Кто убил премьер-министра России, спасавшего ее от краха

Председатель Совета Министров России, статс-секретарь Петр Столыпин. Фото: Фотохроника ТАСС

На Петра Аркадьевича Столыпина в начале ХХ века по официальным данным покушались 11 раз. Будущего премьера хотели лишить жизни в бытность его саратовским губернатором. Он объезжал поволжские деревни, где летом 1905 шли грабежи и поджоги, и в него стреляли из придорожных кустов, несмотря на казачий эскорт. В самом Саратове ему под ноги бросали бомбу и целились в упор из револьвера —но Столыпин казался заговоренным. Когда он стал премьером и жил в Санкт-Петербурге, 25 августа 1906-го на Аптекарском острове в его сторону эсерами-боевиками, переодетыми жандармами, был брошен портфель со взрывчаткой. Погибло 24 человека. В том числе его адъютант Замятнин. Убило няню детей. Тяжело ранили дочь Наталью и сына Аркадия. Сам Петр Аркадьевич не пострадал. Даже летевшая в его голову от взрывной волны чернильница лишь обрызгала его. В 1906-м и 1907-м годах была предотвращена серия покушений на Столыпина.

1 сентября 1911 года (по старому стилю) в Киевском городском театре на представлении «Сказки о царе Салтане» присутствовали император Николай II с дочерьми и премьер Петр Столыпин.

Финал у сказки оказался кровавым. Восемь дней спустя в Киево-Печерской лавр хоронили, возможного, самого сильного главу правительства страны в ХХ веке.

Кто и почему так страстно хотел устранить Столыпина? Это вопрос «Комсомольская правда» задала двум ученым-исследователям, кандидатам исторических наук, писателю и сценаристу Юрию Емельянову и главе канцелярии императорского дома Александру Закатову.

ПОДАВЛЯЛ ЕВРЕЙСКИЕ ПОГРОМЫ

Как полагает Юрий Емельянов, Столыпин стоял поперек горла противникам его масштабных реформ.

- На Столыпина покушались много раз - почему выстрелы в Киеве достигли цели?

- Выстрелы в премьера, произведенные эсером-террористом Богровым. агентом охранки, в театре в Киеве в сентябре 1911-го оказались результативными, потому что этому никто не помешал. Премьер умер от ран 5 сентября. При том агент этот был весьма странным человеком.

- Он стрелял в империю или в человека?

- Были и внешние причины, и противостояние бывшего премьера Витте с его «сменщиком» Столыпиным. И то противостояние двух сильных личностей с 1905-го года длилось.

- Из-за чего?

- Столыпин ориентировался на близких ему людей, в том числе из его саратовского прошлого, и он не был западником, а был русофилом. А экс-премьер Витте был связан с питерскими банковскими кругами, и жена его относилась к этой среде. И еврейские погромы сразу после царского манифеста уж очень хорошо оказались организованы - они по всей России разом вспыхнули.

- Столыпин пытался погромы погасить?

- Он имел четкую установку на подавление погромов. Но ситуация была крайне сложной. Откровенно нагло вел себя Парвус, будущий спонсор партии большевиков. Он выпускает свои газеты 100-тысячными экземплярами - и они популярнее всех большевистских и меньшевистских газет. В какой-то момент Витте сам вступает в конфликт с Парвусом. Он хотел разогнать Петросовет с его финансовым манифестом. Но тут возникло столкновение финансовых интересов Петербурга с помещичьей средой, которую представлял Столыпин.

- Но почему так часто покушались на Столыпина, который хотел России добра?

- Да, он искренне хотел преобразовать Россию, сделать ее фермерской, но при том идущей по пути развитых капстран. Однако каждый промах Столыпина использовался его врагами. Дело не только в борьбе революционных сил, которые выступали за свержение строя. Дело во внутренней борьбе в правящих кругах. И как только в России разразился голод – сразу обьявили, что реформы Столыпина ни к чему не привели. Это использовалось против него. И позиция монарха играла роль.

Председатель Совета министров Российской империи Петр Аркадьевич Столыпин (справа на первом плане) во время знакомства с хуторским хозяйством. Фото: ТАСС

РОЛЬ ИМПЕРАТОРА

- Николай II не поддерживал Столыпина?

- Император не проявлял решительной поддержки. На царя свалилась тяжесть, не соответствующая его возможностям. Он не имел твердой, последовательной позиции. Его дергали в разные стороны и, судя по его дневникам, он уходил от решения многих проблем.

- Проблемы эти он мог взвалить на Столыпина?

- Николай не хотел отстранения от власти. И в войну он хотел руководить армией, ему наговаривали против Столыпина.

- На Столыпина столько раз безуспешно покушались — почему удался теракт в Киеве?

- Если б премьера решили убрать на высшем уровне, например, сам император – то убрали бы цивилизованным способом, отправив в отставку. А киевской стрельбой Николая II отчасти подставляли. Когда царь в театре, и премьер из его ложи выходит на антракт - и в него тут же стреляют, то у многих подозрения падают именно на царя. Не с его ли ведома? Он же был рядом! Почему убили не самодержца, а главу правительства?!

- Ответы за минувшие 110 лет получены?

- Была борьба группировок, которая обычно обостряется в период серьезных общественно -экономических кризисов.

- И кто же так пытался подставить императора?

- Думаю, люди из финансовых кругов, которые шли другим путем и им надо было действия Столыпина нивелировать. И происходило это не без связи с зарубежными силами.

А ЧТО ЕВРОПА?

- Кто в Европе бал заинтересована в устранении Столыпина?

- Тут наверняка трудно сказать – как, например, в деле с Распутным, где был очевидный след Британии. Не исключено, что и со Столыпиным участие англичан было. Лондон панически боялся укрепления России. Им она казалась ледником, который движется на Индию и на проливы в Средиземноморье.

- Столыпин мешал столь многим, а царь просто не помешал?

- Николай II прятался от проблем. Он мог сделать Столыпина Железным канцлером, как в Германии Бисмарка. Но Николай не играл роль Вильгельма II, он уходил от острых вопросов, поднимаемых Столыпиным. В то время императорский двор превратился в клубок змей - все интриговали, подзуживали, наговаривали против Столыпина.

- Растущим влиянием премьера могли запугивать царя?

- Да. власть Столыпина становилась слишком большой. Царю жужжали в уши, что глава его кабинета министров слишком груб – обычное интриганство. Но я не думаю, что Николай был в курсе покушения на премьера.

Саратовский губернатор Петр Столыпин принимает рапорт у волостного старшины села Пристанного. Фотография из семейного альбома П.А.Столыпина. Фото: ТАСС

ТУМАННОЕ ДЕЛО

В непричастности последнего русского царя к трагедии с его премьером уверен Александр Закатов.

- Почему одного из главных людей крупнейшей империи мира так легко смогли расстрелять в театре в Киеве?

- В то время высокого общественного предреволюционного напряжения монаршей власти каждое лыко ставили в строку. Столыпина ненавидели за то, что он наводил в России порядок. И когда премьер погиб после теракта, это постарались тоже использовать против правящего дома, создав впечатление, что в правящих кругах идет внутренняя борьба, все работает плохо, все прогнило в нашем королевстве... Во время того события его жертвой мог стать кто угодно - вплоть до самого императора.

- То есть точно неизвестно, кого хотел убить террорист — премьера или царя?

- Секретный сотрудник охранного отделения Дмитрий Богров стрелял в Столыпина. Дело это очень туманное. Как мог человек с оружием проникнуть в театр во время такого ответственного мероприятия? Ну да, только потому, что он был агентом охранного отделения. Но Богров работал на два лагеря - это несомненно.

- То есть в душе оставался революционером-боевиком?

- Такие люди не могут пользоваться большим доверием ни у кого. Да, лица, работавших под прикрытием, иногда выдавали своих соратников — не самых важных. И так зарабатывали прикрытие для осуществление по настоящему важных для них терактов. Таким образом убили московского губернатора, великого князя Сергея Александровича.

- Так Богров за что боролся, стреляя в Столыпина?

- Богров — это разочаровавшийся в жизни идеалист. Он своим участием в революционном движении пытался себя реализовать и пытаться в самом себе вызвать какой-то интерес к этой жизни. Когда товарищи по революционной борьбе узнали о его сотрудничестве с охранным отделением, он им пытался объяснить, что это делал для прикрытия - чтобы получить больше возможностей. И товарищи ему поставили условие: он должен доказать свою верность революции. Иначе они будут считать его предателем.

- Богров не боялся, что его убьют при попытке покушения?

- Он очень равнодушно отнесся к собственной судьбе.

ОХРАНА НЕ ОХРАНИЛА

- Правда, что покушение на Столыпина - проявление низкой квалификации сотрудников охранного отделения?

- Недостаточной квалификации. А о том, что это было покушение, организованное охранным отделением, нет ни документов, ни свидетельств. Или иными силами во власти, которые старались ликвидировать Столыпина.

- Ищи, кому выгодно?

- Столыпин тогда был близок к отставке. Некоторые политические ошибки премьера по мнению государя привели к некоторому разочарованию в Столыпине. Об отставке в правящих кругах было известно, и убивать его смысла не было. Скорее всего тогда специально распускались слухи, чтобы как можно сильнее дискредитировать власть.

- Но такими людьми не разбрасываются...

- Не исключено, что государь мог позже назначить Столыпина на высокий пост — как это случилось с Горемыкиным, который не был столь великим деятелем, но дважды был премьером. Я склоняюсь к тому, что удавшееся покушение - это была халатность или утрата профессионального чутья со стороны охранных структур. Но не злой умысел.

- А отношение царя?

- Скорее всего и государь так думал. Когда государю представили материалы, он распорядился это дело закончить быстрее. Император понимал, что, если люди и виноваты, то не в преступном умысле, а в недоработках. И что вреда от публичности этого дела будет больше, и оно будет использоваться для нагнетания ситуации революционной в империи.

Премьер-министр России Петр Столыпин в гробу на второй день после убийства. Репродукция Фотохроники ТАСС

ЦАРЬ НЕ РЕВНОВАЛ

- Отчего не охраняли ложу императора с премьером?

- Покушение было совершено в антракте. Столыпин вышел из ложи и спустился в партер. Он беседовал там с бароном Фредериксом, министром двора. Убийца целил в Столыпина. Попал дважды. Хотя мог убить и стоявшего рядом Фредерикса. Охрана была организована не так, как сейчас. Была более демократичной. До середины 19 века император ездил вообще без всякой охраны по Петербургу и к нему могли подойти люди. Александра II убили, когда охрана его была символической. Власть считала неприличным окружать себя кордонами охраны — и этим пользовались террористы.

- Потому и убийцу Столыпина не скрутили?

- Его задержали быстро - и подозрительно быстро приговорили к смерти. Да, здесь возникает вопрос — кому была выгодна такая спешка. Ведь надо же было максимально из него информацию извлечь и тогда расследование было бы полностью завершено. Возможно, пытались скрыть следы халатности.

- Николай опасался роста влияния Столыпина?

- Так кому-то могло казаться. Но в дневниках самого государя мы ничего подобного не видим. Будто бы Коковцев (ставший премьером после смерти Столыпина — ред.) в своих воспоминаниях говорил, что при дворе прозвучало, мол государь сказал - Столыпин стал его заслонять. Да, в придворных кругах встречаются люди не самых высоких принципов. Они могли заметить минутное неудовольствие государя Столыпиным — подхватить это и развивать. Но со стороны императора никогда не было проявлено ревности. Он назначал и снимал министров, и были обиженные, тот же самый Сергей Витте. Убирать Столыпина из-за ревности — это не вяжется с характером Николая II.

- Если в окружении Николая II не было тех кто хотел физически устранить Столыпина — тогда, может, за рубежом?

- Английская агентура в России была. Недружественные действия осуществлялись. Но видеть тут руку Британии — это отдает эпохой психоза. Покушение на премьера — слишком высокий риск, зачем Лондону это? 1911 год — время относительной стабильности в российско-британских отношениях — это не 1905-1906 годы и не 1917-й.

- То есть - это теракт революционеров-боевиков?

- Революционеры стремились устрашить власть и расшатать е основы. Убийство любого госслужащего воспринималось как большой успех. И те же большевики, которые на словах осуждали индивидуальный террор — они радовались этому убийству, но говорил что это проблем не решает. Почему Богров не стрелял в императора? Столыпин оказался более легкой мишенью — к Николаю II его бы так близко не подпустили.

ПОХОРОНЫ БЕЗ СЛЕЗ

- Какова была реакция императора на покушение и смерть премьера?

- Государь встретил это с большой скорбью. Ему потом вменяли в вину то, что он не появился на похоронах Столыпина. Но император избегал всего, что сейчас называют популизмом. Он не хотел, чтобы его действия выглядели нарочитыми. Николай II был человеком скрытным и не хотел показывать свои чувства. Это не значит, что он не переживал. Он посетил Столыпина в больнице. Позаботился о его семье. А лить слезы на публику не хотел. Кстати, у семьи Столыпина претензий к Николаю Второму не было никогда, в том числе и когда они оказались в эмиграции. И брат Петра Аркадьевича был верен Кириллу Владимировичу, главе императорского дома в изгнании.

- Пошла бы Россия по другому пути, останься Столыпин жив?

- Нет. Революции избежать было нельзя...