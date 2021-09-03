На фоне нестабильности в Афганистане, Россия учит страны СНГ противовоздушной обороне

Пуск ракеты комплекса «Панцирь-С». Фото: Андрей АБРАМОВ

На полигоне Ашулук в Астраханской области прошли учения войск противовоздушной обороны стран СНГ «Боевое содружество». Наряду с ними состоялось заседание координационного комитета объединенной системы ПВО. Его создали 26 лет назад, чтобы после распада СССР дружественные страны могли выстроить вокруг своих рубежей единый защитный контур. В 2021 году маневры проводили с учетом неспокойной обстановки в Южной Азии.

Астраханские степи и полупустыни, куда не дотягивается живительная мощь Волги, прекрасны своими ландшафтами. И вовсе они не мертвые! По песку рядом с цветущими кактусами пробегают экзотические скорпионы. А на полигон Ашулук, который называют кузницей кадров войск ПВО, иногда забредают дикие верблюды.

В конце августа — начале сентября сюда прилетели больше 2000 военнослужащих из России, Беларуси, Казахстана, Таджикистана и Киргизии. К слову, боевой потенциал объединенной ПВО куда выше (см. Только цифры). Раз в два года на астраханской земле отрабатывают совместные маневры с боевой стрельбой. На заседание собрались главкомы из стран СНГ, которые отвечают за противовоздушную оборону. На учениях отрабатывают возможные сценарии отражения агрессии.

Объединенная система и координационный совет, который им управляет, нужны, чтобы согласовывать защиту территорий стран от средств воздушно-космического нападения. Хотя одной из главных угроз странам СНГ остаются диверсионно-разведывательные группы террористов, но в голове держат вероятность воздушной агрессии. Особенно с учетом того, что США после себя оставили новому руководству Афганистана огромный арсенал, куда в том числе входит и авиация.

НА УЧЕНИЯХ ПОКАЗАЛИ СИРИЙСКИЙ ОПЫТ

Флагман российской ПВО «Панцирь-С» строчит из двуствольных 30-мм пушек и выплевывает сотни гильз на песок. 15-тонный КамАЗ, который используется в качестве шасси, словно на гоночном старте, прорывается вперед от мощной отдачи.

«Панцирь-С» на учениях на полигоне Ашулук. Фото: Министерство обороны РФ

Режим пулеметной стрельбы ЗРПК может сменить на зенитные управляемые ракеты. Пушки хороши против малоразмерных (беспилотники) и легкобронированных целей на короткой дистанции. Чтобы сбить крылатые ракеты врага, комплекс использует собственный арсенал вплоть до гиперзвукового. Удивительно, что при всей грозной мощи оружия, боевой расчет работает в белоснежном кабинете внутри кузова. В нем пара мониторов и лаконичная клавиатура с кнопками и тумблерами, которыми управляют боевым модулем. За обстановкой вокруг офицеры следят по камерам и радарам.

Батареи «Панцирей» выполняют еще одну задачу — прикрывают зенитные системы дальнего радиуса С-300 и С-400. На учениях все они работали по сложным мишеням — маловысотным (в эпоху войны роботами-беспилотниками иначе нельзя) и баллистическим. Цели, которые двигаются по баллистической траектории, считаются самым сложным элементом боевой подготовки зенитчиков.

В учениях принимали участие 2000 военнослужащих. Фото: Министерство обороны РФ

Российские военнослужащие, которые участвовали в стрельбах, имеют опыт реальных боевых действий в Сирии. Поэтому другие участники максимально заинтересованы в обучении вместе с нашими зенитчиками. Например, в этом году стало известно, что в Киргизию поставят первые партии комплексов С-300ПС.

— Впервые военнослужащие Киргизии, отучившись в нашем учебном центре, выполняли боевые стрельбы. Это серьезный шаг в развитии противовоздушной обороны СНГ, — рассказал по итогам учений зампред Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран СНГ генерал-полковник Юрий Грехов.

ЗАЧЕМ ОБЪЕДИНЯТЬ ПВО

Своя программа была и у летчиков ПВО. Дальние (Ту-22М3) и фронтовые (Су-34) бомбардировщики, а также истребители (Су-30СМ, Су-35С, МиГ-31БМ, Су-27, МиГ-29СМТ) отрабатывали преодоление противовоздушной обороны условного противника, маневры воздушного боя и отражение массированного ракетного авиационного удара.

На брифинге по итогам заседания координационного совета рассказали об обсуждении объединенной региональной системы ПВО России с Киргизией, Казахстаном и Арменией. Это еще более глубокая интеграция защитных систем двух стран. Аналогичное соглашение с Таджикистаном уже проходит ратификацию.

Боевое дежурство в войсках ПВО несут комплексы С-300 и С-400. На подходе С-500. Фото: Министерство обороны РФ

Объединение региональных ПВО выгодно всем участникам договора. Россия получает информацию обо всем происходящем в воздушном пространстве союзных стран. Вооружиться информацией сейчас даже важнее колоссальных военных бюджетов. Другие участники соглашения смогут получить российское вооружение на особых условиях и обучать своих офицеров в наших вузах.

Следующий этап учений «Боевое содружество» пройдет в Казахстане и Таджикистане с 3 по 24 сентября.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Задействовать ПВО против Афганистана вряд ли придется

Военный эксперт Виктор Мураховский:

— Объединенную систему ПВО создали, чтобы в какой-то мере использовать советское наследие. Потому что единый командный пункт, который был в СССР, сейчас затруднителен. Сегодня ни одна из стран СНГ не имеет самодостаточной системы противовоздушной обороны. Например, в бывших советских республиках истребительная авиация ПВО играет меньшую роль — у них просто нет нужного количества самолетов. Специализированный перехватчик МиГ-31 состоит на вооружении только ВКС России. Истребительной авиации на территории СНГ стало резко меньше, чем в советское время.

Объединенная система нужна и в области радиолокационного контроля своего периметра границ. Чтобы создать такую хотя бы по границам России, нужно пять военных бюджетов. Поэтому объединение с другими странами помогает компенсировать отсутствие поля на ряде направлений. Плюс увеличивает глубину радиолокационного контроля воздушного пространства за счет обмена информацией с соседями.

Следующие этапы «Боевого содружества» пройдут в Казахстане и Таджикистане. Фото: Андрей АБРАМОВ

Угроза со стороны ВВС Афганистана, которую сейчас обсуждают и теоретизируют, конечно, маловероятна. Все самолеты там чисто «противоповстанченские», для атаки на тех, кто вообще никакой ПВО не имеет.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Объединенная система ПВО СНГ

19 авиационных частей

38 частей зенитных ракетных войск

15 частей радиотехнических войск

9 бригад ПВО

3 части радиоэлектронной борьбы.