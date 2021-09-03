Фильм «Белый кит» IVI Originals получил специальный приз кинофестиваля «Окно в Европу»

Дайнюс Гавенонис

Гавенонису достался специальный приз жюри «За красоту и мощь» в дебютной киноленте Татьяны Федоровской.

«Белый кит» был представлен в основном конкурсе кинофорума.

Фильм рассказывает об усыновлении и трудном выборе между «своими» и «чужими» детьми.

«Мне бы очень хотелось, чтобы нас увидели как можно больше людей несмотря на то, что тема острая и редкая», - прокомментировала Татьяна Федоровская, подчеркнув, что это первый проект в мировом кинематографе, в котором откровенно говорят о проблемах усыновления.

Ранее сценарий Татьяны Федоровской к фильму «Белый кит» получил Первый приз за лучший иностранный сценарий на фестивале в Провиденсе (Род-Айленд, США) категории Academy Awards® Qualifying Festival (2018).

Татьяна Федоровская

Дайнюс Гавенонис известен по главным ролям в литовских фильмах «Диринг», «Вместе навсегда», «Исаак». В ленте «Белый кит» партнёром Гавенониса стала его супруга Раса Самуолите, сыгравшая жену главного героя.

Новый проект IVI Originals «Белый кит» выйдет в онлайн-кинотеатре в 2021 году.