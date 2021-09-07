"Красота - не спасательный жилет от несчастной жизни": Милош Бикович - о новом этапе, идеальных отношениях и изменах Оксане Акиньшиной

Брак Акиньшиной и Биковича в новом сериале "The Телки" нельзя назвать идеальным. Фото: предоставлено more.tv. Фото: Инстаграм

Милош Бикович, Паулина Андреева, Оксана Акиньшина, Любовь Аксенова, Виктория Толстоганова - в новом сериале "The Телки", который выйдет в 2022 году в онлайн-кинотеатрах more.tv и Wink, продюсерам удалось собрать весь цвет российского кинематографа. Название нового проекта неслучайно кажется вам знакомым - это новое прочтение одноименного романа Сергея Минаева. В кадре - ревущие двадцатые: эпоха мессенджеров, электронных сигарет и всеобщей цифровизации. Главный герой Андрей Миркин, многообещающий руководитель PR-агентства, готовится к многомиллионной сделке и окрылен собственным успехом. Он умен и очень популярен у женщин, которым обязан своей красивой жизнью. Миркин может соблазнить любую, он харизматичен, обходителен и цинично пользуется этим, идя по головам. Но в один далеко не прекрасный день Миркину придется ответить за все...

Роль подлеца-донжуана досталась Милошу Биковичу, который после фееричного успеха "Холопа" у режиссеров нарасхват. С Биковичем "Комсомольская правда" встретилась 31 августа на съемочной площадке - в одном из московских коттеджных поселков, где снимали сцены красивой жизни.

Съемочная команда нового сериала. Фото: предоставлено more.tv.

- Милош, как настроение в последний день лета?

- Немного грустно..! Хотя этим летом я даже успел отдохнуть: плавал на корабле, гостил в большом доме... Знаете, я непритязателен: мне одинаково хорошо и в палатке, и на модном курорте. Но теперь отпуск нескоро: мой съемочный график расписан до конца следующего лета.

- Актерский цех перешел в covid-free режим? Вы как - уже сделали прививку от коронавируса?

- Я переболел, и могу сказать, что по моим ощущениям, этот вирус отличается от обычного гриппа. Это было серьезнее. Но я пока не привился.

- Сегодня у вас съемки в таком живописном месте - загородный поселок с роскошными особняками, вокруг русские березки...

- Как вы думаете, этот район считается хорошим? Вот я сейчас впервые понял, почему москвичи стремятся жить за городом. Раньше я не видел в этом особого смысла, потому что ехать в город и обратно два часа не слишком-то вдохновляет. Но на самом деле, ведь можно поселиться и за городом, особенно если человек не работает в офисе пять дней в неделю...

- Вот я как раз хотела спросить, что вам ближе - загородная жизнь или мегаполис?

- Пока все-таки мегаполис. Но в последнее время я все больше смотрю за его пределы. Тем более, что я вхожу в тот возраст, когда пора заводить семью. А для семьи нужен большой дом, чтобы дети дышали свежим воздухом.

- А за работой на собственном участке можете себя представить?

- Да. Я люблю работать с растениями, делать что-то своими руками - меня это успокаивает. Люблю готовить. Мне не чужда домашняя работа.

- Но это ведь совсем другой ритм жизни. Чувствуете, что уже пора бы остановиться и перевести дух?

- А у меня выбора нет. Или я остановлюсь сам, или меня остановит что-то. Лучше уж первый вариант.

- Если говорить о сегодняшних съемках, ваш герой Андрей Миркин - не самый положительный. Беспринципный, идет по головам, может соблазнить любую красавицу. Женщины будут смотреть и думать: "Какой подлец!".

- ...и будут рады, когда его настигнет карма!

Не пугайтесь, это всего лишь грим! В новой роли Милошу достанется... Фото: предоставлено more.tv.

- Говорят, артисты, чтобы вжиться в роль, оправдывают своих героев. Чем можно оправдать Миркина?

- Давайте разъясним, что такое оправдывать. Актер должен понимать эмоции и психологию своего героя, чтобы его поведение было оправданным, то есть логичным. Это не про оправдание с точки зрения морали. Я не думаю, что кто-то из актеров судит своего персонажа или пытается оправдать его негативные качества. Речь про сценарий: поведение и поступки героя должны иметь оправдание. Я должен понимать каждое действие своего героя, причины - почему он поступает так, а не иначе, а не просто соглашаться с написанным следом поступков своего персонажа.

- А в целом как относитесь к стереотипу о том, что мужская полигамность заложена природой, а женщина должна быть хранительницей очага?

- Я не даю оценок таким правилам. Все люди разные, каждый свободен в своем выборе и может жить, как он хочет. Но этот выбор предопределяет последствия поступков, и от этого еще никто не ушел. Да, в жизни можно сбежать от кармы, ведь жизнь коротка. Но в вечности от этого не убежишь. Я верю в высшую справедливость.

- Вы с Оксаной Акиньшиной играете супружескую пару. Слышала, как на площадке обсуждали сюжет: "Ни один нормальный мужчина не будет гулять от такой жены!".

- К сожалению, в жизни не так. Человек изменяет, наверное, потому что в нем есть чувство неполноценности. Либо потому, что он не дозрел до полноценной любви. А иногда и то, и другое одновременно плюс чувство вседозволенности: "Я сделаю так, что никто не узнает, а если узнают, меня простят..."

- Получается, женская красота не панацея, и совсем неважно, красавица ли у тебя жена...

- Если девушка красивая, конечно, это приятно. Но это не спасательный жилет от несчастной жизни. Когда человек любит по-настоящему, он видит не только внешность, но и внутреннюю красоту.

Героине Оксаны Акиньшиной предстоит терпеть выходки мужа. Надолго ли хватит ее терпения? Фото: предоставлено more.tv.

- Как думаете, о чем забывают женщины, которые в эпоху Инстаграма делают ставку исключительно на внешность? Какие качества гораздо важнее мужчинам и способны их вдохновлять?

- Формулы нет. Но мне, например, всегда было интересно с девушкой, которая могла создать творческую атмосферу, умела меняться, учиться новому. Классно, когда есть, о чем поговорить. Когда девушка узнает что-то новое, она меняется. И в следующий раз ты встречаешь уже совсем другого человека. Это помогает избегать повторения одних и тех же тем и в итоге исчерпать общение. И вдохновляет на рост.

- Сейчас, когда вы свободны, какие ощущаете преимущества холостяцкой жизни?

- Я работаю. Работаю примерно 28 дней в месяц сейчас. Преимущество в том, что я не чувствую себя напряженным. Ведь время, которое я отдал работе, я ни у кого не украл. А в остальном... Раньше я любил тусоваться, но сейчас это случается крайне редко.

- Как вы верно подметили про украденное время - это комплекс всех семейных людей, которые много работают. Вы готовы к тому, что однажды встанет выбор между семьей и карьерой?

- Да, он уже передо мной, этот выбор. Я вижу, как он приближается. Нет-нет, я не говорю о ком-то конкретном в данный момент, но чувствую, что эта ситуация буквально за углом. Думаю, я сделаю выбор в пользу семьи. А как еще? Иначе это будет одна очень несчастная семья...

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