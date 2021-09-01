Почему Афганистан никогда не станет Европеистаном

Талибы* сняли пародию на культовое фото времен Второй мировой войны. Переодевшись в брошенный госвойсками Афганистана американский камуфляж, боевики установили свой флаг - прямо как на старом снимке. Фото: Badri 313/Facebook

Транспортный самолет американских ВВС типа С-17 Globemaster («Хозяин земного шара») медленно набирал скорость на взлетной полосе аэропорта в Кабуле. Вокруг бежали десятки молодых афганцев. Несколько человек залезли на самолет. Когда он взлетел, люди начали падать на землю. Все погибли.

«Хозяин земного шара» совершил посадку в Катаре. В отсеке шасси был обнаружен труп 19-летнего Заки Анвари, который спасался от «Талибана»*, захватившего власть в Афганистане. Он был симпатичным, модно одетым парнем, пользовался большой популярностью в социальных сетях. Играл за юношескую сборную Афганистана по футболу.

Кадры с бегущими за самолётом афганцами шокировали весь мир. Фото: YouTube

Анвари окончил престижный французский лицей Эстикляль в Кабуле. Там учились дети западных дипломатов, а также афганцы из «хороших семей». Математику и физику преподавали в лицее на французском, а остальные предметы - на языке дари, на котором в Афганистане говорят таджики и хазарейцы. Среди выпускников лицея Эстикляль - Ахмад Шах Масуд, полевой командир, воевавший с советскими войсками.

Культовое фото времен Второй мировой войны, на которое боевики сняли пародию. Фото: Joe ROSENTHAL/Wikimedia Commons

Кабул можно было перепутать с Лондоном

Заки Анвари стал символом Афганистана, который они потеряли. За 20 лет присутствия войск НАТО в Кабуле и других крупных городах сложилась прослойка населения, которая привыкла жить по западным понятиям.

Заки Анвари был игроком юношеской футбольной сборной Афганистана. Фото: REUTERS

Я был в Кабуле 30 лет назад в качестве корреспондента «Комсомольской правды». Когда самолет заходил на посадку в аэропорту, он отстреливал тепловые ловушки, чтобы защититься от ракет моджахедов, засевших в горах. По пустым дорогам, поднимая клубы пыли, изредка проезжали военные грузовики. По ночам стреляли из автоматов.

То, что я вижу по телевизору сейчас, - это огромная разница. Новые дома. Магазины с красивыми витринами. Реклама. Транспортные пробки, в которых столпились автомобили различных марок. Модная молодежь. Женщины в западных и традиционных мусульманских одеждах. Кабул можно перепутать с Лондоном.

По оценкам многих британских и американских экспертов, это был абсолютно коррумпированный режим. Иностранная помощь расхищалась в гигантских масштабах. Чиновники переводили деньги за рубеж, покупали недвижимость в Европе, в Америке и в странах Персидского залива. Зато девочки ходили в школу. Женщины были представлены в органах власти и на телевидении. Афганцы, работавшие с войсками НАТО в качестве переводчиков, в иностранных компаниях и посольствах, чувствовали себя отлично. Напоминает Москву 1990-х годов. Если у тебя есть контракт с западной фирмой, если получаешь в твердой валюте, жизнь удалась.

Американцы и их союзники пришли в Афганистан, чтобы бороться с исламским терроризмом. На этом фронте были достигнуты большие успехи. Однако антитеррористическая операция превратилась в проект по строительству нового общества - «азиатской Швейцарии», как его часто называют. Кое-что получилось в городах, но там проживает только четверть населения Афганистана. В сельской местности мало что изменилось.

2008 год, американский морпех под обстрелом боевиков Талибана*. Фото: REUTERS

Интервенты пытались создать западное общество в стране, где отсутствует нация. Центральная власть контролирует только города, и так было всегда. Для крестьянина гораздо важнее вождь его племени, мулла и старейшины. А когда он видит иностранных солдат, его рука тянется к автомату.

Туалет как зеркало истории

О том, как насаждение нового порядка происходило в одной из деревень в провинции Гильменд, рассказал журналист Ричард Пендлбери, находившийся там вместе с британскими войсками. До прихода НАТО местные жители справляли малую и большую нужду в специальном месте, прикрытом палаткой. А подтирались гладкими камешками.

Британцы решили построить там общественный туалет с унитазами, чтобы было как в Европе. Функционировал он недолго. До тех пор пока унитазы не наполнились камешками. Тогда командир попросил солдат сделать несколько фотографий, на которых он наглядно демонстрировал, как надо пользоваться унитазом и туалетной бумагой. Фотографии повесили в туалете. «Азиатская Швейцария» стала чуточку ближе.

В сельском Афганистане мало что изменилось после начала очередного "вторжения Запада". Фото: REUTERS

За 20 лет в Афганистане погибли 2448 американских военнослужащих, более 20 660 получили ранения. Были убиты 3846 американцев, работавших там по различным контрактам. Полагают, что на эту войну Вашингтон потратил более 2 триллионов долларов. Если поделить это на количество населения Афганистана (33 миллиона), то на каждого его жителя придется более 60 тысяч долларов.

Воспоминания о Вьетнаме

В Британии поспешное бегство из Афганистана вызвало гигантский политический скандал. Резко вырос уровень антиамериканских настроений, а критика британского правительства в основном идет по двум направлениям. Первое: за что проливали кровь наши мальчики? Неужели их жертвы были напрасны?

Точно такие же заявления звучали в США во время войны во Вьетнаме. Отступление - это оскорбление памяти погибших. Надо еще немножко побомбить Ханой и полить напалмом вон ту деревеньку, где вроде бы засели партизаны, и победа будет за нами.

2012 год, север Афганистана. Тренировка женщин, поступивших на службу в полицию. Фото: REUTERS

На эту войну Вашингтон потратил более 2 триллионов долларов

В Афганистане погибли 457 британских военнослужащих, более 4 тысяч были ранены. Многие ветераны страдают психическим расстройством, некоторые покончили жизнь самоубийством. Вопрос можно поставить и так: вы хотите, чтобы наши мальчики и дальше погибали? Ради чего? Ради того, чтобы афганский чиновник купил себе дом в Калифорнии?

Второй популярный тезис: мы бросили афганский народ на растерзание варварам. Под народом понимаются городские хипстеры вроде Заки Анвари, женщины-судьи и телеведущие, а также переводчики, работавшие с войсками НАТО. Талибы* - это не народ, они разрушили мечту об «азиатской Швейцарии».

В этой войне погибли более 47 тысяч мирных жителей Афганистана. Это в основном крестьяне, подорвавшиеся на минах, убитые в перестрелках и в результате бомбардировок авиацией НАТО. В газетных статьях и телерепортажах про «брошенный афганский народ», в пламенных выступлениях депутатов британского парламента я ни разу не читал и не слышал про эти потери.

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