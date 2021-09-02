Пьяный солдат-срочник залез в дом и избил семью ботаников из РАН под Троицком

Какие мотивы двигали молодым человеком при совершении преступления в настоящий момент неизвестно. На эти вопросы предстоит ответить следователям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ранним утром в полицию поступило сообщение о шуме и криках в одном из домов на улице Светлая в деревне Пучково в Троицком административном округе Москвы. Прибывшие по вызову полицейские, обнаружили на месте 19-летнего солдата-срочника Сергея В.*

Молодой человек напился и решил похулиганить. Через балкон второго этажа парень забрался в дом, где проживают научный сотрудник института РАН 36-летний Иван К.* и его 35-летняя жена Марина К.* Хозяева дома очень удивились незваному гостю в погонах и потребовали покинуть их жилье. Тогда Сергей набросился на хозяина дома и стал избивать его и его жену.

«Полицейскими был задержан 19-летний солдат-срочник, который незаконно проник в один из домов на улице Светлая в деревне Пучково. Молодой человек с кулаками накинулся на семейную пару сотрудников института РАН, которые там проживают, и нанес им телесные повреждения. Буйный солдат был задержан. Установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Полицейские сообщили о произошедшем в военно-следственный отдел по Одинцовскому району. Сам дебошир был передан для дальнейшего разбирательства в военную часть. Какие мотивы двигали молодым человеком при совершении преступления в настоящий момент неизвестно. На эти вопросы предстоит ответить следователям, которые занимаются этим делом. По факту произошедшего проводится проверка.

* - имена изменены.

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