"Знали, что их могут уничтожить в одну секунду": Зачем Сталин встречался с православными митрополитами в 1943 году

Иосиф Сталин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поздним вечером 4 сентября 1943 года на ближнюю дачу главы СССР в Кунцево машинами НКВД были доставлены митрополиты Сергий (Старгородский), Алексий (Симанский) и Николай (Ярушевич). Их встречали Сталин, Молотов и полковник госбезопасности Георгий Карпов, бывший семинарист.

Двухчасовая встреча завершилась уже ночью 5 сентября. А 8 сентября состоялся архиерейский собор. На нем впервые за 25 лет советской власти был избран патриарх Московский и всей Руси. Им стал митрополит Сергий.

События тех дней изменили жизнь православного мира, да и самой Страны Советов.

Проект постановления об организации Совета по делам РПЦ был направлен Сталину 9 сентября 1943 г.

РУЗВЕЛЬТ НАШЕПТАЛ?

«КП» обратилась с вопросами к Роману Лункину, заместителю директора Института Европы РАН, руководителю Центра по изучению проблем религии и общества :

- Правда, что США и Британия подталкивали Сталина к возрождению РПЦ, связывая свою помощь в войне с положением церкви в СССР?

- Сильного зарубежного влияния на решение Сталина встретиться с иерархами быть не могло. Он сам несколько лет шел к тому, чтобы на высшем уровне восстановить РПЦ и вообще церковные структуры с официальным признанием их советским руководством.

- Но что-то Рузвельт и Черчилль по этому поводу Сталину оговорили?

- В Вашингтоне и Лондоне было представление о том, как развиваются права и свободы, в частности религиозные, в СССР. Была обеспокоенность по поводу свободы совести. Но разговоры об этом во время войны имели чисто символический характер. В переговорах между союзниками главным была борьба на военном театре, как поставлять самолеты и танки по ленд-лизу. И постепенно вели переговоры по переустройству мира - уже было ясно, что права человека там не были на первом плане. Если и выдвигались какие-то требования по свободе религии - это могло бы вызвать даже скорее обратный эффект со стороны Сталина. Давление на этого лидера всегда вызывало обратную реакцию противодействия.

- То есть, нет свидетельств, что Рузвельт, условно, говорил Сталину: мы не поставим вам тысячу самолетов и миллион тонн авиакеросина, если вы не вернете патриарха в РПЦ?

- Таких сведений нет. Исходя из военно-политической ситуации — признание РПЦ невозможно было выставлять как главную причину и условие помощи от союзников. Причины были внутриполитические. Да, они были связаны с войной. Но если б войны не было - советская власть все равно восстановила бы церковные структуры. Церковь активно участвовала в миротворческой деятельности и играла определенную роль в Восточной Европе по восстановлению церковного единства под эгидой Московского патриархата.

ТАНКИ ОТ ЦЕРКВИ

- Что война изменила?

- Первый фактор. Яркая миротворческая роль митрополита Сергия. Это яркая и патриотическая позиция русской церкви. Она поддержала материально армию. Сбор средств на вооружения шел активно, была танковая колонна «церковная». И второй фактор — использование нацистами религиозного фактора в своей политике на захваченных территориях. Немцы открывались культовые здания. И протестантов, и православных, и староверов. В Прибалтике и на Украине немцы начали манипулировать православным вопросом для обострения местного национализма. И понятно, что и из патриотических, и из геополитических соображений общецерковные структуры в СССР были нужны.

Святейший Патриарх Сергий. Фото: patriarchia.ru

- Почему Сталин выбрал трех этих митрополитов?

- В Москве к осени 1943-го оставалось только несколько ведущих иерархов . Многие оказались в ссылках и тюрьмах. И потом, к 8 сентября, на архиерейский собор их доставляли со всех концов страны на самолетах. Сталин пригласил к себе высшее руководство, основных действующих митрополитов.

- Сергий сказал Сталину, что главный вопрос — выбор руководства церкви?

- Все, что тогда обсуждалось по РПЦ, должно было получить одобрение советского руководства. Но это все и разрабатывалось советским руководством. Сталин как бывший семинарист знал внутрицерковное устройство. И знал, кого и как избирают в патриархи. Он прекрасно помнил всю непростую историю, связанную с патриархом Тихоном. И решение по восстановлению церковных структур он принял до встречи с митрополитами.

Газетная заметка о встрече Сталина с церковным руководством.

ИЗБИРАТЬ ИЛИ НАЗНАЧАТЬ?

- Чтобы патриарх был легитимным в глазах других церквей — его надо было избрать, а не «назначить»?

- Если бы тут решалась только внутриполитическая задача — то высшая власть СССР поддержала бы высшее духовное управление. Ограничились бы Синодом. Патриарх - это очень высокий статус, отдельная политическая фигура даже в светском и «атеистическом» государстве. И он вошел в состав советской элиты. Но такая фигура была важна и для поднятия патриотического духа. И для того, чтобы показать это миру. Для легитимности нельзя было просто назначить его решением Совета по делам РПЦ. Нужно было собрать Собор.

- Сколько смогли собрать?

- Всех, кого смогли. Кажется, 13 митрополитов. Кого-то из лагерей доставили самолетами. Да, это не был поместный Собор, который избирал патриарха Тихона в 1917-м. Где были и миряне, и обычные священники, и монашествующие. 8 сентября 1943-го был Собор в локальном виде, но все-таки — Собор, чтобы управлять другими церквями.

- Как его смогли собрать столь быстро ?

- Известна фраза Сталина «нельзя ли это сделать большевистскими темпами» на реплику Сергия про то, что «за месяц сможем собраться». Думаю, до прихода иерархов решение было принято. Вряд ли иерархи тогда могли настаивать на своих предложениях.

- Почему?

- Митрополиты знали, что Сталин их может уничтожить в одну секунду. И их митрополии. Сергий и предположить не мог, что кого -то самолетами смогут вывозить. А Сталин уже принял такое политическое решение. Что все надо делать срочно, не откладывая. Эта скорость была связана и с ходом войны, и с тем, что Сталин всегда имел ввиду, что с церковью надо быть начеку.

ОТКУДА КАДРЫ?

- Кадры решают все — откуда было брать кадры церкви после 25 лет «под прессом» коммунистов?

- Сталин предложил создать духовную академию. Но иерархи были правы — академию создавать было не из кого. Московская духовная академия началась создаваться только в послевоенный период, по крупицам собирали преподавателей со всей страны.

- Сколько людей церковного звания выпустили в 1943-м?

- Точная цифра не известна. Десятки человек. Задача стояла — привезти в Москву епископов. Решающее слово было у них. Обращались ко всем епископам - готовы ли они принять участие в Соборе? И они понимали, что у них нет особого выбора. Тут надо было сделать патриархом человека, который уже определен. Часть епископов отказалась сотрудничать с советской властью. Те, кто согласились, были привезены в Москву на собор. Потом постепенно стали выпускать и возвращать священников в отдельные храмы. Но все это делалось уже Московским патриархатом. При четком согласовании с Советом по делам РПЦ во главе с Карповым, который был на той встрече со Сталиным. И такое положение сохранилось на весь советский период. Все через совет по делам религии.

Совет возглавил Георгий Карпов.

- Карпов учился в семинарии— потому его назначили «главным по религии»?

- Бывшие семинаристы часто становились советскими чиновниками по религиозным делам. Они хорошо знали церковное устройство и церковный язык, при том будучи атеистами. До сих пор звучит вопрос — был или нет выбор у Сергия, прикрыл ли он церковь от гонений? Как соотнести устремления более лояльных и менее лояльных? Время было сложное, лицемерное.

ДЕНЬГИ И МЕТРЫ

- На встрече у Сталина шел разговор о финансировании церкви?

- Сам Сталин хотел воссоздать церковную структуру полностью. Но понимал, что церковь ослаблена и сама не справится. Потому предложил созвать собор и в дальнейшем все восстанавливать под контролем советской власти при финансировании церкви. Иерархи, наверное, не могли поверить, что им восстановят систему пожертвований. При том это более естественная форма жизни церкви, чем прямое финансирование со стороны атеистического государства. Раньше власть делала все для уничтожения церкви. Потому и духовенство пересажали, и не давали финансировать. Потом система пожертвований была восстановлена. А старосты в приходах — они были иногда зачастую атеистами, и просто следили за расходами.

- Шла речь и о недвижимости?

- Сталин предложил вместо Новодевичьего монастыря, где, по его словам, царила разруха, трехэтажный особняк бывшего немецкого посольства в Чистом переулке, дом 5.

- Еще и про свечные заводы говорили?

- Система же была разрушена. Иерархам было непонятно — что разрешит советская власть, а что нет. Свечной завод — это целое церковное коммерческое предприятие. В рамки советской системы оно не укладывалось. После решения Сталина были открыты свечные заводы. И они были подчинены Московской патриархии. И до сих пор в Софрино свечи производятся под контролем патриархии.

- Сталин предлагал улучшить материальные и жилищные условия митрополитов?

- Да, их квартирный вопрос он сразу решил, и для патриархии выделил очень уютный особняк, он до сих пор в ведении патриархии. И три машины Сталин предложил митрополитам. И закупать продукты не на рынке, а по госрасценкам. Они получили блага, сравнимые с благами для высших советских руководителей. Особняки, машины спецпаек, личные кабинеты. Это перешло и в позднесоветские времена.

- Сталин так «приручил» церковь?

- Это была задача Сталина — приручить церковь. И цель «полностью уничтожить религию» —она откладывалась, как минимум. После «приручения» была цель использовать церковь для защиты интересов советского руководства и внутри страны, и, в большей степени, во внешней политике. Иерархи стали больше ездить в зарубежные поездки и на миротворческие форумы, устанавливая контакты с зарубежными церквями.

Главы РПЦ - Сталину: "Да сохранит вас Бог на многие лета!".

ЧТО СКАЗАЛ ЗАПАД

- Запад признал выбор архиерейского собора?

- Да, и собор достиг своей цели. Легитимность Московского патриархата была подтверждена и позже, в 1948 году. Сталина тогда заинтересовала идея Москвы как третьего Рима и объединения всех православных церквей под эгидой Московского патриархата.

- Уже 5 сентября коммюнике о встрече Сталина было опубликовано в Известиях?

- Скорее всего, все было написано заранее — о восстановлении Московского патриархата - Молотовым, он работал на имидж СССР за рубежом. Об этом стало широко известно на западе. Быстро стало известно. Что свобода верующих в СССР соблюдается. С тех пор эта карта была выбита из рук немецких оккупантов. которые говорили о том, что они поощряют православие.

- Встреча Сталина с иерархами стала ключевой для русской церкви?

- Да, 1943-й год вообще стал ключевым - для Московского патриархата точно. И до сих пор его отголоски являются определяющими.

- Обвинения в адрес церкви, что ее поставили под контроль спецслужб - из того же 1943-го?

- Да, оттуда. Церковь от этого пыталась избавиться. И в последние годы ей это удалось. И лицемерие, которое было в период советской власти, попыталась изжить И власть начала переходить на рельсы более привычные со времен Российской империи.