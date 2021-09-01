Путин рассказал, чего лишила страну Революция: население России сейчас было бы 500 миллионов человек

Президент провел урок истории школьникам детского центра Океан. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Первое сентября Владимир Путин встретил на Дальнем Востоке. По случаю Дня знаний он провел школьникам урок истории – вместо обычных 45 минут занятие по-президентски длилось полтора часа. Сначала глава страны напомнил ученикам, почему вообще важна история, а потом ответил на вопросы детей.

- Поздравляю с замечательным праздником… С новым годом! – пошутил Путин и уточнил, что имеет в виду новый учебный год.

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ

Президент напомнил детям о необходимости проверять все то, что они узнают из интернета.

- В интернете можно вроде бы узнать всё: от звезд до центра Земли, от гвоздей до бриллиантов. Ну всё! Но есть проблема в качестве этой информации. Очень много мусора, который часто подается как истина в последней инстанции. А верить нельзя, потому что это не мнение настоящих специалистов, - напомнил Путин.

Глава страны добавил, что сейчас в России возродили общество Знание. Как раз для объективной подачи информации на основе мнений экспертов.

ПОЧЕМУ НАСЕЛЕНИЕ НЕ 500 МЛН

Насчет школьной истории Путин сказал, что дети должны учить не только даты и имена, но и разбираться в обстоятельствах прошлого.

К примеру, президент предложил сделать выводы из революции 1917 года и развала Советского Союза.

- Что было спусковым крючком к этим драматическим событиям? Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 миллионов человек. Только вдумайтесь в это: у нас сейчас 146, если бы этих трагедий не было, было бы 500 миллионов человек! Разница есть? А это совокупная мощь государства, которая в геометрической прогрессии постоянно увеличивается, создаётся всё более и более мощная основа развития, благополучия, - рассказал Путин.

Президент сравнил изучение истории с высшей математикой.

- Мне говорят: в высшей математике главное – это не счет, это не шесть на ум пошло, семь с ума сошло. Главное - образное мышление. Так и здесь – набор цифр, имен – не главное, - заключил Путин.

Первое сентября Владимир Путин встретил на Дальнем Востоке. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

У РУССКИХ МОГЛО НЕ БЫТЬ СУДЬБЫ

Продолжая рассуждать об истории, президент напомнил о попытках ее переписать. Например, когда говорят о напрасных жертвах при обороне Ленинграда.

- Мы никогда не должны забывать, что (по планам нацистов – Ред.) русский народ подлежал уничтожению. И никогда не должны позволить каким-то болтунам говорить: «а, зачем надо было бороться за Ленинград, его можно было бы сдать, тогда жертв было бы меньше». Может быть, жертв было бы меньше, но тогда вас бы не было, тех, кто говорит об этом сегодня, - рассказал Путин.

Президент добавил, что по планам Рейха «часть славянского народа предполагалось использовать на работах, часть депортировать за Урал на север на вымирание, часть уничтожить в газовых печах».

ОШИБОЧКА ВЫШЛА

Обычно чиновники от греха подальше с президентом стараются не спорить. Другое дело – дети.

Глава государства начал рассказывать о «Семилетней войне», которую Петр вел со Шведами.

- Не Семилетняя, а Северная. И длилась она 21 год, - поправил Путина школьник Никонор Толстых из Воркуты.

Президент тактично ошибку признал.

ГЛАВНАЯ МЕЧТА

Главу России спросили, о чем он мечтал в детстве.

- Я, как и многие мальчишки, хотел быть то моряком, то летчиком, то разведчиком. И я реализовал этот план - так жизнь сложилась. Я иногда удивляюсь, как так получилось. Нельзя же прийти и сказать: я хочу быть разведчиком. Так не бывает, но у меня получилось. И школьное воспитание, и окружение в семье было нацелено на – выскажусь высокопарно – служение Отечеству. Офицеры органы госбезопасности собой жертвуют, если потребуется. Все ради служения Отечеству. Сегодня я занимаюсь именно этим - мне удалось добиться того, о чем я мечтал.

СКОЛЬКО ВОДЫ В БАЙКАЛЕ

Второй раз что-то растолковывать президенту стал ученик из Бурятии Егор Сотнич. Мальчик попросил защитить Байкал от смываемого в него мусора.

- Байкал – достояние всей России и человечества. Боюсь ошибиться, сколько в нем процентов от всех запасов пресной воды… - начал отвечать Путин.

- 20%, - подсказал Егор.

- В России?

- В России - 90%, а 20% во всем мире.

- Молодец. По-моему немножко поменьше в мире – 10%, но много, - дипломатично согласился президент.

В конце Егор попросил Путина подписаться на его Ютуб-канал. Видимо, глава России не часто на кого-то подписывается, поэтому сначала даже не понял, что хочет школьник.

- Что подписать? – уточнил президент, а потом добавил, что подумает.

Президент напомнил детям о необходимости проверять все то, что они узнают из интернета. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

НАСТОЯЩАЯ ДРУЖБА

Путина спросили, что он считает настоящей дружбой. В ответ президент рассказал историю своего папы – тот воевал на Ленинградском фронте, защищал Невский пятачок. «Это небольшой участок земли на одном из берегов – глубиной 2 километра, шириной 4 километра. Вокруг фашисты, а наши войска с другого берега. Невский пятачок держали как плацдарм для освобождения Ленинграда в будущем», - объяснил Путин.

Президент рассказал, что в какой-то момент папу ранили, а госпиталь находился с противоположной стороны реки.

- Чтобы переправить раненого, надо было рискнуть жизнью. Желающих оказалось не много - прожекторы легко все просвечивали, и человека на льду сразу был бы замечен. Но оказалось, что рядом с отцом воевал сосед по дому, друг. Он его взял и потащил, рискуя жизнью. Перетащил на другой берег, доставил в госпиталь, обнял, а потом сказал: «Ты будешь жить, а я возвращаюсь, иду умирать». Вот это дружба и чувство долга перед конкретным человеком и перед Родиной, - вспомнил историю семьи Путин.

В конце глава России добавил, что в 1962 году отец как-то пришел домой со слезами. Оказалось, он случайно встретил в магазине этого самого друга, спасшего жизнь. Папа президента тогда не знал, что друг выжил.

СОВЕТ СЕБЕ 16-ЛЕТНЕМУ

Школьники спросили, что бы Путин пожелал себе 16-летнему.

- Каждый человек в молодости себя ищет, выбирает дорогу. Я тоже, строил планы. Главное: определить цель. Тут как с уроком – важно понять цель, ради которой он проводится. Если цель ясна, понятна, есть все шансы достичь ее. Самое главное: найти себя, цель, - ответил президент.

В конце глава страны добавил, что если «не бояться мечтать, верить в себя, то успех обеспечен».

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