что Пентагон поручил построить первую в мире демонстрационную ракету, оснащенную тепловым ядерным двигателем NTP.

По мнению менеджера проекта Натана Грейса, программа может быть успешно закончена к 2030 году, а пробный запуск корабля с таким двигателем запланирован на 2025 год.

Несмотря на то, что написанное журналистами сейчас выглядит как фантастика, по утверждениям специалистов подобный вариант развития событий вполне возможен, поскольку использование двигателей NTP может существенно ускорить гонку космических вооружений.

Примерно год тому назад компания General Atomics отправила на рассмотрение в NASA проект ядерного двигателя NTP утверждая, что его применение способно в разы сократить время полета на Марс.