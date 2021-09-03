Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

3 сентября, в 8 утра по московскому времени (и в 15:00 по владивостокскому), Владимир Путин выступает на пленарной сессии Восточного экономического форума. Это первое за два года участие президента в ВЭФ – в 2020-м мероприятие отменили из-за коронавируса. Смотрите выступление Владимира Путина на ВЭФ 3 сентября 2021 на сайте kp.ru.

Смотреть видеосюжет Выступление Владимира Путина на ВЭФ 3 сентября 2021: прямая онлайн-трансляция

В сентябре 2019-го глава России говорил о мерах социальной поддержки дальневосточников, глобальной безопасности и отношениях с США, мирном договоре с Японией и обмене пленными на Донбассе.

Из-за пандемии на форум в этом году не приехали главы других государств. Два года назад во Владивосток прилетал премьер-министр Индии Нарендра Моди, члены правительства Малайзии и вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа. Сейчас в он-лайн формате будут только президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.

Президент Аргентины Альберто Фернандес, председатель КНР Си Цзиньпин, Нарендра Моди и премьер Таиланда Прают Чан-Оча ограничились записанными приветствиями.

Выступление на ВЭФ – это только часть 4-дневной рабочей поездки президента на Дальний Восток. 1 сентября, в День знаний, Путин провел школьникам урок истории в детском центре Океан. Глава страны рассказал ученикам о своей главной мечте детства, об отце, оборонявшем Ленинград, и о важности делать выводы из опыта прошлого.

2 сентября президент обсудил развитие Дальнего Востока и перспективы строительства первой в регионе агломерации с миллионным населением. На следующей день после выступления на форуме, 4 сентября, Путин посетит космодром Восточный.