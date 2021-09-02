Президент Литвы сменил свое отношение к секс-меньшинствам

Президент Литвы сегодня шокировал все "приличное европейское общество". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Литвы сегодня шокировал все "приличное европейское общество". Гитанас Науседа посмел себе совершить настоящую крамолу: заявил, что он выступает против усыновления гомосексуалистами детей, а также против преподавания в школе историю ЛГБТ-сообщества.

"Я против таких требований и считаю, что в Литве они не будут проведены в жизнь. Как президент я сделаю все от меня зависящее, чтобы такие требования сейчас не претворялись в жизнь", - заявил Науседа журналистам.

Слова главы государства явились реакцией на действия ЛГБТ-сообщества (вернее LGBTQ+-сообщества, как они просят себя называть). Члены данного "объединения" сегодня вручили председателю сейма Литвы Виктории Чмилите-Нильсен список из 14 требований. Представители нетрадиционных половых пристрастий хотят, чтобы власти обеспечили им "право на брак", на усыновление детей, введение запрета на медицинскую терапию, направленную на изменение сексуальной ориентации (т.н. конверсионная терапия), а также право на "достойную смену пола", включая упрощенный порядок выдачи документов о перемене пола без привлечения суда. Кроме того, оскорбленные ЛГБТ просят изменить Закон "о защите несовершеннолетних от негативного воздействия массовой информации", так как он вводит цензуру в отношении информации о геях, лесбиянках и прочих представителях LGBTQ+, в том числе затрудняя преподавание истории "радужного движения" в школах и университетах.

Впрочем, сейчас геям, лесбиянкам и прочим нетрадиционным товарищам лучше бы подготовиться к гей-параду, который должен пройти 4 сентября в Каунасе. До этого у организаторов "шествия" возникли серьезные проблемы с организацией мероприятия, ведь многие жители и полиция выступили против парада, обосновав это неудобством для граждан.