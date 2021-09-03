Вопрос дня: А вас общение с детьми чему-то научило? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Олег БАСИЛАШВИЛИ, народный артист СССР:

- Мои дети, и особенно внуки, учат меня искренности. Это не так просто, как могло бы показаться, потому что в общении с детьми взрослые (и я тоже) часто занимают позицию псевдоучителя, говорят не то, что чувствуют на самом деле. Это ошибка. И мои дети и внуки помогают мне ее исправлять.

Людмила КОРНИЛОВА, учитель истории и обществознания, Герой Труда РФ, Саратов:

- Много лет назад у меня был ученик, который выверял все мои слова - особенно по эпохе Петра I. И сама я начала себя проверять и перепроверять, с особой тщательностью готовилась к урокам. Спустя годы мы встретились. Я напомнила ему: «Ты меня в таком тонусе держал». А он отвечает: «Я с годами понял, какой был глупый». Вот так научили друг друга.

Владимир ВИНОКУР, народный артист:

- Ребенок редко может удивить взрослого человека. Зато дети способны научить взрослых добру. Они острее чувствуют неправду. И очень серьезно относятся к слову. Если я что-нибудь пообещаю внуку, нужно будет обязательно выполнить. Иначе он просто не поймет.

Эдгард ЗАПАШНЫЙ, гендиректор Большого Московского государственного цирка:

- У меня дети еще маленькие, но уже в таком возрасте они учат меня миролюбию и непосредственности. Чуть позже будут учить школьной программе, из которой я многое уже забыл.

Лиана АЛИХАНОВА, врач, мама губернатора Калининградской области Антона Алиханова:

- Младший сын Георгий, когда учился в школе, рассказал, что его учительница на уроке спросила: «Кит - это млекопитающее или рыба?» Он сказал: «Млекопитающее». Учительница: «Нет, рыба». Он мне и говорит: «Мама, но я же знаю». А я ему: «Сынок, ты с учительницей-то не спорь». Теперь понимаю, что не надо было так говорить. Вот - научил, выходит.

Геннадий ОНИЩЕНКО, депутат Госдумы, академик РАН:

- Два года назад, встречаясь с 10-классниками, я обронил, что монголо-татарское иго продолжалось почти 300 лет. А один ученик меня поправил - 250. Мы с ним вместе заглянули в справочники - и правда, принято считать, что оно длилось 237 лет, с 1243-го по 1480-й.